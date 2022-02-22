Заморозка «Северного потока-2» станет для России болезненным ударом, но никто не знает, каким будет ответ России. Поэтому это только начало обмена любезностями Москвы и Запада, считает живущий в Германии политолог, писатель и ведущий радиопрограммы «Еврозона» Владимир Сергиенко

Писатель Владимир Сергиенко об итогах выборов в Германии и конце «украиноцентризма» © Facebook, Сергей Каревский Украина.ру.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поручил минэкономики обратиться к немецкому регулятору по вопросу приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2». По его словам, Германия не сможет принять признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Германский лидер сообщил, что страны ЕС обсудили первый пакет санкций против РФ и в течение дня примут по нему совместное решение. В частности, канцлер заявил об ограничительных мерах по отношению к газопроводу «Северный поток-2».

- Владимир, это символическая мера, когда сертификацию на какое-то время приостановят, а потом возобновят, или речь действительно идет о срыве проекта?

— Если сертификация остановлена, значит, проект заморожен. Будет ли следующее правительство Германии рассматривать разморозку проекта, или проект по банкротству выставят на торги и его кто-то приобретет? Это большие игры, и в ближайшее время на этот вопрос никто не даст ответ.

Речь идет не о символизме, а о начале обменом любезностями. В ответ на заморозку «Северного потока-2» Россия может заморозить в одностороннем порядке поставку энергоресурсов, мазутно-смазочных, железнодорожных составных, электроэнергии и всего, что связано с тем, что потребляет Украина с российской стороны.

В этом случае Запад не сможет предотвратить гуманитарную катастрофу. Это будет обострение на грани введения натовских войск на территории Украины с размещением соответствующей инфраструктуры и гуманитарно аргументированных подразделений.

- Контракт на транзит через украинскую ГТС действует до 2024 года. Насколько в этом смысле «Северный поток-2» важен для России и Германии?

— Разговор уже не о России и Германии. Это цельный вопрос. Если биржи не отреагируют на любую остановку подачи энергоресурсов в Европу (не только ГТС, а танкера и Оманский залив, порт Марселя или Гамбурга), то мы в другой политической реальности. Биржа сойдет с ума. Бензин в Европе и так как никогда дорогой.

- Готова ли Европа к такому экономическому удару?

— Нет, не готова. Поэтому оценка «глубины» вторжения — это то же самое, что оценить, беременный чуть-чуть или беременный полностью. Я имею в виду оценку пакета санкций в зависимости от того, оценивает ли Запад это «вторжение» на 30% или 50%, и что из пакета санкций они выведут.

Для России это будет болезненный удар. Но никто не знает, какой будет ответ России. Поэтому это только начало. Гордиев узел разрубили. А что касается большой игры, то мы непосредственно перешли в эндшпиль.

- Ранее говорилось, что Шольц будет биться за «Северный поток-2», потому что это отвечает интересам Германии. Можем ли мы сейчас быть в этом уверены?

— Шольц не будет биться за «Северный поток-2». Они много раз говорили, что в случае «вторжения» «Северный поток-2» будет заморожен. Германия без Совбеза ООН единолично приняла решение, что она оценивает это как вторжение.