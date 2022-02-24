В вопросе спецоперации на Украине Россия сыграла на опережение, но без масштабной работы в сфере идентичности, исторической и гуманитарной политики нельзя обеспечить защиту своих интересов на Украине, считает политолог Олег Неменский

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам сообщил, что в соответствии с Уставом ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, а также наказание военных преступников.

Комментарий Олега Неменского:

— У меня нет ответа на вопрос, почему это началось сейчас, но мне понятно, что решение было принято не исходя из ситуации на Украине, а из общего международного контекста, а также из достаточно надежных данных разведки, что киевское правительство, которое на самом деле является не партией войны, а партией «ни войны, ни мира», не смогло сопротивляться западному давлению и вынуждено было начать подготовку к масштабной операции в Донбассе.

Я не знаю о масштабности планов России и о целях этой операции. Но, судя по заявлениям в обращениях президента, речь идет о получении сильного влияния на Украину вплоть до осуществления уголовных дел против преступников, виновных в Одесской трагедии и в гибели людей на линии фронта в Донбассе.

Как это будет осуществлено, я не берусь предсказать, но нельзя в таких вопросах рассчитывать только на силовые и военные методы. Я всегда призывал к масштабной мирной работе. Наша главная проблема не в военной инфраструктуре Украины и ее власти, которая руководствуется не интересами страны и зависит от внешних сил, а в том, что творится в головах у политически активного населения Украины.

На мой взгляд, надо работать с общественно-культурным полем Украины. На мой взгляд, мы до сих пор с ним не работали. Дай бог, чтобы что-то изменилось, но без масштабной работы в сфере идентичности, исторической и гуманитарной политики нельзя обеспечить защиту своих интересов на Украине. Приступит ли Россия к этой мирной работе — мне сказать трудно, потому что ранее этим она не занималась.