Рост товарооборота между Россией и Украиной в 2021 году связан с инфляцией и ростом цен. Если смотреть на объемы поставок, то никакого прироста фактически нет, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Украина.ру

Товарооборот России и Украины в 2021 году вырос на 22,8% и составляет более $12 млрд. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Объем экспорта РФ в Украину по итогам прошлого года составил более $8 млрд, что на 28,8% больше, чем в 2020 году. Импорт РФ из Украины также увеличился — на 12% и составляет более $4 млрд.

- Алексей Николаевич, какими товарами до сих пор торгуют оба государства, без которых они не могут обойтись?

— Россия может обойтись без любых товаров, произведенных на территории Украины, а Украина не может обойтись без российских энергоносителей. Это известная история, что половина всего угля, который потребляет Украина — это именно российский уголь. Причем часть российского угля Украина не может заменить ничем, потому что это коксующийся уголь, который необходим для работы украинских металлургических заводов. Раньше доля российского угля на Украине была под 100%, сейчас его доля чуть уменьшилась, но в любом случае это больше половины.

Мы также понимаем, что большая часть нефтепродуктов, которые как поставлялись, так и поставляются на Украину в том числи из Белоруссии, являются тем же российским экспортом, который идет через белорусскую территорию и белорусские НПЗ. Понятное дело, что это газ. Газ, который они покупают якобы по реверсу, это тот же российский газ. Так что названную вами сумму украинского импорта надо увеличить на сумму закупаемого Украиной газа. В России также закупаются различные товары, связанные со строительной индустрией, и пищевая продукция, но в основном — это топливо, без чего Украина обойтись не может. Сергей Михеев: Часть украинской элиты, включая военных, поняли, что сейчас их будут превращать в консервы © РИА Новости, Александр Натрускин

- С чем вы связываете рост товарооборота сегодня?

— В 2021 году значительная часть прироста товарооборота связана с инфляцией и ростом цен. Когда цены растут так быстро, как сейчас, надо смотреть не на денежные суммы, а на объемы поставок. Если мы посмотрим на тонным и кубометры продукции, то мы увидим, что рост товарооборота обеспечен ростом цен, то есть никакого прироста по факту нет или он гораздо меньше, чем кажется.

Поэтому не надо устраивать праздник жизни относительно того, что мы налаживаем отношения с Украиной. Они не налаживаются, они по-прежнему стагнируют. В части торговых отношений надежда только на то, что кризис вокруг Украины постепенно закончится. Он показал и России, и США и Европе, что напряженность на Украине угрожает безопасности всей Европы, поэтому, скорее всего, мы увидим какие-то шаги Запада по нормализации отношений.

Если будет происходить нормализация отношений на фоне выполнения Минских соглашений, то тогда мы увидим реальный рост товарооборота, а не как сейчас, когда он раздувается в деньгах за счет инфляции и роста цен на сырьевую продукцию.

- Вы сказали, что мы им поставляем уголь. А чей это уголь? Кузбасс, Коми, Ростовская область?

— Если именно коксующийся уголь, то это Кузбасс. Если просто энергетические угли, то, возможно, что это и Ростовская область, которая мало чем отличается от ДНР/ЛНР. Более точного анализа никто не делал. Уголь идет из России, но был ли он добыт в России или поступил через границу с ДНР, официальная статистика умалчивает. Есть ощущение, что большая часть не металлургических, а простых углей, это поставки из ДНР/ЛНР. По крайней мере, об этом говорят эксперты.

- Если бы Россия устроила им торговую блокаду, сколько бы она на этом потеряла?

— Россия потеряла бы несколько миллиардов долларов, Украина потеряла бы все. Одним из столпов украинской экономики — это металлургия. Если бы мы перестали поставлять коксующийся уголь, украинская металлургия просто рухнула бы в течение месяца. Но Россия пока этого не делает.

Пока есть возможность договориться (а такая возможность есть), Россия не переходит к крайним мерам, которые привели бы к разрушению украинской экономики. Если бы она этого хотела, она бы просто перекрыла поставки коксующегося угля. Коксующийся уголь — это дефицитный товар. Кроме России поставить его некому. Можно нахватать на рынке какое-то его количество, но без стабильных поставок украинская металлургия, а затем и вся экономика, просто рухнет.

