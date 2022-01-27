24 января США, Британия, Австралия и Германия объявили об эвакуации сотрудников посольств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. 25 января МИД Канады призвал семьи дипломатов на Украине покинуть страну

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Николай Злобин.

— Николай, вот уже пять стран начали отзывать сотрудников своих посольств на Украине, что всё это значит?

— Они вывели не принципиальный персонал, а второстепенных сотрудников, членов семей, особенно это касается американцев, поскольку эвакуация американцев — тяжёлый логистический шаг. Соединённые Штаты Америки далеко, посольство огромное. Европейцам, конечно, проще в этом смысле. Я думаю, что это один из методов психологического воздействия на Россию, с тем чтобы показать, что Запад готовится к российскому вторжению на Украину. Не только с точки зрения усиления своих военных позиций, но и с точки зрения защиты своих граждан.

Я думаю, что это больше в декларациях, нежели на практике, потому что вернуть этих людей можно будет столь же стремительно, как и вывезти. Это демонстративный жест, я не думаю, что это как-то показывает отношение этих стран к самой Украине. Скорее, Госдепу Соединённых Штатов Америки надо что-то делать, и он придумывает новые варианты своей активности, чтобы потом его не обвинили в бездействии.

— Чего в итоге добивается Госдеп?

— Это попытка сдержать потенциального агрессора. Как можно сдержать потенциального агрессора? Полной демонстрацией того, что ты готов к его агрессии. Можно предпринимать кучу дипломатических усилий, американцы обещали на этой неделе предоставить ответ на русский ультиматум, но при этом Запад делает всё, чтобы подготовиться в агрессии.

Василь Вакаров: Речь не о противостоянии России и Украины, а о противостоянии НАТО и России © Facebook, Василь Вакаров

— Николай, будет ли подобная реакция от других стран? К первой четвёрке вчера присоединилась ещё и Канада. Будет ли пятый, шестой, седьмой номер?

— Возможно. Это был пробный камень. На самом же деле была не необходимая вещь сделана, а всего-то демонстрация того, что у них серьёзные намерения. В принципе, произошёл обмен: количество дипломатов в Европе сократилось, количество натовских военных увеличилось, предупредительный тренд в сторону России совершенно очевиден.

По сути, пытаясь сдержать Россию, Запад наказывает Украину. Украина снова между молотом и наковальней. С одной стороны, между молотом и наковальней никому не хочется оказаться, а с другой стороны, положение, когда за тебя все вокруг борются, даёт возможность половить рыбку в мутной воде и поторговаться. Если бы не эта ситуация, фамилия украинского президента была бы известна не более чем имя главы Республики Чад, а так Украина каждый день на первых страницах мировых агентств. Страна распиарена до предела, вопрос в том, как этим пиаром воспользоваться. Из этого можно извлечь большую пользу, а можно прогореть.

«Лучше, чем афганский вариант»: Жириновский одобрил эвакуацию дипломатов США из Киева © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский сегодня является человеком, от которого зависит, как будет развиваться ситуация в мире. Он, если хотите, самый главный политик сегодняшнего момента. Любой его шаг усиливает или ослабляет одну из сторон. Приближает или отдаляет конфликт. Я бы не преувеличивал его зависимость от игроков извне, но и не преуменьшал бы её. Но все забывают другую сторону медали: зависимость игроков извне от действий самого Владимира Зеленского. Да, судьба Украины в значительной степени зависит от Вашингтона и Москвы, но и завтрашнее положение Вашингтона и Москвы зависит от действий украинского президента. Это и огромный подарок, и ещё больший крест.

— Чего ожидать в этой ситуации Донбассу?

— Я думаю, что Донбасс ожидает судьба территории висящей в воздухе. Россия будет пугать Запад возможным признанием Донбасса, но признавать его не будет. Украина — пугать Донбасс возможной военной операцией, но проводить её не будет. Я думаю, Донбасс останется в неопределённости ещё надолго, хотя, конечно, ситуация может измениться быстро, но шанс того, что Донбасс останется в неопределённости, по крайней мере в обозримом будущем, гораздо выше, чем то, что так что-то изменится.

Надо напомнить, что ультиматум России Западу был не по поводу Украины, а по поводу гарантий безопасности в самом широком смысле слова. Украина — это только часть. Причём небольшая часть возможного компромисса, но даже урегулирование украинской проблемы не удовлетворит, я убеждён, требования Российской Федерации в области безопасности.