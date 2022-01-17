У власти Украины нет возможности посадить Порошенко по той статье, которую ему инкриминируют. Никто никого сажать не собирается. Это просто политический спектакль, считает политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Александр Лазарев: кто он © Facebook, Александр Лазарев Украина.ру

Порошенко в понедельник прибыл в Киев из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту «Киев», по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже паспорт ему отдали и он прошёл госграницу. Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство об аресте Порошенко по делу о госизмене.

Комментарий Александра Лазарева:

- Зеленский действительно обещал разобраться с предыдущей властью, осудить по закону всю команду Порошенко за воровство в армии, за разграбление государственной казны, за непомерное поднятие тарифов, за деиндустриализацию, за то, что покупательная способность населения за годы президентства Порошенко рухнула в три раза.

Это были ожидания людей, которые голосовали за Зеленского как за нечто новое. Люди буквально восприняли слова Зеленского «я ваш приговор» как то, что он придет к власти и посадит всю предыдущую политическую свору, которая грабила Украину и наживалась на крови.

Но Владимир Александрович пришел к власти и никого не посадил за это время. Более того, когда надо было голосовать за стратегически важные для наших партнеров законопроекты (рынок земли или антибанковский закон), то «Европейская солидарность» в парламенте с удовольствием в широкой коалиции (в так называемой «ширке») голосовала вместе со «Слугой народа». Они довольно хорошо спевались и по другим законопроектам, которые интересовали наших западных партнеров.

Тогда украинский избиратель понял, что дело тут неладное и что никто никого сажать не будет. Сели, договорились, решили свои вопросы, а дальше совместно трудятся. Одни играют оппозицию, другие играют власть. Помните, как в фильме «О бедном гусаре замолвите слово», когда один из надзирателей делал вид, что порет главного героя, а на самом деле они просто в карты играли. «Ты ори, да знай меру. Инквизитором назвал. А кровопийцей можно? Кровопийцей можно». Пятый президент Украины как Терминатор. Почему Порошенко уверен, что Зеленский его боится © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И то, что сейчас происходит — это чистая политическая технология. Я не вижу возможности осудить Порошенко по той статье, которую ему инкриминируют. Если он в 2014-2015 годах покупал уголь на шахтах Донбасса, то получается, что следствие не считает Донбасс Украиной, а если это уже сепаратизм. Если это все же Украина, то тогда что вы ему вменяете? Логики тут нет. Просто взяли и предъявили. Это и наталкивает меня на мысль, что никто никого сажать не собирается. Это просто политический спектакль.

Если бы его хотели осудить, можно было бы поднять армейские дела, то же дело Свинарчуков в «Укроборонпроме», но эти дела не поднимается. Что значит «связь с терроризмом»? Кто кого когда признавал террористами? Я общался с представителями власти. Я говорю: «ребята, а как вы вообще видите эту ситуацию в юридической плоскости?». Они говорят: «ну мы проголосуем». Так закон же обратной силы не имеет. Ну вы-то проголосуете, но как вы будете расследовать события шестилетней давности? Поэтому это просто политическая технология.

Если бы я не знал, кто такой Петр Алексеевич Порошенко, я бы сказал, что для Порошенко было бы выгоднее заключение под стражу, чтобы он мог играть на электоральных настроениях и плюсанул бы себе несколько процентов. Но поскольку мы, в Украине, знаем Порошенко, то это человек, который привык к комфорту и не пойдет на такие жертвы. Ему бы не сильно хотелось попасть в СИЗО. Вряд ли он на это согласится. Максимум, что может быть — это домашний арест.