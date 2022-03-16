Поставки вооружения и отправка на Украину наемников крайне выгодны странам Запада, потому что они неплохо зарабатывают на продаже оружия и военной техники, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На днях почти во всех новостных лентах появилась информация о западных наемниках, прибывших защищать Украину. На родине их агитировали ехать в незнакомую им ранее страну в прямом смысле с голливудским размахом, под драматичную музыку и красивую картинку. А еще рассказывали, что беспокоиться не о чем: украинская армия «вооружена до зубов и побеждает, не хватает только немного американцев и британцев, чтобы добить русских».

В понедельник, 14 марта, Министерство обороны России сообщило о поражении высокоточными снарядами учебных центров для иностранных наемников на Яворовском полигоне. По предварительным данным, порядка 180 из них были одномоментно уничтожены. А несколько из оставшихся в живых тут же выехали в Польшу и, похоже, на Украину уже не собираются возвращаться.

- Александр Николаевич, что это за наемники? Они действительно были введены в заблуждение относительно реального положения дел?

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Как говорится, прибыла свежая партия. И вот эта свежая партия, которая не очень-то обстрелянная, то есть если они и были где-то наемниками, то только там, где их сторона имела подавляющее военное преимущество, то есть они фактически воевали с папуасами, которых могли просто отстреливать.

Наверное, они и здесь ожидали такую легкую прогулочку: придут на передовую, немножечко постреляют, потом попьют виски, запьют пивком, помоются в душе, закусят, лягут спать, потом утречком приведут себя в порядок, снова пойдут постреляют. Одним словом, решили, что это принесет им удовольствие. Не просто деньги, а еще и военное приключение.

Только приключение связано с охотой на мирных людей, речь не идет о том, что они собирались иметь дело с людьми, которые сами могут их убить в ту же секунду. То есть думали, что будут участвовать в таком человеческом сафари, а тут случился казус: они еще только-только прибыли, еще до передовой идти и идти, ехать и ехать, а тут раз — и получили так, что мама не горюй.

Они так получили, что поняли, что их могут достать там, где, казалось бы, они чувствовали себя в безопасности, то что же говорить, если бы они попали на передовую.

- Министерство обороны РФ регулярно озвучивает результаты своей работы в части уничтожения военной инфраструктуры Украины. В частности, на данный момент известно о 3,9 тыс. объектов, выведенных из строя российскими военными. А 3,9 тысячи — это много или мало от общего числа, как это оценить?

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Да, мы можем что-то уничтожать, но пока это в основном резервы, которые, возможно, еще не были бы востребованы еще месяца три-четыре, а то, что они могут использовать сейчас — в течение трех месяцев — у них, к сожалению, это все есть. И, скорее всего, все это находится в таких местах, которые достать ракетами и воздушно-бомбовыми ударами не получится, нужно проводить специальные рейдовые операции, для того чтобы уничтожить эти склады.

Конечно, Минобороны показывает свою работу, и она масштабная, но за этими цифрами мы пока еще не пришли к конкретному результату. А результат сейчас, конечно, один — уничтожить группировку, которая находится прямо под Донецком. Ее надо уничтожить всю, со всем личным составом и всеми боеприпасами, чтобы снять любую угрозу в отношении Донбасса, — вот это, я считаю, главное, на чем надо сосредоточиться. Как минимум — перекрыть систему снабжения этой группировки боеприпасами. Потому что, пока они лупят даже «Точками-У», это говорит о том, что с боеприпасами у них проблем особо нет, на них особо не экономят.

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- А не окажется так, что им НАТО пришлет новое вооружение и российским военным нужно будет начинать сначала?

— НАТО-то, может, и пришлет новое, но никогда не надо забывать о логистике, то есть где и как везти, через что везти, как это все получать. Потому что удар во Львовской области показал, что мы эту логистику можем серьезным образом разрушать. Разговоры про снабжение вооруженных сил Украины — это еще и определенный троллинг нашей стороны. Но я еще думаю, что под эту «фишку» проводится продажа оружия на мировом рынке вооружения именно вторичного оружия. То есть тут Запад не только снабжает Украину, но еще и пытается на этом заработать на мировом рынке военной техники и вооружения.

- То есть под видом отправки на Украину еще и приторговывает?

