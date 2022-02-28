Все земли Новороссии должны вернуться в состав России. Галиция может остаться в составе Украины, но это в любом случае должна быть нейтральная и демилитаризованная страна, потому что иначе она опять будет в НАТО, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman — Йохан, я догадываюсь, что финские СМИ говорят по поводу спецоперации России на Украине, а как финские граждане оценивают эти действия. Они понимают, чего Россия хочет добиться?

— Этот конфликт Финляндию не касается, потому что мы нейтральная страна и не являемся союзниками России и Украины. Мы только наблюдаем это со стороны. Конечно, наш народ в шоке, но, откровенно говоря, Финляндия и Евросоюз в целом понимают, что происходящее на Украине им выгодно.

Дело в том, что Украина долгое время была очень опасной проблемой для Европы. Это уродливый продукт США, Евросоюза и НАТО, и было понятно, что этот вопрос надо решать. Но это опасно, потому что если в Советском Союзе главной идеологией был коммунизм, то главной идеологией в США и НАТО была русофобия. Они эту идеологию развивали и распространяли более 20 лет.

Сейчас идут переговоры о мире, надеюсь, они принесут какие-то результаты. Судя по тому, что от Украины присутствует министр обороны, он должен понимать, что на самом деле происходит. Но надо понимать, что НАТО — это шизофренические русофобы, которые пойдут на самые грязные провокации. Ситуация остается напряженной и опасной.

Наши власти постоянно повторяют, что Финляндия должна самостоятельно принимать решения. Да, сейчас началась какая-то непонятная история с поставками оружия на Украину, так вот в Финляндии решили поставить ей самые старые гаубицы, которые мы покупали еще у ГДР. Это какой-то черный финский юмор? Поэтому как финн я считаю, что Финляндия должна остаться нейтральной страной.

— И как дальше будут развиваться события?

— Я бы, конечно, хотел, чтобы этому как можно скорее пришел конец, но я вижу, что это только начало. Потому что Запад хочет мстить России. Они сейчас пишут, что русская армия неэффективна, что российская экономика слаба и что в России идут массовые пикеты против Путина. Но на самом деле я вижу что-то противоположное. Даже многие в России, кто были либералами, стали поддерживать Путина, потому что он способен вовремя принять сложные решения.

Я сейчас читаю новость, что мэр Турку принял решение прекратить контакты с Санкт-Петербургом как с городом-побратимом, хотя это сотрудничество было еще с советских времен. Но один финский генерал сказал, что у нас нет лишнего оружия, и поэтому нет смысла поставлять его на Украину. Не исключено также, что со стороны Великобритании будут попытки дестабилизировать Аландские острова, как это было во время Крымской войны.

Остается надеяться, что финский нейтралитет будет усиливаться.

— Так а как финский нейтралитет может усилиться, если власти Финляндии выступают с такими инициативами, и если даже финская розничная сеть S-ryhmä убирает с полок российские товары?

— Это решение одной частной фирмы. Это не решение парламента, который принял закон о том, что можно продавать, а что нет. Да, в Финляндии сейчас проводится кампания по бойкотированию заправок Teboil, связанных с «Лукойлом» (хотя это абсурд, потому что на них работают финны, которые явно ни в чем не виноваты), но есть кампания в поддержку этой компании и ее рабочих.

Конечно, наши руководители повторяют линию Евросоюза, но устраивать бойкот российским продуктам, которых у нас очень мало — это полная глупость. Наши люди шутят, что скоро дойдет то того, что полиция будет останавливать автомобили «Жигули» и запрещать есть пельмени.

Это нас не касается. Мы не украинцы и не русские. Мы финны. Вы не должны принуждать нас занимать какую-то позицию.

— Я знаю многих людей, которые поддерживают ДНР/ЛНР, но считают, что Россия, начав военную кампанию на Украине, таким образом пошла на поводу у США, которые стравили братские народы. Могла ли Россия поступить иначе?

— Путин принял правильное решение. Тут не надо было проводить референдум относительно того, какие военные операции проводить, а какие нет. Уже восемь лет длился геноцид в Донбассе, уже десятилетия длятся издевательства над Россией со стороны НАТО и ЕС, уже Зеленский угрожает создать ядерное оружие. Это очень опасно, потому что у Украины есть на это люди и технологии.

Естественно, что народ может беспокоиться о войне, потому что это долго, дорого и тяжело. Но пока я не вижу страшных последствий санкций, которые ввели против России. Россия в результате их только усилиться. Да, сейчас есть проблемы с курсом рубля, но рано или поздно это все успокоится.

Я также считаю, что надо арестовать Зеленского. Он сейчас очень опасен, а самое главное, что неизвестно, где он сейчас находится — в бункере или в посольстве США во Львове.

— Если нужно арестовать Зеленского, то с кем Россия будет договариваться о будущем Украины?

— Естественно, что нужно новое правительство. Это может быть какой-нибудь комитет спасения Украины. Также возможно договариваться с кем-то из правительства, которое сейчас участвует в переговорах.

Олег Матвейчев: Украина сдастся через 10 дней, переговоры для затяжки времени ей ничего не дадут © РИА Новости, Владимир Трефилов

А сам НАТО тоже надо ликвидировать, потому что именно он отказался мирно договориться с Россией еще до спецоперации. Путин же предложил им предоставить взаимные гарантии безопасности, но они отказались.

— Как вам видятся отношения России с Западом после окончания спецоперации? Введут санкции и захотят говорить, как сказал Медведев, или нас ждет затяжной конфликт на долгие годы?

— Российское руководство много раз говорило, что России не нужны отношения с таким Западом. Зачем иметь с ними отношения, если русофобия остается их главной идеологией? Они все время ведут военную пропаганду, призывают уничтожать Россию. Сейчас надо поддерживать нейтральные государства, такие как Финляндия, Швеция, Швейцария, Австрия, Сербия и даже Ирландия. Их нейтральность будет усиливаться и это нужно поддерживать.

— Заставит ли эта операция Америку уйти из Европы? Или для этого нужно что-то еще?

— Сейчас НАТО явно что-то готовят против России. Нужно дождаться результатов переговоров. Если у этих переговоров между Россией и Украиной будет хороший результат, натовцы будут очень недовольны.