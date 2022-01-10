Малые европейские страны будут пытаться заставить США быть «пожестче» с Россией, потому что для них это вопрос выживания, но нанести ущерб России в случае краха Америки они не смогут, считает американист Дмитрий Дробницкий

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Украина.ру

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов у себя в Телеграм обнародовал информацию о позиции России на переговорах в Женеве по взаимным гарантиям безопаснсоти и реакцию делегации США: «Нерасширение НАТО — отказ, возвращение НАТО в границы 1997 года — отказ, неразмещение ударных систем США вблизи российских границ (в том числе в Украине и вблизи побережья на кораблях) — обсуждаемо».

- Дмитрий, насколько можно было ожидать такие итоги переговоров?

— Я не считаю, что это итоги. Это процесс, который будет идти достаточно долго. Это самое начало консультаций по еще не самым существенным вопросам, вся неделя пройдет в таком формате. Тем более, что к переговорам приплели два трека, добавив туда НАТО и ОБСЕ. До конца недели будет только вхождение в эти самые консультации, и считать озвученную информацию итогами нельзя.

Я бы отметил, что тут дело не только в размещении ударных сил или натовских войск. Россия заявила, что у нее есть интересы, связанные с национальной безопасностью, за пределами ее границ, и что она будет действовать в случае дальнейшего пренебрежения ее интересами. Либо мы договариваемся, либо Россия все обеспечит самостоятельно. События в Казахстане показали, что Россия будет действовать решительно с привлечением союзников, когда рядом стоящее государство может быть обрушено. До этого был Карабах — тоже более-менее понятная ситуация.

Я, кстати, не очень понимаю, откуда взялась штука, связанная с «возвратом» НАТО к границам 1997, а, на самом деле, 1998 года, потому что в 97-м рамочный документ был подписан, а расширение НАТО началось позже. В проекте договора, который на сайте МИДа, размещен, непрерывно ссылаются на этот документ, что не должно быть постоянных воинских контингентов за пределами национальных юрисдикций, как не должно быть ядерного оружия за пределами национальных юрисдикций.

Да, там есть большой вопрос с Германией, где традиционно находится ядерное оружие в каком-то объеме, но требование исключить из НАТО страны, которые были приняты в Альянс после 1997 года, в российском проекте не значится. Речь идет о возвращении к основополагающим принципам, когда ударные системы, ядерное оружие и постоянные воинские контингенты не располагаются вне национальных юрисдикций (например, если у США есть ядерное оружие, то оно и должно располагаться на территории США). Если же континенты США присутствуют на территории других стран-членов НАТО, то они должны присутствовать на временной основе, о чем и договаривались в 1997 года. Также есть требования о том, чтобы ни одна бывшая советская республика не вступала в НАТО. Откуда взялась скороговорка о границах 1997 года — мне сказать сложно. Из документов это никак не следует.

Петр Акопов: Путин почувствовал слабость Запада в вопросе Украины и будет на него давить © Facebook, Петр Толстой

Так что переговоры будут очень долгими. Но Россия также дала понять, что если будут осуществляться дальнейшие наступления на сферы влияния и ее зону национальных интересов, Россия будет действовать явочным порядком. Это хорошо понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, что бы там не говорил товарищ Столтенберг.

- Вы упомянули Казахстан. Это США затеяли, чтобы ударить одновременно по России и Китаю, или это внутренний фактор?

— Казахстан — это типичная постсоветская республика со всеми родимыми пятнами. После распада СССР образовалось множество малосубъектных государств, просто Казахстан и Белоруссия были самыми крепкими из них. Но там, как и везде, есть масса проблем с тем, что бывшие советские руководители стали играть в многовекторность.

Когда вы играете в многовекторность, у вас появляется расколотая на несколько частей элита, которая играет вместе с внешними игроками. В Казахстане сильно не только присутствие России, но и присутствие Запада, Китая и Турции, в Казахстане происходила постепенная деморализация госуправления и деморализация силовых структур. А когда наступает хотя бы малейший кризис, эти государства начинает качать.

В Белоруссии была та же самая ситуация. Дело не в том, что на Западе сильно хотели сбросить Батьку (хотели, но это не главное), а в том, что белорусская элита была деморализована подыгрыванием руководства националистическим силам и Западу. То же самое произошло в Казахстане. Мы это видели, и указывали на это много раз. Но нам говорили: «ничего страшного». Латинизация алфавита? Ничего страшного. «Языковые патрули»? Ничего страшного.

Все это естественно, когда вместе с огромной экономической зависимостью от России играют в многовекторность, чтобы показать хоть какую-то субъектность. Рано или поздно лидеры этих стран начинают заигрывать со сложно устроенным националистическим элементом (работающим на разных хозяев), и все это закручивается в нисходящую спираль, грозящую обрушить государство.

И внутренние, и внешние факторы сыграли тут свою роль. Все это лишний раз показывает, в каком состоянии находится ближайшее окружение России. Без российского вмешательства (экономического или кнута/пряника) никакого порядка на постсоветском пространстве не будет, что тоже показали казахские события. Белоруссия просто быстрее взяла себя в руки. И то, после того, как Россия пообещала, что если опасность будет серьезной, мы им поможем. Только тогда ситуация нормализовалась.

Казахстан — это запутавшиеся в своей многовекторности элиты и агенты самых разных сил с разным доступом к кормушке, к влиянию и к тем же властным элитам. Там бывают совершенно дикие конфигурации, когда одни и те же силы одновременно работают на Турцию и Китай. И пока Россия не возьмется за наведение порядка, вспыхивать это будет в разных местах, и наводить порядок все равно придется.

- Кстати, может ли Россия быть мировой державой, не став региональной державой?

