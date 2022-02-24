Белорусское руководство будет действовать исходя из своих союзнических обязательств и продемонстрирует свою решительную позицию во время военной операции России на Украине, заявил изданию Украина.Ру белорусский политик, лидер незарегистрированной политической партии «Союз» Сергей Лущ

Ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам сообщил, что в соответствии с Уставом ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, а также наказание военных преступников.

Вот, что по этому поводу говорит Сергей Лущ:

Россия суверенное государство и имеет полное право принимать решения, связанные с обеспечением собственной безопасности. Операцию на Донбассе нужно рассматривать именно в этом ключе. Жители территорий ЛНР и ДНР восемь лет живут в тяжелом состоянии — ни мира, ни войны. В Киеве сидит неадекватная, политически не самостоятельная и безответственная власть.

«Мерзавцы крайние!»: Лукашенко открестился от белорусской атаки на Украину © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Военная операция, это конечно исключительная мера. Искренне надеюсь, что мирные граждане не пострадают. Но не стоит забывать, что война уже идет, не мы ее начали. Не мы требовали уничтожать русских граждан Украины, не мы сжигали людей в Доме профсоюзов в Одессе, не мы формировали так называемые «добробаты» из неонацистов. За все решения нужно платить, момент истины наступил.