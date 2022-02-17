Агент кубинской государственной безопасности предупредил о возможных провокациях ЦРУ на Украине, рассказал о связях с террористами известного своей антироссийской позицией американского сенатора и высказал смелое предположение о настоящих причинах появления «гаванского синдрома»

- Сеньор Перси, во время нашего прошлого интервью вы упоминали, что в ходе своей работы на Кубе вы были «двойным агентом», поставляющим дезинформацию ЦРУ и другим «враждебным спецслужбам». А вы можете рассказать, что это были за спецслужбы?



— Я не могу рассказать обо всём, мне это не разрешается. Расскажу лишь, что у меня были контакты с возможными агентами израильской разведки «Моссад». Перси Альварадо: кто он

Это были сотрудники посольств нескольких арабских стран; их стиль работы и методы вербовки агентов совпадали с применяемыми этой израильской спецслужбой.

Также я попадал в поле зрения дипломатов третьих стран, работавших на британскую разведку.



- В 2017 году вы опубликовали статью, в которой предполагали, что так называемый «гаванский синдром» мог быть операцией «под чужим флагом» ЦРУ против американского посольства на Кубе, с целью осложнить недавно восстановленные дипломатические отношения между двумя странами, а также «поддержать антироссийскую истерию». В январе ЦРУ выпустило доклад, в котором признаётся, что проблемы у подавляющего большинства из примерно тысячи человек, считавшихся пострадавшими от «синдрома», объясняются стрессом или другими естественными причинами. Как вы прокомментируете историю с «гаванским синдромом» сейчас?



(«Гаванский синдром» — совокупность ряда неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые впервые, по сообщениям, наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств США и Канады в Гаване и членов их семей. В 2017 году президент США Дональд Трамп обвинил Кубу в «атаках», вызвавших эти симптомы, и объявил о фактическом закрытии американского посольства на острове. В последующие годы похожие симптомы повторились у сотен американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб в различных странах мира. В связи с этим некоторые американские политические деятели, чиновники и СМИ выдвигали версии о причастности российских спецслужб к якобы произошедшим на Кубе и в других странах мира «акустическим» или «микроволновым атакам» — Ред.)

— Несомненно, так называемые «акустические атаки» против американского посольства были операцией «под чужим флагом». Агент кубинской контрразведки Перси Альварадо о том, как США при помощи ЦРУ внедряют "демократию" © tribuna.cu

После многих лет работы, эксперты ФБР и самого ЦРУ пришли к заключению, что у Кубы не было ни возможностей, ни намерения производить такие атаки.

Это только подтверждает высказанное мной в 2017 году.

«Синдром» был использован для нагнетания истерии — сначала антикубинской, потом антироссийской — раздутой СМИ, такими, как Си-Эн-Эн и «Вашингтон пост», с целью оправдать усиление экономических санкций США против Кубы, а затем провести антироссийскую кампанию на международном уровне.



- Но есть люди, которые до сих пор утверждают, что они реально пострадали от «гаванского синдрома». И, кроме бывших сотрудников посольства США в Гаване, особенную активность проявляет экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос, который легально ездил в Москву для встречи с российскими коллегами, а теперь утверждает, что стал там жертвой некоего секретного оружия, использующего микроволновое излучение, того же, которое якобы было применено в кубинской столице. По вашему мнению, это просто голословные утверждения, или же эти люди стали жертвами действий «под чужим флагом»?

— Доказательств существования подобного «микроволнового оружия» нет. Я склоняюсь к тому мнению, что большинство случаев «гаванского синдрома» стали результатом коллективной истерии, раздуваемой СМИ. Глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за «гаванского синдрома» у дипломатов © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Что до труднообъяснимых симптомов у некоторых пострадавших, то возможно, что они стали результатами действий ЦРУ, но только не «акустических атак».

У ЦРУ имеется обширный опыт тайных операций по манипулированию сознанием.

Можно вспомнить, что в 1973 году тогдашний директор этой спецслужбы Ричард Хелмс распорядился уничтожить информацию, связанную с проектом МК-Ультра, работы над которым велись, начиная с пятидесятых годов. Проект насчитывал около 150 программ, включающих изучение использования галлюциногенных веществ [и манипуляций], таких как ЛСД, и гипноза.



- Самый большой шум по поводу «гаванского синдрома» в США поднимал влиятельный сенатор кубинского происхождения Марко Рубио. Он известен как яростный сторонник любых антикубинских мер, а также своей антироссийской позицией. В частности, он заявлял, что американские учёные, не считающие «гаванский синдром» результатом «микроволновой атаки», являются агентами влияния и находятся на содержании у иностранных государств. Что вы знаете о Марко Рубио?

— В своё время Рубио был «молодым и перспективным» политиком самых реакционных, крайне правых кругов США в Сенате. Он возглавлял все враждебные действия американских законодателей против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, используя для этого свои должности в сенатском комитете по разведке и других подкомитетах.

В своих действиях он руководствуется раздутым самомнением и лишённой здравого смысла ненавистью к демократическим и революционным движениям в мире, а также к странам, отстаивающим свою независимость. По этой причине он поддержал и все антироссийские меры. Были доказаны его связи с известными террористами из Майами.

В частности, он в течение многих лет лоббировал досрочное освобождение террориста Эдуардо Аросены (кубинец-эмигрант, член террористической группы «Омега-7»; в 1982 годы был приговорён в США к двум пожизненным срокам за убийство кубинского дипломата, взрывы бомб и убийства кубинских эмигрантов, с которыми разошёлся во взглядах; освобождён по состоянию здоровья в 2021 году — Ред.).

Его видели в компании террористов из «Кубинско-американского национального фонда» и других прибегавших к насилию групп. Также он участвовал в мероприятиях, организованных «Ассоциацией ветеранов бригады 2506» — организацией, члены которой принимали участие в организации актов саботажа и терроризма против Кубы. Рубио словами о Чаушеску совершил политический каминг-аут — Захарова © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Его богатство происходит от «перенаправления» в личный карман части средств, выделяемых из федерального бюджета на поддержку кубинской оппозиции, например, организации «Женщины в белом» или диссидентки Росы Марии Пайа.

Также ходят слухи о том, что Рубио, всегда выступавший за полную экономическую и финансовую блокаду Венесуэлы, получал приличные «комиссионные» за то, что не возражал против поставок продовольствия в эту страну некоторыми американскими компаниями.

Что касается его влияния на политику США, то оно идёт на спад. Думаю, что на следующих выборах он рискует потерять своё место в парламенте.



- В опубликованном вчера агентством Sputnik интервью вы предупредили о том, что ЦРУ может использовать операцию «под чужим флагом» на Украине с целью «обосновать агрессию США и НАТО против России». Можете ли вы, с учётом вашего опыта «работы» с ЦРУ, описать возможные сценарии подобной операции?



— Думаю, что возможны четыре сценария. Наиболее вероятный — атака на позиции украинских войск или населённые пункты в районе российско-украинской границы или линии соприкосновения сторон в Донбассе, с последующим обвинением в агрессии российской армии или спецслужб. Два других варианта — атака против украинского посольства в какой-либо третьей стране или убийства известных украинских политиков или правительственных чиновников (на Украине или за её пределами) с последующим обвинением в адрес российских спецслужб. И наконец, четвёртый — проведение массивной кибератаки против правительственных, гражданских, транспортных, финансовых и других объектов Украины.

Они ищут любой предлог, который послужил бы для применения «ответных мер» против России.