Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.
Комментарий Владимира Груздева:
— Украина с 2014 года утверждала, что воюет с Россией. Вот Россия и показала, что значит военные действия, в которых принимает участие Россия.
Россия всё делает филигранно точно. Мы видим, что цель это не затронуть жизни гражданских и инфраструктуру.
У Зеленского был шанс выполнить минские соглашения. Они отказались и получили декоммунизацию.
Думаю, что многие граждане Украины поймут и даже будут благодарны за такую спецоперацию. Иного способа избавиться от марионеточного правительства, геноцида народа Донбасса и нацисткой заразы, увы, не было.
Надеюсь, что будут минимальные потери с обеих сторон.