Статус второго государственного для русского языка в Казахстане позволил бы решить сразу несколько проблем, но люди прекрасно понимают, что законы в Казахстане – явление очень непостоянное: сегодня примут, а завтра отменят, считает главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане»

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Украина.ру

- Илья, как в вашем родном Кокшетау отреагировали на январские события, какова была ситуация в бытовом смысле, легко ли жилось без интернета?

— Когда начались мирные митинги, было значительное число людей, симпатизировавших и солидаризировавшихся с протестовавшими, люди вполне открыто говорили об этом в магазинах, автобусах, не говоря уже о соцсетях. У нас в городе, кстати, тоже был митинг вечером 4 января, часть его участников была арестована, но позже, вроде бы, всех отпустили.

По мере того, как ситуация накалялась и выходила из-под контроля, слова поддержки в адрес протестующих звучали всё реже, люди откровенно не понимали, что происходит. Отключение интернета понимания не прибавило. Мне повезло — в кладовке нашлась комнатная антенна, подключив её можно было хоть отчасти получать информацию с центральных казахстанских каналов.

Люди по городу тщетно искали рабочие банкоматы, чтобы снять деньги, т.к. безналичная оплата не работала, возле закрытых банков собирались очереди людей, боявшихся штрафов за просроченные платежи по кредитам.

Хорошо, что всё довольно быстро стало возвращаться в норму.

- Была ли у русских Казахстана единая позиция в этом вопросе?

— Выяснить позицию русского населения Казахстана можно было бы, пожалуй, только путём республиканской переписи, а пока можно только констатировать, что в основной своей массе русские Казахстана наблюдали за событиями со стороны.

Хотя, к примеру, в Павлодаре в списке задержанных за административные правонарушения в те дни встречались и русские фамилии. А русские алматинцы, напротив, до сих пор отходят от шока событий и посттравматического синдрома и очень нелестно отзываются о тех, кто говорит, что не стоило обращаться за помощью к ОДКБ.

- По интервью беглого банкира Мухтара Аблязова РИА Новости, в котором заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада, сложилось впечатление, что он либо политический клоун, либо слишком самоуверенный человек. Какие цели он преследовал в этой ситуации и что намерен делать дальше?

— Про Аблязова можно говорить многое, но это точно не клоун, а очень умный и целеустремлённый человек. Было бы странно, если бы человек, назначенный фактически врагом страны №1, не попытался как-то использовать крупнейшие в истории страны протестные акции в свою пользу, напомнить о себе, приободрить своих немногочисленных сторонников и, возможно, приобрести новых. Но сейчас ему ничего не остаётся, кроме как вновь пытаться накапливать ресурсную базу внутри страны и ждать следующего подходящего кризисного момента.

- Насколько уместным было выступление Назарбаева в политическом смысле, как сложится судьба его и его семьи, будет ли Нур-Султан вновь переименован в Астану?

— Затянувшуюся мхатовскую паузу надо было как-то заканчивать, и явление первого президента народу позволило понизить градус интриги и напряжённости до почти привычных значений.

Мы видим, что никто закон о первом президенте Казахстана отменять не собирается. Да, внесли пару правок, лишили права пожизненного председательства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, но все остальные гарантии и привилегии за елбасы сохраняются.

Что касается его семьи, то отсутствие кого-либо из них в публичном пространстве говорит о том, что, видимо, ещё не все внутриэлитные торги окончательно завершились. Наверняка, Семья будет вынуждена уступить значительную часть активов внутри страны. Насколько значительную — увидим в ближайшее время.

Кстати, то самое обсуждаемое возращение Нур-Султану прежнего названия может служить маркером того, насколько уверенно себя чувствует нынешний президент в своём кресле — если переименование состоится, то это уже само по себе будет достаточно громким заявлением. Но с другой стороны, переименовал Астану в Нур-Султан сам Токаев, и думаю, он прекрасно понимает, что люди об этом помнят, и вряд ли стоит сейчас принимать решения, которые могут быть интерпретированы как в его пользу, так и наоборот.

- Насколько Токаев готов строить новую систему взамен назарбаевской, возможен ли вариант, при котором он добровольно уйдет в отставку и назначит новые выборы?

— Пока нет никаких оснований говорить, что Токаев будет строить какую-то «новую систему» взамен старой. Произошли кадровые перестановки, кто-то ушёл, кто-то пришёл, кого-то арестовали и посадили. Но всё это было в истории Казахстана уже не раз.

Опыт всей постсоветской Средней Азии говорит, что добровольное оставление власти в наших краях — исключение из правила. Образно говоря — риски упасть за борт у того, кто снял капитанскую фуражку, больше, чем у того, кто стоит у штурвала. Даже, если в перспективе корабль где-то сядет на мель.

Владимир Видеманн: Абсолютное большинство ресурсов Казахстана контролируется Западом © из личного архива Владимира Видеманна

- Улучшило бы положение русских в Казахстане статус второго государственного языка или появления российской базы?

— Статус второго государственного для русского языка несомненно бы в кратко- и среднесрочной перспективе позволил бы ликвидировать сразу несколько имеющихся и потенциальных линий напряжения как внутри страны, так и во внешней политике. Это безусловно придало бы уверенности в завтрашнем дне русскоязычному населению Казахстана и на порядок снизило бы его миграционные настроения.

Хотя, с другой стороны, люди прекрасно понимают, что законы в Казахстане — явление очень непостоянное: сегодня примут, а завтра отменят. Сегодня ты пожизненный председатель Совбеза и АНК, а завтра уже нет. Так и живём.

Что касается российской базы в Казахстане, то, во-первых, я не очень понимаю, зачем она здесь нужна. А во-вторых, посмотрите на Киргизию или Таджикистан. Ну есть там российские базы. Улучшило ли это как-то положение или самочувствие жалких остатков тамошнего русского населения?

- Можно критиковать Москву за не столь активную политику в отношении русских в ближнем зарубежье, но российское общество тоже не до конца осознает масштаб проблемы и живет старыми стереотипами "В Украине живут украинцы". Можно ли с этим что-то сделать?

Если бы российскую медиа машину запустили на полную мощность и в правильном направлении, то все ложные, устаревшие, условно «неправильные» стереотипы, установки и представления россиян о своих ближайших соседях можно было бы поменять на «раз-два». Почему этого не делается — вопрос не ко мне.