— Я даже сказал бы, не то что приторговывает, а торгует на полную катушку. Вот раньше был Афганистан, через эту ситуацию США было удобно осуществлять подобного рода продажи — ведь легко списывать, никакого учета.

- А какие-то цифры есть? Каковы масштабы этой торговли?

— Никаких конкретных цифр тут быть, конечно, не может. Это деятельность теневая, никто такие данные не опубликует. Цифры можно если только косвенно подсчитывать, учитывая, сколько уже уничтожено складов с оружием и боеприпасами и сколько надо еще уничтожить.

Так или иначе, очевидно, что оружия очень много: уничтожается такое огромное количество боеприпасов, и тем не менее ВСУ абсолютно не нуждаются в боеприпасах, у них нет дефицита. Слишком уж часто и обильно они стреляют по мирным жителям непосредственно в Донбассе.

Если бы они нуждались и у них были ограничения, то они бы использовали вооружение для собственной защиты и наносили бы удар по ополченцам, а не по мирным жителям, потому что это (удар по мирным жителям. – Ред.) с точки зрения военной вообще никакого эффекта не имеет.

Это только с точки зрения террористической войны может иметь смысл, когда наносится удар по мирным жителям в целях их запугать, с надеждой, что мирные жители каким-то образом будут выражать свое негодование руководству республики или Народной милиции, что они не могут их защитить. А на самом деле получилось так, что люди проявляют злость против вооруженных сил Украины, а не против своих, они же все прекрасно понимают.

- Теперь вопрос о стратегии проведения спецоперации. Сейчас много разных домыслов о том, как она дальше будет проходить. Говорят, что будут брать Днепропетровск, Запорожье, в Одессе высадится десант. Какие варианты развития событий можно предположить дальше?

— Я считаю, что не нужно заниматься подсказками, пусть и дальше будут домыслы, чего это я буду подсказывать, где что будет и как будет. Сюрприз будет!

- Да, многие эксперты говорят, что ВСУ используют стиль «хаотичной атаки», потому что не знают, по каким военным объектам российские военные нанесут следующий удар…

— Вот и пусть не знают, а диванные подсказчики пусть еще больше их запутывают. У меня, конечно, есть своя версия, основанная на конкретных фактах и конкретной логике, но идет спецоперация, а меня учили еще на первом курсе военного училища такому предмету, как «Основы режима секретности».

Тем более что уже был горький опыт, например проведение операции в Буденовске, когда Басаев все видел в телевизоре, где все ему рассказывали, где и как его собираются атаковать, и тут же принимал меры.

Поэтому я ничего не хочу говорить, это только навредит нашим Вооруженным силам. А я желаю нашей армии и Народной милиции Донбасса, конечно, только победы и как можно быстрее. Победы над Вооруженными силами Украины, уничтожения их военной инфраструктуры и разгрома всех крупных подразделений, включая нацбаты, потому что они фактически уже входят в ВСУ.

- Много домыслов ходит и по срокам проведения спецоперации. Уже звучат заявления о том, что процесс затянулся. Что скажете?

— Долго? Ну смотрите: громадные горы оружия у ВСУ, куча западных сотрудников из частных военных компаний, натовские инструкторы, генералы. Запад всячески помогает Вооруженным силам Украины: и оружием, и боеприпасами, и методикой, и даже людскими ресурсами под видом западных ЧВК. Там же мы имеем дело и с международным терроризмом, потому что, как только где-то горячая точка, они сразу же перетекают туда.

Я могу, конечно, озвучить сроки, но нужно оговориться, что это очень предположительно и примерно. Я считаю, что полное освобождение Донбасса вряд ли наступит раньше конца марта, а более-менее окончание спецоперации начнет прослеживаться только в начале июня, то есть ничего быстро не будет.

Самые значимые события по Украине начнут прорисовываться только где-то, наверное, в апреле. И то не в начале, а ближе к середине месяца. Вот тогда будут окончательно понятны ответы на вопросы, что мы там делаем, какие будем или не будем брать города и тому подобное.

Сейчас самое главное – это освобождение Донбасса и взятие под контроль определенных крупных городов, то есть ограничение влияния официального Киева на территорию Украины, прежде всего на ее левобережную часть. Потому что провести денацификацию — это еще и работа с сознанием, это главный момент. Помимо спецоперации, должна проводиться еще и политическая работа. А вот об этом информацию будут озвучивать уже в лучшем случае в мае.