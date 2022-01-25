Владимиру Зеленскому выгодно занимать позицию «ни войны, ни мира». Эскалация должна быть, но она не должна носить катастрофический характер. Поэтому он одновременно говорит о «российском вторжении» и тут же призывает граждан Украины не паниковать, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Украина.ру

В понедельник, 24 января прошло внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Прогнозировалось, что на нем могут быть приняты некие решения в связи с обострением отношений с РФ, однако этого не произошло. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины нет никаких поводов для паники, в связи с возможным «вторжением» России и что Киев уже давно фиксирует скопление вооруженных сил РФ.

- Кирилл, зачем же понадобилось проводить экстренное заседание, если никаких решений принято не было?

— Наверное, заседание проводилось с целью предотвратить информационную панику. Наши западные партнера нагнетают ее каждый день, началась эвакуация сотрудников посольств, каждый день пишутся статьи, говорится, что Путин нападет не то 24 числа, не то после олимпиады. В Офисе президента стали догадываться, что это какая-то геополитическая игра между Россией и Западом, в которой Украина может стать пушечным мясом, разменной монетой или полем битвы, и начали подумывать, как спасать собственное положение. До Зеленского дошло, что это все не играет на руку ни ему, ни нашим национальным интересам.

- Почему же тогда Зеленский на внешнем уровне постоянно говорит о российской агрессии и о способах борьбы с ней, чтобы потом призывать людей не паниковать?

— Потому что Зеленскому выгодно занимать позицию «ни войны, ни мира». Эскалация должна быть, но она не должна носить катастрофический характер. В этом плане он перенял свою политику у Порошенко. Власти выгодно поддерживать вялотекущий конфликт, так как на войну они могут списывать провалы в экономике и падение уровня жизни, отвлекая внимание общества от реальных проблем. Но на широкомасштабные боевые действия там никто не рассчитывает и явно их не хочет.

- Кабмин отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что это сделали не по требованию Москвы. Это попытка имитировать выполнение Минских соглашений или действительно хотели бы решить этот вопрос?

— Это банально связано с тем, что у Ермака завтра встреча советников Нормандской четверки. Насколько мне известно, одним из условий встречи с российской стороной было хотя бы формальное следование курсу на реализацию «Минска», а этот закон прямо противоречит Минским соглашениям. Там нет ничего про особенности местного самоуправления и про амнистию, тем самым он эти договоренности дезавуирует. Поэтому его формально отозвали чтобы показать, что Украина делает эти встречные шаги, чтобы эта тема вообще прошла. Но это не означает, что после отзыва этого законопроекта сразу внесут законопроект о выборах.

- Могут ли Украину в случае договоренностей между Россией и США склонить к выполнению Минских соглашений? И актуален ли еще этот вопрос на фоне глобальных переговоров по безопасности?

— Украина не хочет выполнять их в том виде, в котором они выписаны. Украина придерживается духа Минских соглашений, но считает, что сначала должен быть решен вопрос безопасности, а затем уже политическая часть, а Россия трактует их по букве, требует их выполнять так, как записано, сначала выборы, потом граница.

Поэтому я очень сомневаюсь, что мы тут придем к какому-то знаменателю, но никаких новых соглашений тоже быть не может. Они носят международный характер, они поддерживаются Штатами, Британий, Германией и всем «цивилизованным миром». Украина их точно дезавуировать не будет по той простой причине, что к ним привязаны антироссийские санкции.

Ситуация тупиковая. Не думаю, что в этом вопросе что-то изменится. Все останется на прежнем уровне. Все будут говорить о безальтернативности «Минска», но реально имплементировать их никто не будет.

Я бы не преувеличивал роль США в плане управления украинскими процессами. Ну приехал Блинкен к Зеленскому, так украинская сторона рассказала, что нечего на нас давить. Украинская сторона научилась, несмотря на внешнее давление, саботировать требования и пожелания западных партнеров и по ситуацию на Донбассе, и по антикоррупционному законодательству, и по требованиям МВФ. Даже если Россия и США о чем-то договорятся, вряд ли это повлияет на нынешнее руководство Украины. Возможно, они повлияют на следующее, но это тоже будет проблематично.

- По последней кмисовской социологии, Порошенко вплотную подобрался к Зеленскому в новом президентском рейтинге. Это связано с истерией вокруг вторжения или с чем-то еще?

— Это объективные данные. Тарифы растут, цены на продукты растут колоссальными темпами, постоянно ведется разговоры, что Путин вот-то нападет. Но главное, что Зеленский не выполнил ключевые положения своей предвыборной программы. Он обещал посадки — посадок нет. Он обещал конец эпохи бедности — она только усугубилась. Он обещал прекратить конфликт в Донбассе — а он только разгорается.

Главный враг Зеленского — не Порошенко, а его предвыборные обещания. Если Зеленский ничего не перестроит в своей политике, его рейтинг продолжит падение. И падение до 23,5% пределом не будет. Можно вспомнить Ющенко, который закончил свой президентский срок с 5%, хотя за него голосовали свыше 50%.

- А почему именно к Порошенко такой большой переток голосов, а не к Тимошенко и не к ОПЗЖ?

— Потому что Порошенко стал самым медийно активным. Плюс, он выступает в роли жертвы, потому что власть проявила полную импотенцию, не сумев его посадить. Наконец, Порошенко уже был президентом, и если сравнивать его каденцию с каденцией Зеленского, то избиратель понимает, что при Порошенко уже не была такая бедная жизнь, как при Зеленском. Понятно, что Порошенко большинство населения ненавидит. Но если сравнивать его с Зеленским по принципу меньше из зол, то если бы завтра снова состоялись выборы, то Порошенко мог бы победить.