Пока мы ограничиваемся игрой мускулов, чтобы показать нашим западным партнерам, что мы можем уничтожить украинскую экономику буквально по щелчку пальцев. И для того, чтобы снять риск такого сценария, Запад должен пойти навстречу по важным для нас вопросам. Это тот случай, когда угроза страшнее выполнения этой угрозы.

Поэтому мы пока не прекращаем поставки.

- Отдельно хотел спросить про конфликт между «Беларуськалием» и Литвой. Правильно ли я понимаю, что белорусов сейчас отрезают от всех возможных транзитных коридоров? И что они будут делать, пока будут подготавливаться мощности Усть-Луги?

— История очень простая. Можно же поставлять калий не только через Усть-Лугу, но и на внутренний российский рынок. Альтернативные российские производители, у которых есть контракты и налаженная логистика, пусть поставляют калий на экспорт. Нам же тоже нужно много удобрений на внутреннем рынке. Так что «Беларуськалий» поставляет продукцию на внутрироссийский рынок, а под брендом «Уралкалий» продукция будет идти на экспорт по тем логистическим каналам, которые никто не закрывал. Какая разница, из какой дырки этот минерал добыт.

- А через Одессу они калий никак уже не смогут транзитировать?

— Если их продукцию назовут российской, то можно и через Одессу. Можно через Новороссийск. Вариантов много. Вопрос не в том, что кто-то их пытается удушить, а в том, чтобы наладить логистику. Вот и все. Единственное, что нужно минимум полгода на то, чтобы перенаправить потоки через другие порты и пограничные переходы. Либо достаточно просто наклеить на него российский ярлык. Но для этого «Беларуськалию» нужно договориться с российскими производителями о такой замене.

- Достаточно ли политических оснований для того, чтобы РЖД предоставил им скидку на тариф для транзита через Усть-Лугу?

— Почему нет? РЖД в любом случае заинтересованы в увеличении грузопотока через свои мощности. Другое дело, что эта скидка не должна делать убыточными эти поставки. Но такой вариант не рассматривается.

- Каков ваш прогноз на товарооборот между Украиной и Белоруссией?

— Он будет сокращаться. Это политическая история. Украина проявила себя как недобросовестный партнёр и расширять с ними торговые коммуникации не в интересах Белоруссии. Потому что эти люди всегда могут конфисковать товар, ввести новые ограничения и санкции. Плюс ко всему, Украина проводит в отношении Белоруссии враждебные действия, например, полет военного беспилотника над территорией Белоруссии для наблюдения за маневрами. Если это не агрессия, то это явно враждебные действия.

- Ждать ли на Украине социального взрыва из-за истерии по поводу войны и ростом цен на тарифы?

— Все ожидали, что он произойдет в этом году. Он не произошел. Дело в том, что та часть экономики Украины, которую мы видим на поверхности — это лишь малая ее часть. Около 70% ее экономики находится в тени. Когда мы говорим, что украинская экономика падает, на уровне каждого конкретного потребителя ситуация еще не является критической. Грубо говоря, пока людям еще есть, что есть. Когда им станет нечего есть, то возможно повторение событий Петрограда февраля 1917 года. Но пока люди чувствуют себя более-менее нормально, ситуация будет стабильной. Крушение мифов. Как Запад с особым цинизмом бросает Украину © AP,

Кроме того, голодных и безработных может быть сколько угодно, но нужны люди, которые организуют этот протест и поведут вперед. Экономические проблемы у Украины 2013-2014 годов были, но они были детским садом по сравнению с тем, что есть сейчас. Тем не менее, тогда произошел государственный переворот, потому что тогда были люди, готовые профинансировать и организовать его, а власть не была готова его подавлять. А сейчас ситуация противоположная.

Нет людей, которые готовы были бы этот протест использовать, а правительство Зеленского готово подавлять этот протест огнем и мечом в самом зародыше. Поэтому сейчас выступлений нет и в ближайшие полгода их не будет. Весной ситуация в экономике улучшится по естественным причинам. Должно пройти еще больше времени, прежде чем протестная масса накопится.