Никто не может отрицать, что Германия является для России важнейшей страной в вопросе «Северного потока-2». Множество голосов внутри Германии говорят о том, что вопрос не должен быть политическим, и что «Северный поток-2» должен быть сертифицирован и запущен в ближайшее время

Однако камнем преткновения остается позиция главы МИД Германии Анналены Бербок. Именно о ней и факторе Германии мы поговорим с Валентином Землянским, экспертом в сфере энергетики.

— Валентин, эта позиция главы МИД Германии довольно жесткая и мягче не становится, даже после встречи с Сергеем Лавровым мы все равно не услышали особого смягчения. Что может повлиять на позицию главы МИД и насколько серьезно она влияет на сертификацию запуска «Северного потока»? Валентин Землянский: кто он © Facebook/Валентин Землянский

— Хороший вопрос. Кто может повлиять? Давайте начнем с того, что вообще германское правительство — это продукт коалиционного соглашения, раз мы политическую составляющую с вами берем.

Я думаю, что ни министром иностранных дел единым живет политическая и экономическая жизнь Германии. Более того, в процессе визита было заявление одного из немецких парламентариев — фракция «Альтернатива для Германии», которая сказала о том. что госпожа Бербок должна понимать о том. что язык санкций это не самый продуктивный способ решения внешнеполитических проблем. А, во-вторых, сделал акцент на том, что «Северный поток-2» не должен быть политизирован.

Показательно было на итоговой конференции после встречи с Лавровым, называется «я ей про Фому, а она про Ерему». Лавров говорит о том, что не имеет смысла, и контрпродуктивно политизировать вопрос «Северного потока-2». Госпожа Бербок как заведенная продолжает вторить американскому госдепу. Там, по-моему, методичка одна на всех.

Мы слышим, что представители Госдепартамента под копирку сложенные фразы «Северный поток-2» не должен быть «использован как оружие, и в случае эскалации, напряженности».

Тут у меня уже состояние когнитивного диссонанса перманентное, как и для людей, живущих в Украине. Мы слышим со всех сторон рассказы из западных СМИ о то, что сейчас Путин нападет. И тут выходит Зеленский, говорит «никто никуда нападать не собирается».

Так, а в чем тогда проблема по «Северному потоку-2»? Тем более, что гарантии со стороны Германии, если бы Бербок говорила о том документе, который был подписан Байденом год назад, относительно гарантий транзита, относительно дальнейших возможностей развития украинской газотранспортной системы. Вот логика и конструктив в этом и был.

А так это сугубо политические заявления, поэтому я думаю, заканчивая мысль, относительно влияния позиции госпожи Бербок на процесс сертификации «Северного потока-2», я думаю, что оно практически нулевое.

— А почему это мантра об агрессии со стороны России возникла? О том, что «Северный поток-2» будет использован как оружие? Нападение на Украину оказывается важнее экономической составляющей, причем как для Германии, так и для Украины? Ведь вопрос транзита через Украину тоже в значительной степени похож. Он весьма заполитизирован и мало касается экономики.

Санкции против «Северного потока — 2»: Германия уступает США. И тем самым вредит себе © REUTERS, Michael Sohn Меркель сначала вояжировала в Москву, потом в Киев, потом в Вашингтон, а до этого была встреча Путина и Байдена в Женеве, и закончилось это все двумя тысячами долларов [стоимости газа за тысячу кубометров] на европейских газовых биржах. Вот как бы эти вояжи сейчас не закончились еще большей цифрой на европейских хабах. Называется, "допереговаривались".

Мы понимаем, что ответ лежит в плоскости тех переговоров, которые сейчас ведутся между Москвой и Вашингтоном. Ответы находятся там.

Безусловно есть фактор Лондона, который пытается сыграть свою игру на европейском континенте, пытаясь восстановить свои позиции. Мы прекрасно понимаем, что находясь в сфере влияния, косвенных признаков очень много, что Киев находится сейчас в сфере влияния Лондона больше, чем Вашингтона. То есть украинская газотранспортная система это — серьезнейший аргумент для британской дипломатии, и потеря этого аргумента в виде запуска «Северного потока-2», по сути дела поломает ту игру, которую ведут сейчас британские дипломаты и политики.

