Газотранспортная система Украины (ГТС) не приспособлена к прокачке газа с запада на восток, утверждает украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Валентин, экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил в интервью «Форбс» о том, что под руководством Андрея Витренко госкомпания плавно движется к банкротству. Насколько это соответствует действительности?

— Это они (Коболев и Витренко — ред.) благополучно продолжают выяснять между собой отношения. Их взаимные обиды — это уже давно тайны полишинеля.

Поэтому все подобные заявления Коболева нужно рассматривать исключительно через вот эту призму взаимоотношений между бывшим и нынешним руководителями и партнерами.

- То есть, заявления Коболева о том, что он сомневается в подлинности финансовой отчетности Нафтогаза за третий квартал 2021 года, где показана прибыль компании 2,5 млрд грн, следует оценивать именно в этом ключе прошлых обид?

— Естественно. Точно так же обвинял Витренко Коболева, когда был уволен из «Нафтогаза».

Валентин Землянский: кто он © Facebook/Валентин Землянский

Я не знаю насчет прибыли, но, по-моему, в третьем квартале изначально были показаны убытки. По второму кварталу была прибыль, но они тоже дискутировали по этому поводу.

Но, понимаете, это перепалка двух бухгалтеров, которая к энергетике не имеет ровным счетом никакого отношения. То есть, от этого ни хуже, ни лучше никому не становится.

- В последнее время произошло несколько событий в энергетике Украины. В частности, заключили договор с Венгрией о физическом реверсе, Зеленский просит Словакию удвоить поставки газа на Украину. Коболев сомневается, что у компании есть деньги на закупку газа для прохождения отопительного сезона. А как вы считаете, есть все-таки средства, чтобы газ закупить?

— Вы понимаете, этого никто не знает. Я вот разговаривал с игроками рынка — потому что оператор газотранспортной системы говорил, что он перечислил 33 млрд грн НАК «Нафтогаз Украины», но есть ли эти деньги на счету? Я думаю, что «Нафтогаз» сошлется на коммерческую тайну.

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Удастся ли быстро аккумулировать сумму? Поговаривают, что стабилизация на валютном рынке произошла как раз потому, что «Нафтогаз» выйдет скупать большие объемы валюты.

С точки зрения энергетики те объемы, о которых идет речь, это необходимые объемы для того, чтобы поддержать суточные балансы и мы смогли нормально закончить отопительный сезон. То есть, это решение верно.

Но это решение носит авральный характер, потому что рассчитывали все-таки пройти на запасах в подземных хранилищах, не закупая дополнительных объемов.

- Недавно было сообщение, что Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро, причем 600 млн Киев получит в ближайшее время. Эти деньги можно будет использовать для закупки газа?

— Почему нет? Там же нет целевого назначения. Насколько я помню, речь шла о том, что это деньги на поддержку экономики страны.

Так что вполне возможно, что эти деньги будут направлены и на покупку газа в том числе.

- Украина покупает газ в Венгрии, Словакии. Собирается расширять интерконнектор с Польшей и покупать американский газ у хорватов через Венгрию. Не выглядит ли это как подготовка к остановке транзита газа через Украину?

— Альтернативные маршруты ищут уже давно, будут ли они реализованы? Венгрия — да, Словакия — да, и даже по Румынии, по-моему, есть 15 млн кубометров прокачки в сутки.

По Польше это давняя история. В 2016 году ее анонсировали, подготовили технико-экономическое обоснование проекта.

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Большая часть труб должна была проходить по территории Украины и должно было финансироваться за счет Украины. Я так понимаю, что там не сошлись в долях и проект был остановлен.

Вероятна ли полная остановка транзита? Я так не думаю. Скорее всего вероятно снижение транзита, и оператору газотранспортной системы стоило бы подумать о ее модернизации для того, чтобы впоследствии затраты на содержание ГТС не легли в тариф для украинских потребителей.

Сейчас оплата содержания ГТС происходит за счет денег, которые платятся за транзит. Вообще сама украинские системы газоснабжения и транзита газа строились при Советском Союзе как единый комплекс, поэтому как поведет себя система в случае реверсных поставок с запада на восток однозначного мнения ни у кого нет.

- В свете последних событий, в частности, визита канцлера Германии Олафа Шольца в США и заявления президента Джо Байдена о том, что он остановит «Северный поток-2», какими вы видите перспективы запуска газопровода в этом году?

— Вы знаете, как ни парадоксально, шансы весьма высоки. Потому что перекрыть поставки российского газа в Европу за счет сжиженного вряд ли получится.

То, что мы видим сейчас рост объема поставок СПГ обусловлено теми контрактами, которые были заключены в декабре, когда стоимость газа вышла на максимум.

Плюс Европа сократила потребление, что было ожидаемо вследствие высоких цен на газ. Поэтому, понимая, что ключ к решению текущего ценового кризиса — как раз «Северный поток-2».

Просто процесс его регистрации под аккомпанемент этих политических заявлений идет согласно правил Европейского союза. Ближе к лету станет понятнее, но я думаю, что вероятность его запуска — скорее да, чем нет.