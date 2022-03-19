Европа хочет сделать вид, что отказывается от российского газа, сократив потребление на 60%, однако в этом случае ЕС рискует не получить ничего и потерять всю свою промышленность. Так считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович

Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу Украина.ру

В пятницу, 18 марта, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон отрапортовал о ситуации с транзитом российского газа в Европу, заявив, что прокачка увеличилась и в настоящее время находится на максимуме, предусмотренном договором — 109 млн кубометров в сутки. Эта отметка была достигнута впервые за несколько месяцев в период проведения спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

- Станислав Павлович, может ли Россия отказаться от украинского транзита, и если да, то при каких условиях это произойдет?

— Все будет зависеть от эскалации конфликта Россия — Запад, до какой степени он дойдет, будет ли он остановлен, развернут ли в другую сторону или, наоборот, будет дальше ужесточаться.

На текущий момент российское руководство не считает нужным перекрывать транзиты, прекращать поставки энергоресурсов из России в континентальную Европу, потому что считается, что приток валюты, который дают данные поставки, смягчает санкционное давление, позволяет его легче пережить.

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Поэтому на текущий момент поставки продолжаются, могут ли они прекратиться в будущем? Могут в случае, если конфликт будет эскалироваться, либо если Запад введет полное торговое эмбарго в отношении России. Пока континентальная Европа на полное торговое эмбарго не готова пойти, потому что это стрессово для них самих.

А что касается транзита через Украину — это один из работающих маршрутов. Работает также «Северный поток-1», работают две нитки «Турецкого потока», есть еще «Балканский поток» и есть система газопроводов «Северное измерение» — это система газопроводов в Финляндию и Прибалтику из России. Плюс идут поставки сжиженного газа с «Ямала СПГ» в том числе в Европу.

Может ли Россия сама прекратить поставки? Пока я не вижу к этому предпосылок. Запад пойдет на эскалацию? Может быть. [Председатель Европесйкой комиссии] Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европа постарается уменьшить потребление российского газа на 60% в текущем году.

Ну представим себе. Это же разрыв контракта, что же они скажут? Наплевать на контракт, поставьте нам только 40%, мы вам за эти 40% и заплатим. Тогда Россия может и эти 40% не поставить. И тогда уже Европа все 100% не получит. А также не получит и нефти, и нефтепродуктов, и угля, и прочего: металлов, титана, алюминия, никеля, азотных удобрений и так далее. Поэтому здесь стрессовый сценарий для них самих, я полагаю, что пока они все-таки на такой шаг не решатся.

Украина тоже боится прекращать транзит, потому что за этот шаг их Европа по головке не погладит. Там есть призывы отдельных более радикально настроенных деятелей типа депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, которые высказываются за то, чтобы прекратить транзит, но на уровне Офиса президента Украины это не поддерживается, поэтому транзит идет. Это кому-то кажется парадоксальным, но таковы реалии.

Советник главы офиса Зеленского обсудил капитуляцию Украины с бывшим министром обороны © Алексей Арестович/Фейсбук

Вообще Украина занимает очень противоречивую позицию, то есть у нее одновременно есть министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который говорит, что надо прекратить покупать энергоресурсы у России прямо сейчас, а есть Сергей Макогон генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины», который отчитывается регулярно о выполнении контракта и что Украина — надежный транзитер.

- Уточню. Когда европейские политики типа Урсулы фон дер Ляйен говорят своим гражданам: давайте сократим потребление, не объясняя людям про контракты и обязательства по ним, это же по факту прямая ложь? Получается людей вводят в заблуждение?

— Недавно озвучили план действий Европейской комиссии, очень сильно приблизительный насчет того, как можно уменьшить потребление российских энергетических ресурсов. Там много есть проблем: нужно постоянно выигрывать ценовую дуэль с Азией, постоянно держать очень высокие цены на спотовом рынке, чтобы привлекать СПГ, и непонятно, выдержит это Европа или нет, потому что цены сейчас нереально высокие, фактически никакая промышленность их не тянет.

Я уж не говорю о том, что полугодие было закрыто где-то процентов 40 мощностей энергоемких: алюминий, цинк, азотные удобрения, дорогой газ, дорогое электричество. Машиностроимтельные мощности были тоже сокращены.

Сейчас ситуация будет еще хуже: дорогой газ в течение многих месяцев — это удар по индустриализации, по сути дела путь к деиндукстриализации, потому что вся промышленность сбежала оттуда (из Европы — ред.) в Китай. Это большой стресс, это взрыв безработицы, а когда люди сидят без работы, они начинают задавать вопросы своему правительству.

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Так что ложь, не ложь, а если и правда хотят отказаться от промышленности — пусть попробуют, но это будет разрыв контракта, конечно. Возможно, с европейской стороны считают, что контракт значения не имеют, но пока что текущие контракты исполняются. И расчет на то, что мы контракты разорвем, но купим у вас 40%, и вы эти 40% поставите, несмотря на то, что в контракте написано «бери или плати».

- Сейчас переговорщики от России и Украины никак не касаются вопроса транзита газа. Это вполне понятно. Спецоперация закончится, а что дальше? Вот, например, Новопсков вошел в состав ЛНР и фактически в контракте должна появиться третья сторона. Или как это будет?

— События быстро развиваются. Сейчас острая фаза кризиса, в которой уже отчасти предыдущие нормы не работают, новые еще не созданы. Все зависит от того, когда будет фаза деэскалации: через неделю или через полгода? В зависимости от того, когда это произойдет. Если через пару недель — один сценарий, если ближе к следующей зиме — другой.

Как будет выглядеть контракт пока сложно сказать. Да, возможно в нем появится третье лицо. Например, юридическое лицо из ЛНР. Если Украина признает ЛНР. Если не признает, возможно, по факту будет исполняться контракт. На текущий момент то, что украинские власти не контролируют там точку, все равно есть возможность договориться, и продолжается прокачка. Юридически потом будут разбираться, пока не до этого.

- Как все эти варианты Европе? Не дешевле ли запустить «Северный поток-2»?

— «СП-2» в текущей ситуации, мне кажется, запустить сложно с учетом уровня политической конфронтации между Европейским союзом и Россией. Хотя если внезапно депутат Гончаренко и его побратимы что-нибудь там взорвут, я не исключаю, что Европа может пойти на уступки по «Северному потоку-2», но я бы на это не рассчитывал. Поэтому Россия сама эту тему не форсирует.

Уровень конфронтации настолько масштабный, что сейчас представить, что Европа вернется к теме «СП-2» маловероятно, хотя, если ситуация на Украине будет эскалироваться и там, хочешь-не хочешь, что-то будет повреждаться… может быть без желания на то сторон или с желанием, или с желанием отдельных групп, которым нечего терять.

Теоретически не исключаю такой вариант, но не могу гарантировать и думаю, что люди, принимающие решение в Кремле, в «Газпроме», в правительстве, они понимают, что на это однозначно рассчитывать нельзя, поэтому с нашей стороны там эскалации нет, то есть мы не лезем с обещаниями закрыть дорогу через Украину.

А дальше может быть всякое, может быть танки НАТО появятся на Украине, тогда будет совсем другая ситуация.