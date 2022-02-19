Президент Украины Владимир Зеленский хочет принудить Владимира Путина к встрече, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на эвакуацию мирных жителей из ДНР/ЛНР в Россию и несмотря на то, что президент США Джо Байден назвал решение Зеленского ехать на конференцию не самым мудрым выбором.

В своем выступлении Зеленский в частности заявил, что мир ответил на вызов России глобальной безопасности умиротворением, заверил, что украинские войска будут защищать свою землю в любой день и при поддержке партнеров или без нее. По его словам, Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности, а также дешевые кредиты и усиление обороноспособности Украины.

Глава государства также отметил Украина в четвертый раз будет созывать гарантов Будапештского меморандума. Если этого не произойдет, мы можем считать, что он фактически аннулирован, и в очередной раз заявил о своем желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Комментарий Богдана Безпалько:

- В этом своем выступлении Зеленский производит впечатление испуганного человека, несмотря на то, что оно сопровождалось стандартными обвинениями в адрес нашего государства. Зеленский может использовать эти провокации не столько для того, чтобы завоевать республики, сколько для того, чтобы принудить Владимира Путина к встрече.

Но в целом я не вижу в этом выступлении ничего экстраординарного и нового. Меня сейчас больше волнует то, что сейчас происходит на линии разграничения в Донбассе и каково положение Народной милиции. Точных сведений об этом у меня нет (думаю, их нет ни у кого), но это гораздо важнее, чем очередные пустопорожние заявления Зеленского. Зеленский в Мюнхене: «Мир говорит об угрозе большой войны» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Единственное, что могу еще раз отметить, что в его выступлении чувствуется явный испуг. Этот испуг человека, который либо что-то сделал, и не знает, что за это последует наказание, либо человека, который ничего не сделал, но боится, что его в этом обвинят.

Будапештский меморандум и его гаранты ничем ему не помогут. Во-первых, среди тех гарантов есть та же РФ, а, во-вторых, Зеленский является преемником тех сил, которые пришли к власти в результате переворота 2013-2014 годов. Нынешняя Украина — это уже не то государство, с которым мы заключали ряд договоров, и которое гарантировалось в своих границах Будапештским меморандумом. Наконец, сам по себе Будапешстский меморандум — это декларация о намерениях.

Сейчас Украина может пойти по одному из трех путей. Она может выполнить Минские соглашения, начать полномасштабное наступление на Донбасс, гарантированно получив железным молотом по голове от России, или начать провокации, чтобы вызвать более-менее мощный ответ со стороны республик и, возможно, РФ, и на этом основании попытаться привлечь Запад к умиротворению или пересмотру договоренностей. И мы пока сами не можем понять, что это — масштабная провокация или начало полномасштабного наступления на республики. «Грубая подделка или, проще говоря, фейк». Кто стрелял в детский сад в Станице Луганской © REUTERS, Carlos Barria

Россия пока находится в ожидании, и у нее есть масса способов ответить. Политических, дипломатических и чисто военных. Мы можем признать народные республики, мы можем ввести туда военно-технические инструменты, предварительно заключив с ними договор о взаимопомощи на случай нападения со стороны Украины. Мы можем опираться на право наций на самоопределение — это один из основополагающих принципов ООН.

Мы можем задействовать массу инструментов, и потому Зеленский так нервничает, что не знает, что же Россия будет делать. Тем более, что и Запад ничего делать не собирается, а сама истерия по поводу «российского вторжения» уничтожает остатки украинской экономики.