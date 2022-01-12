Пётр Порошенко пытается конвертировать уголовное дело против него в протестный потенциал. Это серьёзно отличает экс-президента от проходящего по тому же уголовному делу Виктора Медведчука, считает политолог Алексей Якубин

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

— Алексей Леонидович, сообщается, что Пётр Порошенко собирается вернуться на Украину 17 января. Какие цели он преследует? Какие шаги украинского руководства можно в связи с этим ожидать?

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Виктором Медведчуком, который проходит по этому же делу. Когда Медведчуку выдвинули те же подозрения, он из страны никуда не уехал. А Порошенко, несмотря на то что он в своё время способствовал созданию Государственного бюро расследований, у него абсолютно другое поведение. Он уехал.

Теперь будет возвращаться, понимая, что то, что он создал, теперь работает против него. Сейчас есть решение Печерского суда, что теперь его должны доставить в зал суда для избрания меры пресечения под конвоем. И я так понимаю, что сторонники Порошенко попытаются 17 января скандализировать, митингизировать эту историю. Я думаю, что будет попытка превратить это в точку митингового протеста. Михаил Погребинский о вероятности ареста Порошенко: Безмозглая киевская власть распиарила Порошенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Это заметно даже по тому, как идет сейчас подготовка к массовым выступлениям. Сторонники Порошенко — депутаты от «Европейской солидарности» будут встречать его прямо в аэропорту. Со стороны Порошенко есть желание всё это скандализировать и показать что это — есть преследования. По тому же угольному делу есть Медведчук, есть Демчишин, который объявлен в розыск. И только в случае с Порошенко есть попытка конвертировать судебный процесс в протест.

Понятно, что по этому делу ключевые аспекты должен сказать суд. Пока что всё обвинение строится на неких записях, верификация которых усложнена, и непонятно, могут ли они выступать в качестве доказательства в суде. Тем не менее, тут есть процессуальные моменты, которые нужно пройти. Пятый президент пытается от них увильнуть.