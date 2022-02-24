Ветеран войны в Афганистане, экс-депутат Одесского городского совета Василий Полищук рассказал Украине.ру, почему нельзя было и дальше затягивать с проведением военной операции на Украине

Василий Полищук был вынужден уехать в Россию из-за преследований со стороны киевского режима за его активную работу по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацистами при поддержке украинских властей были убиты десятки одесситов, несогласных с госпереворотом в Киеве.

Он не утратил связей с «жемчужиной у моря», как называют свой город одесситы, и рассказал нашему изданию о том, что происходит в Одессе в первые дни военной операции РФ и дал свою оценку тому, как развиваются события в Донбассе и на Украине.

- Василий Ульянович, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на Украине и в Донбассе?

— Я считаю, что нужно было давным-давно Западу понять то, что Россия ему говорила о фашизации Украины и нацистском режиме на Украине.

Путин в своем выступлении — пусть оно может быть где-то резкое, кому-то не нравится — но он по многим вопросам «расставил точки над i».

Владимир Корнилов: В Киеве паника, в Донецке - радость со слезами на глазах © РИА Новости, Владимир Трефилов

Это и рост числа интенсивности обстрелов, и массово завезенные на Украину западные журналисты — для чего они там были нужны? Явно ведь готовились провокации, и западные СМИ собирались их освещать.

А мирные жители Донбасса? Каково им восемь лет жить под артобстрелами, в ожидании того, что убьют сегодня или завтра?

- Президент Владимир Путин в ходе своего выступления сказал, что Россия знает поименно ответственных за массовое убийство людей 2 мая 2014 года, и все они будут наказаны. Как вы это восприняли?

— Мне очень понравилось то, что сказал Путин про Одессу, про 2 мая. Хочу напомнить: тех ребят, которые ухитрились выжить после того, как их убивали и сжигали в Доме профсоюзов, посадили в тюрьму, где они сидели, гнили, кормили вшей.

А тех мерзавцев, которые их убивали, украинские власти представляют в качестве героев. Сразу было понятно, что никакого расследования киевский режим проводить не будет, потому что они выйдут на самих себя.

- Как вы считаете, почему Россия начала военные действия на Украине именно сейчас?

— Как я вижу, военная операция РФ на Украине — тяжелое решение, но если оставить все как есть, то в дальнейшем было бы только хуже.

Запад в последние дни забрасывал на Украину ежедневно по шесть грузовых самолетов с оружием и боеприпасами. До этого строились военные базы для контингента НАТО.

Кроме того, не забывайте о микробиологических лабораториях Пентагона, которых на Украине по официальным данным 14 штук. А есть еще аналогичные объекты в Грузии и Молдавии. Это очень серьезная проблема, которую нужно решать.

«В идеале нужно освободить Украину». Хроника событий на Украине на 15:00 © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Все, что сообщают украинские СМИ про то, что якобы российские ракеты бьют по городам, это ерунда. Мои родственники на Украине — в том числе в Одессе, Ивано-Франковске, других городах — сообщают, что удары наносятся четко по военным объектам.

И заявления региональных чиновников про то, что, мол, будут задействованы отряды территориальной обороны — извините, фигня на постном масле.

У меня есть данные об уничтожении батарей противовоздушной обороны С-300 в Одессе в районе Фонтанки и 411-й батареи. Также я знаю о том, что был нанесен удар по «Школьному аэродрому», на котором базируются украинские ВВС. Гражданский аэропорт в Одессе не пострадал.

И в Ивано-Франковске был нанесен удар по аэродрому, где базировались «Сушки» (истребители Су-27 и штурмовики Су-24 — ред.).

- Как вы думаете, как дальше будут события развиваться?

— Я думаю, что минимально Юго-Восток отойдет. А максимально — всю эту шайку, которая сейчас называет себя украинской властью, сметут, и придут нормальные люди, которые наведут порядок в стране.

Ведь даже в западных регионах Украины главную роль играли не люди, а консолидированные мерзавцы, которые захватили власть.

Например, в Тернопольской области (где наиболее сильные позиции у неонацистской партии «Свобода» — ред.) пенсионерам прямо угрожали расправами, если они «неправильно» проголосуют.

Мне рассказывали знакомые оттуда, что им говорили: «не будете голосовать так, как надо, — придем и спалим хату».

Это фашистские методы — а бандеровцы еще хуже фашистов. Фашисты им поручали самые «грязные» дела, их руками творили самые страшные преступления. С фашизмом надо бороться, искоренять каленым железом.

- Рассчитываете ли вы вернуться в Одессу? Если да, то чем будете там заниматься?

— Как это закончится, я отправлюсь домой. Главное, чего я хочу — не допустить самосуда над теми, кто ответственен за то, до чего довели Украину.

Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 года © РИА Новости, Алена Николаенко / Перейти в фотобанк

Арестовать, пока следствие будет идти, пусть сидят в тех камерах, в которых страдали политзаключенные, а после честного всестороннего расследования суд и отбывание наказания.

Сейчас ни на Украине, ни в России не предусмотрена высшая мера наказания, но я считаю, что ее целиком и полностью заслужили Парубий, Турчинов, Кличко, Тягнибок, Яценюк и вся та мерзота, которая по сути угробила Украину.

Уничтожила как государство — государства Украина уже не существует, хотя пока еще есть страна, есть территория.