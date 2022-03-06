Нынешний серьёзнейший кризис дает нам шанс поставить большую жирную точку на том процессе, который назывался «распад», или «развал» большой советской страны, позволяет перевернуть страницу и идти дальше, считает политолог Алексей Мартынов

Белорусский эксперт рассказал, кто побеждает в информационной войне между Россией и Западом © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

— Сегодня президент Белоруссии Лукашенко заявил о том, что провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, сообщил о том, что вскоре закончится конфликт, закончится спецоперация. Но сказал о том, что Запад железобетонно вцепился санкциями в Россию. Прокомментируйте этот момент.

— Судя по тому, как идёт эта вся информационная, я бы даже сказал — «когнитивная» война технологий, включенная против России, российских граждан… С элементами участия разных западных политиков, лидеров, которые по 80-100 новостей в день выдают русофобских и антироссийских, той русофобии, которая прорвалась во многих западных странах, как назревавший чирей, рванувший вонючим гноем на всю Европу.

Судя по этим санкциям, которые четко спланированы и каждый день выдаются порциями, это хорошо спланированная акция, и даже не акция, а мероприятие, даже не мероприятие, а военная кампания.

— Целый план действий.

— Конечно. И если по понятным причинам с Россией воевать они не могут и не хотят, вернее, хотят, может быть, но не могут… Сегодня об этом и (генсек НАТО — Ред.) Столтенберг говорит — «нет-нет, мы войны не ищем, что вы, что вы, с Россией, да не дай Бог»! (Госсекретарь США — Ред.) Блинкен тоже говорит: «нет-нет, ну что вы, какая ядерная война, не может быть». Все эти истории они включили.

Ну, включили и включили. В конце концов, этот кокон, который выстраивался вокруг России тридцать лет, может быть, меньше, последние годы это все деградировало, но первые 25 лет после известных событий, после развала большой советской страны, выстраивался системный кокон, когда Россию погружали, опутывали разнообразными обязательствами, участием в разных конструкциях, международных организациях.

Не обязательно межгосударственных, даже дошли до уровня международных союзов кинологов или разведения кошек.

— Федерация кошек, да.



— Двадцать пять лет опутывали, через такие механизмы включения контролировали, держали за разные места, а сейчас они берут и отрезают все. Причем — часто и во вред самим себе.

То есть, это не то, что они наш мир рушат, как кто-то говорит, хотя на самом деле невозможно наш мир разрушить, он очень большой.

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Безусловно, это серьезный вызов и, наверное, один из самых серьезных кризисов, с которым Россия столкнулась за последние двадцать-тридцать лет. Но кризис — это всегда не только проблемы, это всегда и возможности.

И если мы с этим кейсом справимся, а я надеюсь, я уверен, что мы имеем все основания и возможности с ним справиться, то можно поставить большую жирную точку на том процессе, который назывался «распад», или «развал» большой советской страны. В том смысле, что нас без конца возвращали в эту точку 1991 года. Все время вспоминали это, все время навязывали какие-то в этом смысле комплексы, и т.д.

Сегодня мы имеем все шансы эту страницу перевернуть и идти дальше, причем уже совершенно с другим коэффициентом полезного действия.

— Когда мы достигнем точки «дна» в санкциях, когда уже и Запад, и США, в том числе, не будут усугублять ситуацию, потому что как мы сами понимаем, от этих же санкций страдают и сами США, и сама Европа. Где всему этому грань?

— В вашем вопросе сейчас прозвучало то, о чем я говорю. То есть, когда же дно, когда это же это остановится? Или «когда они перебесятся», как выразился министр (иностранных дел РФ — Ред.) Лавров.

Я здесь позволю не согласиться. Здесь вопрос не в том, кто и когда перебесится, а вопрос в том, что сегодня принципиально меняются многие вещи. И эти санкции, санкционная политика, или дно, или не дно — это зависит от того, как вы к этому относитесь.

