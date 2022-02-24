Президент Украины мог предотвратить российскую операцию, выполнив минские соглашения. Но в Киеве от этого отказались, и получили «декоммунизацию», считает один из лидеров незарегистрированной белорусской политический партии «Союз» Владимир Груздев

Владимир Груздев: кто он © vk.com, Груздзеў Уладзімір Украина.ру.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Комментарий Владимира Груздева:

— Украина с 2014 года утверждала, что воюет с Россией. Вот Россия и показала, что значит военные действия, в которых принимает участие Россия.

Россия всё делает филигранно точно. Мы видим, что цель это не затронуть жизни гражданских и инфраструктуру.

У Зеленского был шанс выполнить минские соглашения. Они отказались и получили декоммунизацию.

Думаю, что многие граждане Украины поймут и даже будут благодарны за такую спецоперацию. Иного способа избавиться от марионеточного правительства, геноцида народа Донбасса и нацисткой заразы, увы, не было.

Надеюсь, что будут минимальные потери с обеих сторон.