Поэтому здесь это точно не сфера энергетики. Потому что если бы мы с вами говорили о сфере энергетики, то тогда переговоры Бербока-Лаврова касались бы меморандума или декларации, которая была подписана Меркель и Байденом, относительно гарантий. Мы бы с вами говорили о возможных формах кооперации, мы бы с вами говорили о возможном включении Германии в процесс поиска, о дополнительных контрагентах, которые готовы были бы использовать украинскую газотранспортную систему.

Меня забрасывают российские ура-патриоты [месседжами] относительно того, что я фантазирую на эту тему. Я хочу дать ответ, что я не фантазирую, я беру выступления господина Путина после встречи с Меркель, где было очень четко сказано — да, мы готовы. Он подтвердил готовность Москвы работать в направлении и сохранения транзита, и увеличения транзита по украинской газотранспортной системе в том случае, если таковой будет позиция европейских контрагентов.

Но мы же прекрасно понимаем, что на сегодняшний день на европейском газовом рынке Германия играет первую скрипку, и без позиции Германии реализовать подобного рода потенциальные возможности просто невозможно. Ни с точки зрения поиска контрагентов, ни с точки зрения поиска инвестиций для модернизации украинской газотранспортной системы, но в конце концов, получения политических гарантий, что не возникнет никаких проблем с транзитом российского газа по территории Украины, как это происходит, извините, даже сейчас.

То есть, разборки между двумя бывшими партнерами, господином Коболевым и господином Витренко заканчивается тем, что они выносят не просто сор из избы, а начинают взбадривать всю Европу разговорами о том — последняя статья Коболева о том, что «все закончится тем, что мы будем тырить газ из трубы».

Я понимаю, что там была большая статья, он приводил массу аргументов, их пресса забыла, а зачем, вот, возьмем ключевое. Но сам факт это же было сказано.

И те, кто внутри — те понимают, о чем идет речь, что это по сути дела — сведение счетов между двумя крупными игроками, дерзкими реформаторами, бывшими партнерами. А Европа и мир реагируют на это совершенно по-другому.

Отсюда эта политическая трескотня, которая не имеет ничего общего с реальной энергетикой и реальными проектами. Потому что энергетики обсуждали бы цифры, а политики обсуждают вероятностные сценарии — нападет Путин или не нападет.

— Многие аналитики выделяют газовую причину, как одну из основных в накале страстей вокруг Украины. Почему? Например, как сообщают различные издания, тот же «Ройтерс», со ссылкой на германский Минэк, топлива в газохранилищах осталось менее, чем на три недели. Когда оно закончится, то Германии срочно потребуется запуск «Северного потока-2». При этом Британия выступает резко против. Как вопрос «Северного потока-2» может подорвать европейское единство, или же окончательно разрушит отношения между США и Германией? Для Германии экономика в какой-то момент станет важнее политики?

— Я думаю, для Германии экономика уже важнее политики. Германия получает газ по долгосрочным контрактам с привязкой к нефти, там есть составляющая спотовая, и она очень нехорошо влияет на цену для европейской, для германской промышленности, но тем не менее, это тысяча долларов.

В конце года цены поднялись, если мне не изменяет память, Газпром говорил о 540 долларах за тысячу кубических метров по экспортным контрактам, но там среднегодовая выходила в районе от трехсот. В прошлом году это было все достаточно принимаемо и удобоваримо.

В этом году, я думаю, так не будет, потому что цены продолжают расти, и заявление про то, что цены снизились до 900 долларов за тысячу кубических метров — год назад на нас бы посмотрели, как на шизофреников, когда бы мы сказали, что в Европе цена упала до 900 долларов. Понятно, что это не устраивает Германию, это не устраивает крупный бизнес, который будет продолжать давить на реализацию тех проектов.