Если вы относитесь к этому как к рестрикциям и санкциями, значит, это санкции и рестрикции. Если вы к этому относитесь иначе, то это совершенно другие вещи. Если вы готовы — мы готовы действительно отойти от этого всего, отказаться. Нас как бы наказывают этим, что «мы вас сейчас исключим». Окей.

Мир сильно больше, чем эти группы стран, чем НАТО или коллективный Запад. Мир сильно больше, и он не хуже и не лучше, он просто такой, какой он есть. А логика западных стран, западного сообщества, заключается в том, что они как раз — лучше.

То есть, это некая лучшая история, которой они, может быть, позволят кому-то немножечко пользоваться. Но когда вы пытаетесь вспомнить самих себя, вам сразу говорят: «Нет-нет-нет, мы у вас отберем эту конфетку».

Россия большая, богатая, и эти разговоры про то, что, дескать, технологий у нас нет, чего-то еще у нас нет — самое главное, чего у нас не было до этого кризиса, и к чему они нас сами привели, большое в этом смысле им спасибо.

У нас не было мужества признать многие вещи. То есть, мы много о них говорили. Вернее, не признать, а сделать самим первый шаг. В этом смысле определенная благодарность всем нашим оппонентам, назовем их так пока, хотя они откровенные враги, судя по тому, как они себя ведут и как действуют. Они нам возвращают, помогают нам вернуться к самим себе. Вот это самое важное сейчас.

То, что происходит на Украине, это своего рода триггер, но и, в то же время, это те события, которые исторически предопределены. Другой вопрос, что многие сегодня говорят: почему сейчас, а не раньше, почему не семь лет назад, после известного сокрушительного поражения ВСУ — котлы, Дебальцево и т.д.?

Почему тогда был Минск, переговоры, лживые обещания, в том числе, со стороны европейских государств, что они (обещания — Ред.) будут выполнены Украиной, а они оказались не выполнены? И, более того, все это время готовилась серьезная агрессия, не только против Донбасских республик, как мы с вами понимаем.

И сегодня через признание Донбасских республик, юридически согласованное в этом смысле российское военное присутствие и дальнейшее принятие решений по проведению операции на территории Украины по демилитаризации и дальнейшей денацификации этого государства — это, по сути, действие на опережение, это превентивные меры.

Здесь надо отметить отдельно, и президент (Владимир Путин — Ред.) вчера об этом говорил, что Украина в любом случае нам не чужая — мы один народ. Мы же не можем внутри себя руку или ногу отрезать и выкинуть, сказать «они мне не нравятся».

Такого не бывает, это невозможно — это один организм. Каким бы он не представлялся кому-то, как бы не сводили их с ума все эти семь лет, проводя этот эксперимент по отработке методологии когнитивной войны, которая приходит практически на смену тем самым информационным войнам, к которым мы уже более-менее привыкли.

Сегодня против нас сперва обкатали на территории Украины технологию когнитивной войны, когда сводят с ума целые сообщества людей, а им целую страну удалось почти с ума свести. Не всех, конечно, но в достаточном количестве, чтобы это стало тем, чем это стало.

Сегодня эту технологии пытаются применять против нас. Уже в каждую голову практически стреляют через эти все налаженные информационные каналы, сети и прочие вещи — не только фейками, но и ужасами, страшилками, в том числе и этими санкциями «из ада».

Кому эти все сентенции? Это нам с вами, в каждую голову российского гражданина, а тем, кому не дошло, обязательно даже позвонят из какого-нибудь Марокко. Вчера я очень был удивлен — обычный телефонный звонок, определяется номер Марокко, и там девушка на хорошем русском языке говорит: «Здравствуйте, это Центральный Банк России, мы хотели вас предупредить, что в связи с наложенными санкциями вашим средствам угрожает, они должны исчезнуть, поэтому срочно снимайте деньги с карты и со счетов банков».

Представляете? Обычный телефонный звонок, это даже не какие-то там сети, и т.д. То есть, вы теоретически можете не участвовать в этих социальных сетях. Ну, тогда вам позвонят. Причем это внутренняя телефонная российская сеть. Удивительно!

