Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора вместе с труппой «Квартала 95» готовить торжественный концерт к вступлению в Киев подразделений ДНР/ЛНР, а само государство Украина может быть разделено между соседними странами, считает политический аналитик Евгений Сатановский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру Сатановский: война Запада против РФ - вопрос времени © РИА Новости, Александр Поляков / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

- Евгений Янович, что будет дальше с Украиной как с государством? Видим ли мы его последние дни?

— Я понятия не имею, что будет с Украиной как с государством. Я даже не знаю, будет ли продолжать её президент Зеленский готовить танковый парад ВСУ на Красной площади, или наоборот, начал репетировать со своим "Кварталом 95" торжественный концерт на вступление в Киев подразделений ЛНР/ДНР.

Я вообще уже перестал понимать, что такое Украина как государство довольно давно. Во всяком случае, со времён Порошенко. Люди пошли суицидальным путём. Суицидальный путь в конечном счёте приводит к суициду.

Их же про всё предупреждали. Их просили одуматься, предлагали все возможные и невозможные варианты. Те же самые несчастные Минские соглашения, которые сегодня уже неактуальны, были ни чем иным, как выходом Украины из тупика. Превращением Украины в некоторый образец ФРГ или Испании. С широкой автономией регионов, со своими особенностями.

Ну запретите вы, на сегодняшний момент, в Каталонии или у басков местный язык. Запретите в Баварии носить кожаные шорты. Но киевские власти не захотели. И кто теперь знает, до чего всё это дойдет?

- Возможно ли образование Новороссии?

— Я предполагаю, что в стране существует достаточно прочная вертикаль власти во главе с президентом Путиным. Я не буду ему подсказывать, подпихивать под локоть. Или делать то же самое с руководством ДНР/ЛНР. Ребят я знаю, они и сами не идиоты — разберутся. Что будет — то и будет.

- Как вы видите будущее Западной Украины в новой реальности? Сатановский назвал вероятные точки начала войны с Западом © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

— Западная Украина — это место, которому я крайне симпатизирую, как и людям, которые там живут. Вся та шпана, которая, представляясь галицийскими националистами, лезет в Киев и хулиганит там, отличается тем, что они работать не хотят. Они хотят хулиганить, строить из себя оплот украинского народа и крутить всем голову. На Западной Украине эти люди осточертели, по-моему, ещё больше, чем на Восточной.

Я не вижу разницы между западными украинцами, одесситами, харьковчанами, киевлянами, жителями Донбасса. Эта разница чисто субэтническая. На Западной Украине живёт огромное количество порядочных, крайне работящих, исключительно симпатичных людей. У меня там очень много друзей. Почему я должен рассматривать территорию Западной Украины как территорию всей этой бандеровской сволочи?

- Возможен ли раздел Украины?

— Что касается территориальных претензий к Украине в свете нынешних событий, то Венгрии уже обещано, что если она будет лезть в дела нынешней киевской власти и пытаться добиться того, чтобы мадьяр Закарпатья не притесняли, то одна украинская дивизия разгромит всю венгерскую армию. Это было сказано и не так давно. Третьяков ответил, будет ли построена дружественная РФ Украина © РИА Новости, Владимир Трефилов

Венгры очень удивились, они достаточно серьёзный противник. Но запомнили. В Раде уже сказали, что к Украине могут предъявить территориальные претензии и Польша, и Венгрия, и Румыния. И Словакия может. Я имею в виду то, что Украину склеили из разных регионов, и чем всё это, что руководство Украины развязало, закончится,мы не знаем.