Давайте не забывать, что у нас вопрос «Северного потока-2» постоянно поднимается в политическую плоскость и обсуждается, рассматривается как некий государственный проект.

А это же не государственный проект. Там нет ни одной копейки, ни одного цента, вложенного госкомпаниями. Газпром в данном случае выступает как частная компания, потому что он частной и является. Да, доля государства 51%, но все европейские компании это частники.

Во-первых, исходя из доходов Газпрома, с «Северным потоком-2», а также всеми проигрышами в Стокгольме, закончено. Они полностью перекрыты дополнительными доходами за газ. Вы не хотите запускать «Северный поток-2», но, во-первых, он окупился, хотя планировалось, что он будет окупаться следующие 15 лет.

Во-вторых, это же многомиллиардные иски, с которыми столкнется правительство Германии, в случае принятия решения, которое будет противоречить действующему европейскому законодательству. Потому что в данном случае это недополученная прибыль, это упущенная выгода.

Я думаю, что разбирательства будут долгие, суммы выплат из федерального бюджета будут исчисляться миллиардами, если не десятками миллиардами долларов. Мы же понимаем, что дружба дружбой, а деньги врозь.

Поэтому в данном случае я не думаю, что правительство, даже такое разноцветное, как нынешнее коалиционное правительство Германии, пойдет на такие кардинальные решения.

Не будет разрыва отношений. Давайте понимать — идет торг, и в этом торге участвуют очень много сторон. Это такая комбинация, которая не ограничивается осью Москва-Берлин-Вашингтон. Там есть Лондон, пытается свои пять копеек вставить Анкара, а есть еще Пекин, который наблюдает за всем этим, и тоже в той или иной степени может влиять на ситуацию, потому что он является крупнейшим потребителем сжиженного газа Соединенных Штатов.

Все не так просто, как пытаются на Украине свести к проблеме «Северный поток-2», «Путин нападет», или так, или так.

Поэтому игра достаточно сложная.

Я не думаю, что это повлияет на взаимоотношения между странами. Просто вопрос в цене. До какого предела, до какого уровня будут продолжаться торги и будет страдать европейский бизнес, когда станет понятна точка невозврата, после которой торги потеряют свой смысл и процесс пойдет на запуск.

Британия опасается роста цен на газ из-за санкций против РФ - Times © Christopher Priest / flickr

— Буквально недавно мы видели, как Германия не пропустила через свое воздушное пространство самолеты с вооружением из от Британии в Украину. И это довольно странно, ведь они являются партнерами по НАТО. А когда для Британии незапуск «Северного потока-2» станет невыгодным? Насколько Британия зависима от газа?

— Британия чем интересна, она очень напоминает Украину, как это ни парадоксально. Британия очень сильно зависима от газа, но в основном у нее поставки — это сжиженный газ ближневосточный, американский.

Германия получает электроэнергию, у нее возникли… почему в Британии возникли проблемы, помимо остановки ветров, у них вылетела одна из вставок постоянного тока, который с материка шел на остров, и специалисты Siemens пришли, сказали «все очень здорово», месяца за три починим, а пока «сама-сама-сама». Это происходило в ноябре.

Поэтому Британия в данном случае играет больше в политическую, нежели в экономическую игру, потому в экономике, закупая газ по высокой цене, она сама же бьет по своему производству, но производство, правда, в Британии. Мы же видели по структуре ВВП, у них, по-моему, с услугами больше, финансовые услуги у них львиную долю занимают.

Но тем не менее, по тем остаткам промышленности мы видели сразу, как после начала роста цен американские заводы, работавшие в Британии, два химических завода, первыми заявили о приостановке работы.

Британии изначально невыгодно с экономической точки зрения то, что происходит сейчас. И она получит как и Украина, почему говорю «похоже с Украиной». Ведь Украина от снижения цен на европейском рынке получит тут же определенные выгоды.

Мы говорим о том, что Украине необходимо два миллиарда кубических метров докупить, и даже если мы посчитаем, пусть даже по девятьсот долларов, это все равно почти два миллиарда долларов, которые необходимо будет потратить на закупку газа, их надо где-то взять, у «Нафтогаза» таких денег на сегодняшний день нет.

