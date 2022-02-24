Василий Полищук был вынужден уехать в Россию из-за преследований со стороны киевского режима за его активную работу по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда неонацистами при поддержке украинских властей были убиты десятки одесситов, несогласных с госпереворотом в Киеве.
Он не утратил связей с «жемчужиной у моря», как называют свой город одесситы, и рассказал нашему изданию о том, что происходит в Одессе в первые дни военной операции РФ и дал свою оценку тому, как развиваются события в Донбассе и на Украине.
- Василий Ульянович, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на Украине и в Донбассе?
— Я считаю, что нужно было давным-давно Западу понять то, что Россия ему говорила о фашизации Украины и нацистском режиме на Украине.
Путин в своем выступлении — пусть оно может быть где-то резкое, кому-то не нравится — но он по многим вопросам «расставил точки над i».
Если посмотреть, как развивались события в Донбассе в последние недели, то четко видно, что Россию провоцировали.
Это и рост числа интенсивности обстрелов, и массово завезенные на Украину западные журналисты — для чего они там были нужны? Явно ведь готовились провокации, и западные СМИ собирались их освещать.
А мирные жители Донбасса? Каково им восемь лет жить под артобстрелами, в ожидании того, что убьют сегодня или завтра?
- Президент Владимир Путин в ходе своего выступления сказал, что Россия знает поименно ответственных за массовое убийство людей 2 мая 2014 года, и все они будут наказаны. Как вы это восприняли?
— Мне очень понравилось то, что сказал Путин про Одессу, про 2 мая. Хочу напомнить: тех ребят, которые ухитрились выжить после того, как их убивали и сжигали в Доме профсоюзов, посадили в тюрьму, где они сидели, гнили, кормили вшей.
А тех мерзавцев, которые их убивали, украинские власти представляют в качестве героев. Сразу было понятно, что никакого расследования киевский режим проводить не будет, потому что они выйдут на самих себя.
- Как вы считаете, почему Россия начала военные действия на Украине именно сейчас?
— Как я вижу, военная операция РФ на Украине — тяжелое решение, но если оставить все как есть, то в дальнейшем было бы только хуже.
Запад в последние дни забрасывал на Украину ежедневно по шесть грузовых самолетов с оружием и боеприпасами. До этого строились военные базы для контингента НАТО.
Кроме того, не забывайте о микробиологических лабораториях Пентагона, которых на Украине по официальным данным 14 штук. А есть еще аналогичные объекты в Грузии и Молдавии. Это очень серьезная проблема, которую нужно решать.
Поэтому, я считаю, и было принято такое непростое решение, и дай Бог, чтобы оно обошлось малой кровью. Пока все идет именно так.
Все, что сообщают украинские СМИ про то, что якобы российские ракеты бьют по городам, это ерунда. Мои родственники на Украине — в том числе в Одессе, Ивано-Франковске, других городах — сообщают, что удары наносятся четко по военным объектам.
И заявления региональных чиновников про то, что, мол, будут задействованы отряды территориальной обороны — извините, фигня на постном масле.
У меня есть данные об уничтожении батарей противовоздушной обороны С-300 в Одессе в районе Фонтанки и 411-й батареи. Также я знаю о том, что был нанесен удар по «Школьному аэродрому», на котором базируются украинские ВВС. Гражданский аэропорт в Одессе не пострадал.
И в Ивано-Франковске был нанесен удар по аэродрому, где базировались «Сушки» (истребители Су-27 и штурмовики Су-24 — ред.).
- Как вы думаете, как дальше будут события развиваться?
— Я думаю, что минимально Юго-Восток отойдет. А максимально — всю эту шайку, которая сейчас называет себя украинской властью, сметут, и придут нормальные люди, которые наведут порядок в стране.
Ведь даже в западных регионах Украины главную роль играли не люди, а консолидированные мерзавцы, которые захватили власть.
Например, в Тернопольской области (где наиболее сильные позиции у неонацистской партии «Свобода» — ред.) пенсионерам прямо угрожали расправами, если они «неправильно» проголосуют.
Мне рассказывали знакомые оттуда, что им говорили: «не будете голосовать так, как надо, — придем и спалим хату».
Это фашистские методы — а бандеровцы еще хуже фашистов. Фашисты им поручали самые «грязные» дела, их руками творили самые страшные преступления. С фашизмом надо бороться, искоренять каленым железом.
- Рассчитываете ли вы вернуться в Одессу? Если да, то чем будете там заниматься?
— Как это закончится, я отправлюсь домой. Главное, чего я хочу — не допустить самосуда над теми, кто ответственен за то, до чего довели Украину.
Насколько мне известно, я некоторый авторитет, который у меня был в Одессе, не потерял. Я бы очень не хотел, чтобы люди — а озлобленных очень много после 2 мая — не чинили самосуд.
Арестовать, пока следствие будет идти, пусть сидят в тех камерах, в которых страдали политзаключенные, а после честного всестороннего расследования суд и отбывание наказания.
Сейчас ни на Украине, ни в России не предусмотрена высшая мера наказания, но я считаю, что ее целиком и полностью заслужили Парубий, Турчинов, Кличко, Тягнибок, Яценюк и вся та мерзота, которая по сути угробила Украину.
Уничтожила как государство — государства Украина уже не существует, хотя пока еще есть страна, есть территория.