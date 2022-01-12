Вряд ли Владимир Зеленский хочет сделать Петра Порошенко удобным оппонентом на президентских выборах, если рейтинги Порошенко будут слишком низкими, он не будет участвовать в избирательной кампании, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру

Пятому президенту Украины Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В деле говорится о поставках угля на украинские ТЭЦ из Донбасса. Тогда Порошенко находился в Варшаве. На Украину политик намерен вернуться 17 января, Порошенко сообщил, что должен провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте имущества Порошенко, но в Госбюро расследований уточнили, что арест имущества не запрещает владельцу пользоваться им, единственной целью процесса является предотвратить отчуждение этого имущества.

Телеканалы, связанные с Порошенко, также избежали блокировки после ареста его активов.

Комментарий Константина Бондаренко:

- Порошенко пообещал вернуться и скорее всего, он вернется. Что касается странного решения Печерского суда (арестовать, но с отсрочкой и не в полной мере), то это значит, что ведутся какие-то торги. Что за торги, мы узнаем в ближайшее время.

Скорее всего, Зеленский готовится к тому, что на него будут давить, чтобы он имитировал Минские соглашения, и ему необходимо, чтобы Порошенко дал гарантию, что не будет выводить своих людей на Банковую и устраивать массовые беспорядки.

Сейчас Порошенко находится в Польше не просто так. Там находятся его американские лоббисты, переговорщики от команды Зеленского, и там ведутся большие переговоры местечкового уровня относительно того, кто и как будет себя вести и что он может получить взамен за такое поведение.

Не думаю, что Зеленский хочет сделать Порошенко удобным оппонентом на президентских выборах. Насколько я слышал из окружения Порошенко, он не будет баллотироваться на президентский пост, если социология покажет, что у него нет шансов на победу.