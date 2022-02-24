Такое мнение для Украина.ру выразил известный белорусский политик, лидер незарегистрированного движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам сообщил, что в соответствии с Уставом ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, а также наказание военных преступников.
Думаю, это решение было неизбежным. Когда внешние силы целенаправленно десятилетиями создают таран против России у нее под боком, а дипломатические усилия успеха не приносят, рано или поздно приходится такие решения принимать. В этой ситуации хочется пожелать, чтобы все прошло быстро и без большой крови.
- Что дальше? Прежней Украины, думаю, уже не будет. Возможно, народных республик станет больше. Возможно, будет создано новое федеративное или конфедеративное государство, в котором не будет жесткого идеологического и языкового диктата. Может, таких государств будет несколько. Запад и Восток Украины слишком разные, чтобы мирно сосуществовать в составе одного государства. В любом случае, сейчас там все будет развиваться очень динамично и для Белоруссии на украинском направлении могут открыться новые возможности.
Что касается Белоруссии, то хочется надеяться, что сегодня в истории нашей многовекторности была поставлена точка. Ночью в мире была создана новая политическая реальность, в которой пытаться играть на противоречиях сверхдержав и военно-политических блоков стало невозможно. Во всяком случае, с нашей географией. Пора делать окончательный выбор, и он очевиден.