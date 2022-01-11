Россия уже одержала победу, поскольку Запад в лице США признал право России выдвигать требования по безопасности и согласился вести серьезные переговоры на эту тему. Это уже само по себе большое завоевание России, считает политолог Олег Неменский

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру.

Россия и США на переговорах в Женеве не смогли договориться о нерасширении НАТО — главном для российской стороны вопросе. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул, что это «вопрос российской национальной безопасности». Дипломат при этом допустил, что баланс все же может быть найден.

— Олег, возможен ли этот баланс, о котором говорит Рябков?

— Российская сторона в ходе этих переговоров уже одержала победу, которая стала для многих неожиданностью. Она заключается в том, что Запад в лице США признал право России выдвигать требования по безопасности и согласился вести серьезные переговоры на эту тему. Это уже само по себе большое завоевание России. Еще несколько лет назад Запад эти требования просто проигнорировал бы.

Но перспективы этих переговоров представляются пока что туманными. Да, Запад уже готов считаться с российскими озабоченностями, но еще не готов уступать России, чтобы где-то договориться. А договоренностей стратегического характера, которые требует Россия, можно достичь только путем уступок со стороны Запада. Россия четко обозначает, что Запад в последнее время перешел допустимые границы и военные решения Запада являются для России недопустимыми и неприемлемыми. Да, у России сегодня есть немало козырей, но общая психологическая атмосфера в западных элитах вряд ли позволит им пойти на достижение соглашений, необходимых для России.

Но переговоры начались, и это уже важно. Важно, что они проходят в новом формате (почти восьмичасовая дискуссия свидетельствует о серьезном подходе к переговорам с обеих сторон). Но какие-либо результаты и не могут быть объявлены. Переговоры будут вестись довольно долго, хотя Россия определенно требует, чтобы они не затягивались.

— Почему для США и Запада так неприемлемо требование России прекратить расширение НАТО? Мы же не требуем выгнать оттуда страны, принятые после 1997 года.

— Для того, чтобы США, НАТО и западные военно-политические структуры прекратили расширение на восток, требуется изменение всего подхода к политике Запада в отношении постсоветского пространства и в отношении России. А для этого нужно менять мышление и картину мира.

После 1989-1991 годов Запад стал строить мир без России — систему, в которой однозначно доминируют США, и которая не предполагает учета интересов России. Я не хочу сказать, что Запад готовил полное уничтожение России, но считал, что как важный фактор на международной арене она просто отсутствует.

Дмитрий Дробницкий: Россия «региональная держава», потому что от ее «региона» зависит весь мир © РИА Новости, Нина Зотина

Сейчас Россия явочным порядком требует от Запада пересмотреть свои подходы и начать проводить политику, которая учитывала бы интересы России. Но это революция в западном представлении о том, как устроен этот мир. Такая революция назрела, но она происходит не без проблем. Запад к этому не очень-то готов.

Но сам факт этих переговоров уже влияет на оценку ситуации многими западными политиками. Они учитывают реалии международной жизни. Явно, что это побудит их к менее романтичной (и потому не такой абсурдной) политике в отношении других государств и к отказу от триумфалистского взгляда на мир.

— В какой степени фактор Казахстана повлияет на эти переговоры?

— Принципиального влияния он не окажет. Все-таки ситуация в Казахстане не столь значима, США и Запад даже не встали всерьез вглядываться в то, что там происходит. События произошли настолько быстро, что там не успели осознать происходящее.

Да, западное участие в этих событиях тоже несомненно. Но одно дело — западная система с ее широким использованием гражданского общества и некоммерческих организаций самого разного рода, другое — основные руководители западных государств, которые напрямую никаких решений не принимали и просто наблюдали за происходящим.

Никита Мендкович о роли спецслужб США и Великобритании в казахстанском мятеже © РИА Новости, Александр Натрускин

— Устроит ли Россию вариант, при котором США и Запад не дадут гарантий безопасности, но будут закрывать глаза на активность России в Казахстане или на украинском направлении?

— Нет, такой вариант Россию не устроит. Уже многократно было заявлено со стороны официальных лиц, что Россия хочет получить официально заверенную гарантию. Вряд ли без гарантий этот процесс может быть завершен.

Пока еще рано говорить об итогах этих переговоров, потому что шансы на то, что они завершатся успешно, действительно очень невысоки. Это понимают и в России, и на Западе. А в какой форме они завершатся, тем более трудно себе представить. Скорее всего, мы не увидим абсолютной победы России, когда Запад пойдет на все условия, которые она выставила. Но очевидно, что уже проигнорировать эти требования тоже не удастся. Запад постарается их учесть.

Но в любом случае выводы из этих переговоров носят судьбоносный характер для позиции России в международном сообществе и ее политики в отношении разных частей мира. Россия подготовила целый ряд шагов внешнеполитического плана, которые следует предпринять после этих переговоров, и эти шаги представляют большую опасность для Запада. Там не хотели бы их допустить.

Но я сомневаюсь, что Запад способен пойти на уступки, которые в его же интересах. Проблема именно в господствующем образе мира у западных элит, в их настроениях и в их непрагматичных оценках. То, что предлагает Россия, разумно, и на Западе на экспертном уровне не могут это отрицать. Но возможностей, чтобы проводить разумную политику, на Западе нет.