Заблокировав российские резервы из-за Украины, Евросоюз показал всему миру, что евро не является альтернативой доллару и что нужно искать новые пути развития, ни в коем случае не опираясь на западные бумаги, на имущество на Западе, считает руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов

Сценарий денацификации Украины, возможная передача российских денег Киеву. О чем говорили эксперты 15 марта © коллаж Украина.Ру Украина.ру.

Ранее Двухпартийная группа сенаторов США подготовила новый законопроект, лишающий Россию возможности продавать золото для обхода уже введенных западных санкций. Законопроект позволит ввести санкции против американских организаций, которые совершают сделки с российским золотом из резервов Центрального банка РФ. Также это коснется организаций, продающих золото непосредственно в России. Всего золотые резервы РФ оцениваются в $132 млрд.

— Василий, каких последствий стоит ожидать, если этот законопроект будет принят?

— У нас все хорошо будет. Сейчас Евразийский экономический союз и Китай обсуждают вопрос создания новой резервной валюты. Основная идея состоит в том, чтобы привязать эту валюту к курсам национальных валют и ценам экспортируемых товаров. Но если США будут мешать России продавать золото, то нам продавать золото и не надо. Нам надо его покупать. Для начала надо перейти к выкупу всего золота, добытого в России. Оно должно полностью выкупаться Банком России и отправляться в подвалы этого банка, и на основании этого золота должна выпускаться новая валюта.

Было бы разумно реализовать этот вариант в рамках ЕАЭС в блоке с Китаем и Ираном. Нам надо создать не просто новую систему расчетов, а новую валюту, которая была бы применима и для торговли, и для резервирования. Потому что пока основная наша проблема — проблема резервирования. Если такая валюта будет основана на технологии криптовалют и будет иметь предел эмиссии. В зависимости от того, сколько унций золота имеем в распоряжении Банка России или союзных Центробанков, столько единиц этой валюты мы производим и выпускаем на рынок, чтобы она могла торговаться на бирже, чтобы в ней можно было иметь счета во всех странах ЕАЭС, и чтобы с помощью этой валюты нужно переходить на расчеты во внешней торговле не только между евразийскими странами, но и в нашей торговле с Евросоюзом.

Евросоюз повел себя безобразно. Заморозив российские резервы в евро, он поставил вопрос о том, что мы должны обходиться без евро в международной торговле. Нам нужно идти в атаку на рынки резервных валют, где сейчас господствуют западные валюты. Потому что юань резервной валютой назван быть может, но нам нужен не юань, а что-то качественно новое.

Так что нет ничего страшного в том, что мы не сможем продавать золото. Нам не нужно его продавать, нам нужно его покупать.

— Сколько должно пройти времени и к каким испытаниям мы должны подготовиться, прежде чем нам удастся создать такую резервную валюту?

— Сейчас идут только первые обсуждения. Это не так быстро происходит. Несколько месяцев должно пройти. Нужно понимать, что крайне важной датой будет окончание антитеррористической операции на Украине. Если это произойдет через два месяца, начнутся большие переговоры с Западом, потому что Запад тоже не может жить в таком режиме.

Общество там начинает захлебываться от инфляции, особенно это касается цен на топливо. Какие-то переговоры будут, но это будут уже не такие переговоры, как в январе этого года, когда Россия говорила о взаимной безопасности и красных линиях, а другая сторона делала вид, что ничего не видит и не слышит.

— Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Запад заморозил около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Как так получилось, что они там находились?

— Это вина исключительно финансово-экономического блока. Это вина руководства ЦБ (не только отдельно Набиуллиной), это вина Минфина и это вина Службы по финансовым рынкам, которая несет немалую ответственность за обрушение курса рубля.

Что касается ЦБ, то они не проводили политику выкупа золота, добытого в России, и не увеличили долю золота в запасах, хотя это единственная надежная валюта, которой не страшны никакие санкции, и наличие которой позволяет торговать в самой критической ситуации. Они до последнего держали российские резервы в ценных бумагах, номинированных в долларах, евро и фунтах, не выводя их оттуда ни в 2021 году, ни после начала антитеррористической операции, когда на Россию обрушился поток санкций. Если бы мы резервировали в золоте все последние годы, то эти резервы прибавили бы в ценности, потому что золото дорожало. Но удар по нам оказался очень и очень сильный.

Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Эта ставка привела к ситуации 2014 года, когда такое же большое повышение ставки привело к панике на рынке и к падению курса российской валюты. Поэтому мы имеем очень непростую ситуацию с финансовым блоком. Сказать, что они сработали хотя бы на «удовлетворительно», невозможно. Этих замороженных денег вообще не должно было быть. Золота в резервах должно было быть больше. С 2014 года ЦБ увеличил резервирование золота только с 8 до 21%, хотя можно было увеличить гораздо больше. Не говоря уже о том, что следовало покупать физическое золото на мировом рынке и иметь его гораздо больше.

Банк России — это не периферийное отделение западных Центробанков. Это особый орган российского государства, который должен обеспечивать ему финансовую устойчивость и защиту. Он должен иметь подлинный по ценности резервы, а не просто бумаги. К сожалению, эта политика была не такова. Если бы этого золота было больше, мы могли бы под него создавать резервную валюту. Причем резервную валюту на основе блокчейна. Это то, что нужно делать.

Пока Россия, Индия, Китай, Иран и страны ЕАЭС посредством юаня начинают переходить к расчетам. Но нам нужна революционная по своей сути резервная валюта. Этого пока нет, и даже эта тема не обсуждается. Это серьезная проблема.

— Украина говорила, что будет претендовать на то, чтобы Запад конфисковал российские золотовалютные резервы и передал ей. Это возможно?

— Нет. Запад не пойдет на передачу киевскому режиму денег, которые являются собственностью Банка России. Это будет для него полной катастрофой. На Западе понимают, что киевского режима скоро не будет. Зеленский скоро окажется на таком же уровне, как Тихановская, кочующие по Европы персонажи, которые иногда выступают с заявлениями, а в остальное время живут своей жизнью.

Запад потеряет Украину. Отсюда такие истеричные и агрессивные санкции. Если бы в Евросоюзе были поумнее, они бы вообще не стали вводить серьезные санкции, ограничившись бы списками невъездных лиц. Но они пошли на обострение ситуации и потеряли лицо в глазах всего мира. Заблокировав российские резервы, они показали всему миру, что евро не является альтернативой доллару, что Евросоюз несамостоятелен, и что но нужно искать новые пути решения, ни в коем случае не опираясь на западные бумаги, на имущество на Западе и вообще никому там не доверять.

Война, информация и проблема украинского неба © REUTERS, Mykola Tymchenko

Действия России были полностью обоснованны. Россия объявила, что Украина не будет ликвидирована как государство, Россия пыталась добиться выполнения Минских соглашений. Что касается денацификации, то нацизм на Украине есть. Евросоюз сам участвовал в конструировании неонацистского режима по образцу Болгарии или Румынии. Немецкий нацизм был подтянутый и упорядоченный, а режимы в Болгарии и Румынии были разнузданными, безобразными и коррумпированными. Но от этого нацистский режим не перестает быть нацистским. И Россию нельзя упрекать в том, что она напала на маленькую демократическую Украину.

— Агентство Bloomberg пишет, что внешний долг России и ее компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт. В связи с этим ожидаются три сценария:

1. Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт откладывается по крайней мере до 4 апреля.

2. Россия платит в рублях. Однако выплата в среду будет считаться осуществленной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.

3. Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт.

Прокомментируйте, пожалуйста, чего тут вообще ждать.

— Обычно дефолт объявляет тот, кто не может платить. Россия может платить. Приведу пример. Если вам не нравится ваш сосед и вы назвали его «сумасшедшим», то от этого он не становится пациентом психиатрической больницы. И когда на Западе говорят, что в России будет дефолт, то это то же самое. Это просто давление на рубль и на нашу экономику.

Никакого дефолта быть не может. Российская финансовая система сохраняет устойчивость, несмотря на большое количество замороженных резервов, и может осуществлять платежи по долгам совершенно спокойно. Они противоречат всякой логике, когда замораживают резервы и требуют, чтобы им платили. Это двойная наглость. Но эта наглость демонстрирует, какая банда находится у власти в Евросоюзе, не говоря уже про США и Великобританию, которыми руководят еще более отвратительные персонажи.

Дефолта не будет, но нам могут его приписать. Запад может сказать: «Россия не рассчиталась в валюте с нашими держателями долговых бумаг, а следовательно, это дефолт».

— И что мы тогда будем делать, если нам объявят дефолт?

— Будем жить как жили. Мы будем строить с ними новые отношения и будем вести с ними еще более жесткие переговоры. Это масштабная конфронтация, и она не закончится в ближайшие дни. Это не дефолт. Когда киевский режим отказался выплачивать России три миллиарда долларов, это был фактический дефолт, но Запад это дефолтом не признал. Поэтому мы должны вернуться к классическому определению того, что такое дефолт. Дефолт — это когда должник не может выплачивать долги и прямо об этом заявляет.