Это к вопросу о глобальных механизмах, в которых мы, безусловно, участники. Мы были уверены, что, постольку поскольку Россия — часть глобального экономического, социокультурного, гуманитарного пространства, то ничего подобного произойти не может.

Наши оппоненты, назовем их так, хотя они откровенные враги, опровергают этот тезис у нас на глазах. Сотни книг, учебников по политологии, по конфликтологии, по геополитике, по геоэкономике, можно если не выбросить, то использовать где-нибудь в Европе, растапливать буржуйки там, где люди мерзнут без российского газа.



— Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что они начинают закупки газа в обход России. Но тут же заявил: «Мы не наивны, мы к этому заранее подготовились, и частично мы закупаем ресурсы у России, такие как нефть, уголь и газ». Как вы это прокомментируете?



— Они, конечно, не наивные, но этот нарыв, чирей русофобии, который взорвался в голове каждого, действительно этот гной не дает им действовать рационально.

Наверное, как-то справятся без российского газа, без российской нефти, раньше как-то же справлялись, правда? Как-то же это было до шестидесятых годов прошлого века. Но было же! Нефть они давно у нас покупали, а с газом история с шестидесятых, начала семидесятых годов.

Ну, будут втридорога покупать сжиженный газ, где-то еще. Проекты такого типа как «Северный поток» — 1 или 2, «Турецкий поток», они просчитаны сугубо экономическим путем — ближе, дешевле, и гарантированный объем.

Это параметры для средних и дальнесрочных расчетов, проектов, или проектов развития отраслевых… В том числе, и для Германии это важно и интересно — для тех, кто действительно делом занимаются, а не гной русофобский потребляют в немереных количествах.

Несмотря на то, что я совершенно не склонен думать, что они перебесятся и все вернется на круги своя — думаю, не вернется. Но то, что касается выгодных проектов, то, что касается зарабатывания и получения денег, а это огромные деньги — думаю, к этим вещам они вернутся. Аккуратно, через политиков, бизнесменов, хозяйственников. Через аккуратные прокладки, схемы.

Конечно, вернутся. Инфраструктура вся на месте. То, что украинская труба будет функционировать — не сомневаюсь, что она будет модернизирована тем же самым «Газпромом» совместно с украинскими коллегами. После того, как Украина будет демилитаризирована и денацифицирована, станет нормальным, здоровым государством. Почему бы им не помочь эту трубу ветхую починить? Пусть она работает, слава Богу.

Другая инфраструктура тоже вполне готова, абсолютно новая — «Северный поток-2», который сделан, но не запущен до конца. «Северный поток-1» работает, другие «потоки» работают.

Запад воюет с альтернативной точкой зрения. Предпринята атака на российские СМИ © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Главное, чтобы этот кокон был нужным образом сформирован вокруг вас, и все. А дальше уже работа с этим коконом, а не с вами. И таких кластеров несколько миллионов может быть. И бац! — уже у вас все в одном режиме начинают подпрыгивать.

Это удивительные вещи, весьма опасные, но, тем не менее, они работают. На примере Украины мы это прекрасно видим, и на себе это испытываем. И когда сегодня нам начинают они ломать что-то, сети отключать, айфоны запрещать или еще что-то — по идее, они сами ломают инструментарий для себя, для подобных когнитивных атак. Обратите внимание — сколько был закрыт главный магазин Apple?

— Два-три дня максимум.

— Меньше суток! Сперва громогласные изменения — все пропало, жизнь у вас закончилась в России, все, мы уходим, никогда больше, никаких айфонов, вообще — все! А потом выясняется, что через день они открываются, все работает, ценники поправились, в полтора раза ценник повысился. Понятно, ценник привязан к курсу доллара. Открылись по-тихому, будто и не было ничего. И все так!

В первую очередь — это воздействие на мозг. Кажется, это ерунда, но когда таких сигналов сотни в день — вы начинаете себя бодро чувствовать, а дальше вас тихонечко направляют в ту сторону, которая нужна тем, кто этим занимается.

Это уже не информационная война. Это война когнитивная. Это гораздо опаснее — и гораздо тяжелее из этого потом выходить