— Сегодня всего 2,5 державы, которые владеют ядерным оружием и могут уничтожить любого противника: Россия, США и Китай. Мы не знаем, что на самом деле есть у Китая, но они наращивают свой потенциал.

Россия занимает самое большое пространство на самом большом континенте, в котором накручено много всего. Несмотря на то, что ее экономика не такая большая, Евразия от нее вплотную зависит. Сегодняшняя паника на газовом рынке показала, что можно сколько угодно разговаривать про зеленую энергетику, но без российского сырья вы ничего делать не можете. Инфраструктурно Россия развивается серьезными темпами, и это невозможно не замечать.

Вооруженные силы России сегодня одни из лучших в мире. Да, мы уступаем китайской армии по численности и США по количеству флота, но по эффективности действия мы впереди всех. Невозможно нас игнорировать. Мы не собираемся оккупировать весь земной шар авианосными ударными группами, но там, где есть интересы нашей безопасности и безопасности наших союзников (сирийская операция это показала), мы собираемся действовать решительно.

Называть такую державу «региональной», как это сделал Обама. довольно-таки сложно. Мы региональная держава, но этот регион такой, что от него зависит судьбы мира. Просто Обаме так хотелось. В его представлении это должно быть так, России не должно быть, как большого игрока. Но когда в мире возникают проблемы, у России находятся контакты с крупными региональными лидерами, и без нее многие вопросы невозможно решить.

- Тогда так: может ли Россия, не до конца контролируя постсоветское пространство, эффективно действовать в других важных регионах, как в той же Сирии?

— Может. Проблема в том, что Россия не пользуется теми возможностями, которые есть у нее на руках. Она не задействовала экономический кнут и пряник по непонятной мне причине. Да, там есть много различных соображений, но экономически мы можем принудить любую страну постсоветского пространства к тому, чтобы вести себя как следует, не применяя воинские контингенты. Никто кроме России не может ни помочь любой постсоветской стране, ни перекрыть ей кислород до полной остановки дыхания. Даже Украина, которая считает себя в состоянии войны с Россией, находится в таком же состоянии.

Контролировать постсоветское пространство надо. Вопрос в том, что такое «контроль»? США контролировали Афганистан? Они говорили, что да, а выяснилось, что нет. Контролировать — это поддерживать такой порядок в сфере экономики и безопасность в нашем окружении, чтобы там не было никакой многовекторности, и чтобы там события были благотворными для России.

Николай Злобин: Мир менее зависим от США и России, чем от малых и средних государств © РИА Новости, Нина Зотина

Понятно, что постсоветское пространство все хотят пошатать, но контролировать его кроме России все равно никто не сможет. Там либо полный распад и минные поля на границах с Россией, либо вхождение в зону интересов России. Только Прибалтика, которая потеряла половину населения после вступления в ЕС и НАТО, останется в Европе. Все остальные страны не в состоянии ничего сделать без России.

Даже попытки Азербайджана притянуть на свою сторону Турцию, которые дали ему определенные дивиденды в военном отношении, привели к тому, что без России все равно не обошлось. Просьба о вводе миротворцев в Карабах прозвучала от обеих конфликтующих сторон.

Мы можем контролировать постсоветское пространство. Просто нужно использовать все инструменты, разрабатывать новые навыки, требовать большего, перестать плевать на демонстративный отказ избавится от общего наследия, требовать отказа от многовекторности. Если Россия будет это делать последовательно, она будет контролировать свое окружение уверенно. Если она этого делать не будет, то ничего и не будет.

- Насколько верна версия, что даже если Россия о чем-то договорится с США, то на первый план выйдут малые и средние державы, и русскому медведю придется отбиваться от своры собак?

— Я на это смотрю немного иначе. Мелкие и средние державы не выходят на первый план. Единственная страна, которая из сателлита США пытается стать сильной региональной державой — это Турция. Но это единичный случай. Румыния или Польша на такой неспособны. У них нет ни экономической, ни индустриальной, ни демографической возможности что-либо сделать.

Пока они находятся в НАТО и ЕС, где решения принимаются консенсусно, и пока у них есть эмиссионный зонтик из резервных валют, они что-то могут сделать. Но чем они будут дергать русского медведя за усы, когда они будут не нужны, и им скажут, что в альянс демократий они не входят? «Всем спасибо, все свободны, как-нибудь сама-сама». В этом смысле Бельгия ничем не отличается от Польши, хотя Польша по населению больше.

Представление о том, что хвостики будут вилять большими собаками — крайне искусственное построение в принципе. Другое дело, что в рамках существующих западных альянсов и в рамках существующей, но уходящей в прошлое концепцию, что всем управляют США через свои союзы, каждый кум королю. Любая маленькая держава может кричать, что она отражает «российскую агрессию».

Если эта система управления мира, которая дает сбой в силу одной только долларовой инфляции, будет уходить в прошлое, то влияние малых и средних стран уменьшится. Вы следите за новостями из какой-нибудь ближневосточной страны, где не идет война? Нет, потому что это страны третьего мира, которые безнадежно отстали и ни в чем не участвуют. Они ни на что влиять не могут.

Тот же Афганистан. Это не просто оккупированная США страна. Это страна, имевшая статус основного союзника Вашингтона вне НАТО. Это очень серьезный статус, который есть у Израиля и Южной Кореи, но они ушли оттуда за неделю. Может Афганистан кого-то дергать за усы? Ему бы зиму пережить, там голод начинается.

Поэтому малые европейские страны будут пытаться заставить США быть «пожестче» с Россией, потому что для них это вопрос выживания. Если США будет вести себя с Россией более конструктивно, эмиссионный зонтик над ними уберут, и тогда им кранты.