Так что мне кажется, Британия ведет себя как обычно — это пятисотлетняя традиция. Виги и тори — создавать погоду на континенте. Она никуда не делалась, и эти имперские амбиции из Британии сейчас идут в полный рост.

— Вернемся к вопросу сертификации «Северного потока-2». В ноябре 2021 года этот процесс был приостановлен. Nord Stream-2 AG создает немецкую компанию, ее сертифицируют, и соответственно, она управляет, все хорошо, мы даем одобрение на работу «Северного потока-2». Все ли прозрачно и гладко с сертификацией? С какими еще сложностями может столкнуться проект, так как, например, Америка угрожает санкциями, небывалыми и страшными. Насколько они могут повлиять на сертификацию запуска проекта?

— По санкциям сразу не совсем понятно, более того, два момента ключевых было, на этой неделе стало об этом известно, которые [имеют отношение] к страшным санкциям.

Первое — это отказ от отключения от «Свифта», то, что было уже, увидели. А вторая — она была не такая сенсационная, не так широко ее освещали СМИ — это были консультации Госдепартамента с крупными американскими энергетическими компаниями. Возможно ли нахождение альтернативы поставкам российского газа в случае кризиса — санкции и прочее, если Россия откажется от поставок газа в Европу.

И американские энергетические компании сказали «мы не видим альтернативы российскому газу, то есть, заместить эти объемы нечем физически. Но после чего было сделано публичное заявление со стороны Госдепа —«газа нет, но вы держитесь, Америка всегда будет с вами».

Что касается самого процесса сертификации, он идет в соответствии с европейским законодательством. То есть, сетевое агентство затребовало перерегистрации Nord Stream-2 AG из швейцарского кантона немецкой юрисдикции. Ну окей, идет процесс перерегистрации.

Я комментировал эту ситуацию, еще до финансовых отчетом Газпрома, о том, что ситуация с затяжкой выгодна, не исключено, что ее не нужно воссоздать, просто не заметили.

Не надо было регистрировать Nord Stream-2 AG в Швейцарии, а надо было сразу же регистрировать в Германии. Меня на РИА-Новости благополучно захейтили и назвали предателем.

Окей, но тем, тем не менее, дивиденды от задержки получает в любом случае Газпром. И соответственно, с учетом бюджетных платежей и дивидендов получает российский бюджет.

Выигрывает в этой ситуации не Европа, а Российская Федерация. Проект, который планировалось окупать пятнадцать лет окупился за год, за счет космических цен. Заинтересован ли Газпром в сохранении этой ситуации? Абсолютно нет.

Как любой адекватный поставщик, он прекрасно понимает, что на высоких ценах рано или поздно он начнет терять потребителя. То есть, начнется сокращение, будет поиск альтернатив и т.д.

Поэтому он не заинтересован в том, чтобы эта вакханалия продолжалась как можно долго, он заинтересован в нормальной кооперации, потому что на «Северном потоке-2» по сути дела зарабатывает не только Газпром, зарабатывает еще пять европейских компаний.

Давайте чуть-чуть нырнем в историю. В постройке «Северного потока-2» были задействованы субподрядчики из 25 европейских стран. То есть, зарабатывали. Эта та история, которую благополучно прохлопала Украина в 2012 году.

Потому что реализация газотранспортного консорциума, я думаю, мы бы имели сейчас совершенно другую политическую карту. Карту политических взаимоотношений. Мы имели бы сейчас совершенно другую Украину.

Я понимаю, сослагательного наклонения нет, но тем не менее, на примере и «Северного потока-2», и «Турецкого потока», о котором тоже очень часто забывают — те страны, которые принимают участие, они получают от этого реальные дивиденды.

Поэтому сертификация будет продолжаться, было сказано, что у них есть в запасе еще порядка шести месяцев, и после этого я думаю, процесс будет завершен. Я не вижу нормативных законодательных проблем для того, чтобы не реализовать этот проект.

