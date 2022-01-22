Российская позиция по неразмещению ракетных комплексов на Украине понятна российским политикам и экспертам, ближайшим союзникам России, но не понятна глобальной элите, считает российско-американский политолог Николай Злобин

- Николай, сегодня и западные СМИ говорят о возможной войне, и отечественные… Более того, Зеленский обратился к народу Украины и попросил сохранять спокойствие и напомнил что война «является реальностью уже восемь лет». Как вы считаете, это кризис, возможно, подобный Карибскому, или просто мыльный информационный пузырь?

— Моё мнение заключается в следующем: если Россия не начнёт войну, то войны не будет. Я не вижу сегодня ни одной проблемы, которую Западу можно и нужно было бы решать с помощью военного конфликта с Россией. Конечно, можно организовать провокацию, которая вызовет военную реакцию, это самый старый трюк в учебниках военного дела, его использовали тысячи раз в истории человечества. Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Сегодня ситуация меняется в неблагоприятную для России сторону. Я сказал бы сейчас так: кто бы ни начал войну, виновата будет Россия. По крайней мере, такое моё мнение.

- Какие причины того, что в любом случае будет виновата Россия?

— Причин две. Первая: Россия пошла первой на обострение отношений с Западом и выдвинула свой ультиматум с требованиями безопасности. Это привело к беспрецедентной консолидации всех антироссийских сил, консолидации НАТО, я бы даже сказал, консолидации всех непророссийских сил. Да и многие дружественные России силы сегодня заняли позицию ожидания. Иными словами антироссийский фронт сегодня шире и сплочённей, чем когда-либо за последние годы. Хочется верить, что Россия просчитывала эту ситуацию и готова к последствиям.

Вторая причина, почему будет виновата Россия, заключается в том, что Россия проигрывает информационную войну, её версия событий сегодня явно проигрывает по популярности, распространённости, аргументированности западной версии событий. Даже сам факт, что НАТО в 2008 году приняла принципиальное решение о возможности Украины и Грузии вступления в НАТО, после чего Россия подписывала много относительно дружественных договоров и актов с этой организацией. Как вдруг в конце 2021 года это стало для неё абсолютно неприемлемым. Российскую логику можно понять, но почему это заняло тринадцать лет?

Россия, на мой взгляд, поступила очень по-американски, и это немного озадачило самих американцев, они не привыкли, когда с ними разговаривают таким ультимативным языком. Понятно, почему Россия действует таким образом. Мне тоже кажется абсолютно естественным, что Россия хочет договориться с главным мировым игроком США о принципиальных вещах, а потом договариваться с их союзниками. Это правильный подход, но многим в мире он напомнил период холодной войны. Российско-украинская война: шесть сценариев от Центра стратегических исследований © AP, Andriy Dubchak

Американская реакция на российский ультиматум была немедленной и негативной, Вашингтон сказал, что он на эти условия пойти не может и никогда не пойдёт. Казалось бы, куда яснее, однако после этого были проведены переговоры в Женеве, которые показали многим на Западе, что, возможно, российский ультиматум не такой уж и ультиматум. И может быть есть возможность в ходе переговоров изменить российскую позицию. Это тоже сыграло не на пользу Москве.

Вашингтон предложил провести переговоры по проблемам размещения ракет в Европе (что было частью российского ультиматума) и Москва стала рассматривать этот вариант, это тоже заставило многих на Западе думать, справедливо или нет — другой вопрос, что российский ультиматум всё-таки не комплексный обед, а меню, из которого можно выбрать отдельные позиции.

- Николай, какие на ваш взгляд в контексте противостояния главные проблемы Москвы, которые придётся решать в самое ближайшее время?

— Проблема для Москвы заключается в том, на мой взгляд, что у неё нет и не может быть уверенности в своих союзниках. Например, Китай, на который, видимо, Москва рассчитывает до сих пор, никогда не участвовал в военных разборках своих союзников на их стороне. Китай всегда старался занимать нейтральную позицию, официально провозглашая, что Пекин питает надежду на то, что стороны договорятся дипломатически. Сатановский: война Запада против РФ - вопрос времени © РИА Новости, Александр Поляков / Перейти в фотобанк

Да и Белоруссия, например, невзирая на все перипетии последних месяцев, так до сих пор и не признала Крым. Нельзя забывать, что и Белоруссия, и Китай имеют хорошие отношения с Украиной. Китай много в неё инвестирует. Тем не менее, логика поведения России понятна, она действительно чувствует себя загнанной в угол.

