Сегодня мир балансирует на грани не столько войны, сколько провокаций. Все понимают, что война не нужна ни США, ни России, но они боятся любой искры, которая могла бы ее разжечь, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру

Ранее МИД Великобритании обвинило Россию в подготовке оккупации Украины, а также опубликовало список вероятного нового правительства. Британцы утверждают, что пост «пророссийского президента» занял бы бывший депутат Верховной Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев. Сам политик, находящийся под российскими санкциями, заявил, что эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в отношении его и его семьи, добавив, что может подать в суд на британское правительство.

- Константин Петрович, это глупость, это намеренная провокация Британии или это кто-то в Киеве решил таким образом подставить Мураева?

— Если бы это была просто глупость или желание совершить вброс, они бы сделали это через какой-нибудь The Guardian или любой другой источник, который используется для этого.

Мне кажется, что это целенаправленное действие с целью показать, что, согласно данным британских спецслужб, Путин уже не делает ставку на ОПЗЖ во главе с Медведчуком или Бойко (других политиков, которым доверяет Россия, в Украине нет), а также спровоцировать охоту на ведьм и зачистку «пятой колонны».

Думаю, команда «фас» уже поступила. Учитывая, что эксперты, работающие на Банковую, очень дружно в воскресенье утром отписались в том плане, куда смотрит [руководитель СБУ] Баканов и СБУ, и почему Мураев и другие «сторонники России» до сих пор еще находятся на свободе.

- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выяснит у госсекретаря США причину эвакуации с Украины американских дипломатов со своим семьями, отметив, что европейцы уезжать не собираются. Что тут на самом деле происходит?

— Это традиционная для США история. Когда в любой стране могут начаться какие-то волнения, первым делом рекомендуется отправить домой семьи дипломатов и технических работников. Тем более, что это не организованная отправка. Это рекомендация уехать из страны своими силами, чтобы не присылать за ними специальные самолеты, как это было в Афганистане.

- А в Киеве на бытовом уровне чувствуется приближение войны?

— Не настолько, как в 2014-2015 году, когда выступал Турчинов и говорил, что завтра будет нападение. Тогда народ бежал покупать спички и консервы. Сейчас такого ажиотажа я не вижу.

Конечно, присутствует некоторая нервозность. Люди спрашивают друг у друга: «Ну ты как, веришь/не веришь, будет/не будет, есть ли какая-то информация?», как будто Путин кому-то позвонит и расскажет о своих планах.

Но всеобщей паники и очередях в магазинах я точно не вижу.

- Министр национальной обороны Румынии заявил, что Бухарест не ожидает «горячей войны» на Украине. По его словам, если война все-таки произойдет, вряд ли Румыния будет в неё втянута, но она должна быть готова к последствиям в виде приема беженцев. Выгодна ли вообще эта война восточноевропейским соседям Украины?

— Само собой, что большая война никому невыгодна. Но они точно так же запуганы этой истерией. Я общался со своими знакомыми из Риги и из Польши, и всюду эта нервозность присутствует. Сегодня мир балансирует на грани не столько войны, сколько провокаций. Все понимают, что война не нужна ни США, ни России, но они боятся любой искры, которая могла бы ее разжечь.

- Польша и Прибалтика, которые привыкли зарабатывать на раскачивании «российской угрозы», и дальше будут продолжать такую политику, учтивая, что все очень серьезно? «Пророссийский» кандидат от Лондона © REUTERS, Vladislav Musienko

— Дело в том, что они не особенно и заработали. Та же Польше прекрасно понимает, что сегодня происходит передел сфер влияния. США уходят и заходят британцы, которых они слегка побаиваются. Они понимают, что если гибридное столкновение и будет, то оно произойдет между Россией и Британией, а не между Россией и США, поскольку британские интересы очень циничны, очень далекоидущи и сталкиваются с интересами России в регионе. Им хватает наглости. Они более активны и более безбашены, чем американцы.

- Чем вообще этот кризис вокруг Украины завершится? Прекращением истерии до нового витка истерии, войной или ситуативными уступками США?

— Уступки США — это условный вопрос. Основное противостояние происходит не между Россией и США, а между США и Китаем. США бодаются с Китаем, а Россия им просто мешает в этом бодании. Они хотят ее нейтралитета.

Но этим пользуется Великобритания, которая выстраивает ось «Лондон-Анкара», пытаясь нанизать на эту ось стратегические страны Восточной Европы, включая Украину и Польшу. Министр иностранных дел Британии даже озвучил на прошлой неделе идею создания тройственного союза Лондон, Киев, Варшава. Идея странная, но показательная.

Может быть все, что угодно. Скорее всего, на каком-то этапе начнется постепенный спад истерии. Но поскольку основные вопросы не будут решены, то где-то осенью мы увидим новый всплеск истерии. Мы же уже наблюдали один виток в апреле.

Хочется надеяться, что мир удержится на гране войны и не перейдёт за эту грань.