Как происходит возвращение к нормальной жизни в городах и поселках на юге ДНР, с какими проблемами там сталкиваются власти республики, рассказал интернет-изданию Украина.ру министр по чрезвычайным ситуациям ДНР Алексей Кострубицкий

Откровения мэра Одессы, что происходит в Чернигове, разминирование Донбасса. Хроника событий на Украине на 15:00 12 марта © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета - Алексей Александрович, как и в каких населенных пунктах происходит разминирование? Что именно и как минировали ВСУ? В чем трудности разминирования?

— Саперы Республиканского спасательного центра проводят работы по обследованию и очистке дорог, территорий в местах расположения линий электропередач освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины. Основная проблема, с которой они сталкиваются, — огромное количество взрывоопасных предметов, которые оставили после себя отступившие вооруженные формирования Украины.

В освобожденных населенных пунктах взрывоопасные предметы расположены почти по всей территории, в зданиях и сооружениях, много неразорвавшихся снарядов обнаруживается вблизи жилых домов, в зданиях социальной сферы. Саперами Республиканского спасательного центра в освобожденных населенных пунктах обследовано более 129 га открытой местности и 45 200 м² помещений зданий, обнаружено и обезврежено более 10 тыс. взрывоопасных предметов.

Стоит отметить, что выполняемые саперами МЧС работы сопряжены с большим риском и опасностью. Так, 2 марта во время проведения работ по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов в Тельмановском районе вблизи села Гранитное в результате подрыва на неустановленном ВОП получили ранения различной степени тяжести два сотрудника группы пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР. Один сотрудник погиб.

— Как обеспечиваются жители продуктами питания? Кто их завозит? На какие деньги они их покупают? Или продукты питания раздаются бесплатно в виде гуманитарной помощи? Какие именно продукты питания?

— Жители деоккупированных населенных пунктов обеспечиваются гуманитарной помощью в виде продуктовых, гигиенических и детских наборов, бутилированной воды, которые доставляются в составе колонн МЧС ДНР. Всего выдано около 17 тысяч наборов.

Также необходимые продукты питания жители могут приобрести в пунктах выездной торговли. Хлеб, овощи, фрукты, крупы, молочная продукция — продажа осуществляется по установленному единому курсу, приобрести товары можно как за гривны, так и рубли. Также ведется работа по наполнению торговых точек продуктами питания и товарами первой необходимости.

— Что с углем, отоплением, холодной и горячей водой, что с подачей электричества?

Минобороны РФ: освобождено более 90% территории ЛНР © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк — Одной из главных проблем в освобождённых населённых пунктах является отсутствие газо-, водо-, электроснабжения. Профильными министерствами принимаются все необходимые меры по скорейшей нормализации данной ситуации.

Кроме того, ввиду большого объема восстановительных работ и с целью оказания своевременной помощи, в населенные пункты организован подвоз сжиженного газа для бытовых целей, бензина, воды, угля. Ремонтно-восстановительными бригадами совместно с группами пиротехнических работ РСЦ МЧС ДНР продолжаются аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения и трансформаторных подстанциях. Восстановлено электроснабжение 15 населенных пунктов. Восстановлено водоснабжение/водоотведение 20 населенных пунктов. Возобновлена подача природного газа в пяти населенных пунктах.

— Что с больницами и фельдшерскими пунктами? Что с жителями, которые получили ранения в ходе боевых действий? Есть ли роженицы?

— Медицинскую помощь в освобожденных населённых пунктах оказывают как амбулатории, в которых на работу приняты местные медицинские работники, так и передвижные медицинские пункты. Жители населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины, обеспечиваются жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Кроме того, сотрудниками МЧС проводится медицинская эвакуация тяжелобольных маломобильных граждан в медицинские учреждения.

— Где, в каких населенных пунктах и какое количество украинских полицейских и пожарных перешло на сторону ДНР? Проводится ли их проверка? Нет ли опасений, что новые силовики будут не очень сильно нам лояльны?

В населенных пунктах Володарское, Мангуш, Ялта, Волноваха, Хлебодаровка, Новотроицкое личный состав пожарно-спасательных подразделений перешел под руководство спасательного ведомства Республики. Всем сотрудникам, которые перешли под управление МЧС ДНР, сохранены должность, звание, выслуга лет и льготы. Заработная плата будет выплачиваться вовремя и в полном объеме.

— Насколько сильны разрушения в освобожденных населенных пунктах? Кто и когда их будет восстанавливать? Те люди, которые лишились своих жилищ, где они живут в настоящий момент?

Слёзы и цветы. Как жители городов Донбасса встречают освободителей © Украина.ру — Во многих населенных пунктах, вернувшихся под контроль Донецкой Народной Республики, разрушения жилого фонда, инфраструктуры, социальных объектов имеют очень обширные объемы. Жители, лишившиеся своих домов, имеют возможность эвакуироваться в безопасные районы, где им будет оказана вся необходимая помощь. Восстановление разрушенных зданий и сооружений в указанных населенных пунктах осложняется наличием в них взрывоопасных предметов.

Тем не менее, после обследования этих территорий на наличие ВОП саперами МЧС, коммунальные службы, МЧС ДНР при участии курсантов Академии гражданской защиты приступают к восстановительным работам: уборке поврежденных строительных конструкций, закрытию тепловых контуров зданий пленкой, тарпаулином и другими материалами.

— Насколько сильны разрушения в освобожденных населенных пунктах? Кто и когда их будет восстанавливать? Те люди, которые лишились своих жилищ, где они живут в настоящий момент?

— Министерством труда и социальной политики ДНР осуществляется прием заявлений о назначении пособий и материальной помощи, Пенсионным фондом ДНР проводится работа по приему заявлений о возобновлении, назначении пенсий.

ГУП ДНР «Почта Донбасса» в освобождённых населённых пунктах проводит работы по определению состояния и механизма функционирования отделений почтовой связи. Сотрудниками предприятия осуществляются выплаты местному населению пенсий и социальных пособий.