- Краеугольный камень — это размещение ракет на территории Украины. Это если говорить в лоб, но ведь есть и ещё причины?

— Размещение ударных вооружений в Украине резко сокращает подлётное время к Москве для западных ракет, однако с другой стороны примерно такое же подлётное время уже есть при теоретическом запуске подобных ракет с территории прибалтийских стран, Норвегии. Сейчас даже, как известно, заговорили о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Я не думаю, что это случится, но подлётное время с территорий этих стан будет вообще минимальным, поэтому у западных лидеров возникает вопрос: почему именно подлётное время с территории Украины считают неприемлемым, и нет ли здесь не просто военной, а и политической причины для действий Кремля. Иными словами — российская позиция понятна россиянину, российскому руководству, небольшой группе экспертов на Западе, но она вызывает очень много вопросов в глобальной элите.

И наконец, можно поставить вопрос о том, что раз Россия пошла на резкое обострение и, по сути, на военный шантаж Запада в целях защитить свои национальные интересы, то, что будет, если точно такой же метод по отношению к России применит Запад?

Сегодня он отказывается от такого развития событий, но оно возможно. Готова ли будет Россия к этому? Большой вопрос в западных элитах существует по поводу того, насколько российская позиция в отношении Украины связана с чисто военными угрозами, а насколько с политическими и идеологическими. Иными словами есть понимание, почему Москва так поступила, но никто, повторяю никто, не готов принять её условия. Ищенко: Война России с Украиной закончится очень быстро и не так, как предполагают © скриншот видео Украина.ру

- Что это означает?

— На мой взгляд, это означает необходимость Москвы и Вашингтона выдохнуть, сесть за стол переговоров и не кавалерийской атакой или ультиматумами, а путём долгих, нужных, тягучих, тяжёлых, противных переговоров пытаться разгрести ту кучу проблем, которая накопилась в их отношениях за последние два десятилетия.

Нам нужна не кавалерийская атака друг на друга, а игра в политические бирюльки, когда каждая из сторон осторожно, чтобы не потревожить всю кучу, будет вытаскивать одну проблему, потом другую, потихоньку уменьшая накопленный негатив.

Конечно, при нынешнем уровне взаимного недоверия, антироссийской позиции на Западе и антизападной в России это будет делать очень тяжело. Я в последние годы считал, что время классической непубличной дипломатии ушло в прошлое, но мне кажется, сейчас у лучших дипломатов России, и Запада особенно США есть уникальная возможность доказать, что я был не прав.

Если они не справятся с этим, а они могут не справиться с этим, результат может быть крайне плачевным, стартовые позиции дипломатической игры сегодня далеки от идеала. В России считают, что на Западе не осталось профессиональных дипломатов, способных вести тонкую игру, а западные дипломаты, включая тех, кто участвуют в переговорах с Россией, жалуются публично на то, что их российские партнёры ведут переговоры, не имея никакого представления о том, что хочет российский лидер. Скорая война двух мировых держав практически неизбежна - The Economist © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

В любом случае эта ситуация не напоминает Карибский кризис, пять ядерных держав только что подписали меморандум о том, что ядерная война невозможна, в ней не будет победителя, её нельзя развязать, что ещё более запутывает ситуацию. В этом меморандуме в частности сказано, что ядерные ракеты этих стран не нацелены друг на друга, что сразу вызвало у меня вопросы: «А куда они нацелены?! И в чём тогда современная роль ядерного оружия?»

В мире, кстати, растёт мнение, что ядерную войну выиграть можно, а её последствия сильно преувеличиваются. Или мы хотим вести войну, используя только обычное вооружение? Это, на мой взгляд, нереально! И в военных доктринах ядерных держав есть положение об использовании ядерного оружия.