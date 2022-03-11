Американские биолаборатории расположены не только на Украине, но и во многих других странах, опоясывающих все южное подбрюшье РФ. Окружен подобными объектами и Китай, поэтому Москве и Пекину нужно объединиться, считает микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В ходе спецоперации российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских Вооруженных сил.

На признание США о биолабораториях почти сразу отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от Вашингтона прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

- Игорь, для начала хотелось бы узнать, про какие заболевания может идти речь, что нам может грозить? Говорят, что и коронавирус американцы на Украине изучали?

— Не исключено, что и коронавирус. То, что мы знаем точно, это то, что на Западе Украины изучали чуму, сибирскую язву, то есть наиболее опасные заболевания, у которых смертность первой группы, то есть более 70%. Более того, как заявил [Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ] Игорь Кириллов, там изучались заболевания, которые переносятся дикими птицами, летучими мышами, то есть зоонозные заболевания.

Смертоносные птицы: стало известно, что разрабатывалось в биолабораториях США на Украине © CC0, Pixabay

Поэтому если бы такой эксперимент у них вдруг удался, это бы катастрофические последствия для всего населения Земли, потому что понятно, что это оружие абсолютно неизбирательного действия.

- Кстати, о неизбирательном действии. Министерство обороны РФ заявило, что США с союзниками работало на Украине над разработкой биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы. Я понимаю, что такое, скажем так, технически возможно. Тогда что, мы на пороге биологического геноцида?

— Возможно, к сожалению. Даже тот же вирус sars-cov-2 одних людей поражает сильно, а у других проходит в легкой форме, поэтому можно сказать, что это один из вариантов генетической бомбы.

- Для нас ведь не загадка, что подобные лаборатории есть не только на Украине, а насколько я понимаю, по всей территории границы Российской Федерации…

— Да, эти лаборатории находятся не только на Украине, но и в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии, то есть практически по всему нашему южному подбрюшью. Но кстати, у Китая точно такая же ситуация, он тоже окружен практически со всех сторон. Там Казахстан, Киргизия на границе с Китаем, потом Афганистан был, но сейчас, я думаю, талибы этих экспериментаторов оттуда выбили. А еще Вьетнам, Лаос, Индонезия, Малайзия, Тайвань, Южная Корея, Япония. В общем везде, где есть американские военные базы, практически везде есть американские военные лаборатории.

- Только хотела спросить, кто все это дело спонсирует?

Кадыров связал вспышки опасных заболеваний с деятельностью США © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

- А в разных странах американцы изучают разные заболевания или примерно все про одно и то же?

— Примерно про одно и то же. Их интересует то, что они декларируют на сайтах: эпидемиологическая обстановка в местах дислокации там в будущем американских войск и войск НАТО. Так что для них вопрос решенный, что в течение ближайших года, максимум 1,5 лет на Украине американские военные части должны были появиться, в том же Харькове, Днепропетровске, Полтаве, в общем на границах Российской Федерации.

- Как вы считаете, как спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины отразится на ситуации именно с биологическим оружием?

— Я надеюсь, наши военные возьмут под контроль все американские биолаборатории, а те, которые не удастся взять под контроль, их надо уничтожить, чтобы у них (американцев — ред.) надолго пропала охота чем-либо подобным заниматься вблизи наших границ.

- Но ведь вы назвали много других стран, где еще работают американские биолаборатории, а с ними мы что можем сделать? Мы вообще со всей этой ситуацией что-то можем сделать?

— Что-то можем сделать. Надо все эти материалы собирать в одно досье и предъявлять в международный суд в Гааге, в Совет безопасности ООН. И я думаю, что нам тут надо объединяться с Китаем, потому что у них такие же проблемы, у них тоже постоянно происходят вспышки каких-то заболеваний, не характерных для данной местности: то птичий грипп, то свиной грипп, то вот этот sars-cov-2. И все это в значительной степени результат деятельности американских биолабораторий, может быть не на 100%, но на 70-80% — это точно.

Россия инициировала заседание Совбеза ООН по биолабораториям Пентагона на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

- История знает много примеров использования болезней в качестве оружия, еще в Риме перебрасывали тела умерших от чумы через стены осаждаемых городов. В современном мире все не так просто. Что за последнее время произошло, что можно квалифицировать как пример использования биологического оружия?

— Из последних самый классический пример — это sars-cov-2, который создан в американских лабораториях. Об этом есть открытые научные публикации в самом авторитетном в мире научном журнале Nature от 15 ноября 2015 года. Там публикуются наиболее серьезные открытия и достижения. И вот они (американцы — ред.) отчитались на весь мир, что создали гибридный вирус: sar — из человеческого вируса и cov — вирус китайской летучей мыши. Это было все в 2015 году.

В 2014 году президент США Барак Обама запретил такие опасные эксперименты на территории США и они перенесли их, куда бы вы думали? Правильно, в Китай, в город Ухань. Вложили в это дело очень большие деньги, там и Фонд Билла и Мелинды Гейтс поучаствовал, и Джордж Сорос. Как говорится, скинулись и сказали [китайцам]: все у вас будет отлично, но не сказали, что потом эту же заразу им и подбросят.

А первоначально, кстати, этот вирус sars-cov-2 вышел за стены лаборатории летом 2019 года, когда из-за биологической угрозы был закрыт крупнейший американский военно-биологический центр Форт-Детрик. И тут же в Америке появилась неизвестная болезнь (которую сначала связали с употреблением вейпов — ред.). 11 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп проводил специальное совещание в Белом доме по этой проблеме и потребовал запретить продажу вейпов на территории США. Несколько штатов, кстати, запретили у себя.

То есть даже президент Соединенных Штатов Америки не знал в тот момент, что произошла утечка из лаборатории. Из самой защищенной в мире лаборатории! После этого [вирус] появился где-то в сентябре во Франции на границе со Швейцарией и Италии, и только в конце ноября в Китае. Вот такая история с продолжением.

Я думаю, китайцам его просто подбросили, я эту мысль впервые высказал в январе 2020 года, что, по-видимому, имела место диверсия, чтобы потом на них (на китайцев — ред.) все стрелки перевести. Это была такая многоходовочка.