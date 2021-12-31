По мнению известного политического эксперта Сергея Станкевича, Зеленского как юужто подменили, возможно это вовсе не он находится в кресле президента

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

— Сергей, если описать ситуацию на Украине в 2021 году одним словом, то каким будет это слово? Пандемия? Война? Может, пресловутые Грабли, о которых многие говорят?

— Ключевое слово для Украины в 2021 году это Кризис. Точнее, бутерброд кризисов. Из множества кризисов, сложенных один на другой, образовался огромный бутерброд, громоздящийся ныне у граждан Украины на новогоднем столе. Его не то что проглотить, даже понадкусать трудно. Можно только с ужасом разглядывать эту громаду, ведя пальцем снизу вверх и шевеля губами: экономический, энергетический, эпидемиологический, военный, дипломатический, кадровый, парламентский, судебный, медийный… А вот сверху и самый главный. Это кризис лидерства. Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

- Так это же, вроде, не только украинская беда.

— Да, но тут важны особые масштабы и длительность. Периоды смуты, раздоров и испытаний бывали в истории почти всех стран. Именно в такой момент исторического вызова выдвигается, предлагает выход и управляет ходом событий ответственная национальная элита. Желательно ещё и просвещённая. Так вот, я утверждаю, что все прочие кризисы, давно поразившие Украину и сложившиеся в 2021 году в многослойный бутерброд, они только производные, побочные продукты. А главная и коренная проблема страны — это затянувшийся, ставший хронической болезнью кризис национального лидерства.

Невозможно иначе объяснить бесконечное шествие министров, премьер-министров, президентов, прокуроров, депутатов и спикеров, их помощников и пресс-секретарей, всех этих качественно одинаковых героев взбаламученного «суспильства», минутных вождей бумажных партий и лоскутных коалиций.

Они возникают ниоткуда, чтобы помаячить в пародийных позах на трибунах, пресс-конференциях и ток-шоу, наспех монетизировать свой статус и сойти в тень под крики «геть», спасаясь от преследований очередной ватаги, занявшей властные кабинеты. А страна, беднея и деградируя, всякий раз надеется на чудо. Особенно под Новый год.

- Ещё недавно многим казалось, что Владимир Зеленский пришёл во власть, чтобы со всей этой верховной маскарадой покончить. Что же у него пошло не так?

— Зеленский вполне в духе времени убедительно показал в телесериале ["Слуга народа"], что и как намерен делать президент, пришедший во власть от народа, которого «всё задолбало». Ну так и делал бы с самого начала. Народ ждал и верил как никогда прежде. Зеленский в 2021-м. Политик года на Украине, ставший ее разочарованием © коллаж Украина.Ру

Ведь ясны были уже всем как божий день главные задачи, из которых складывалась миссия шестого президента Украины. Покончить с войной в Донбассе, мирно интегрировать регион, восстановить границу. Прекратить холодную гражданскую войну в обществе, объединить этнокультурные и территориальные общины в гражданскую нацию. На основе национального диалога конституционно переучредить государство. На основе разумной дипломатии, обеспечить государству внешнюю безопасность и надёжную перспективу развития.

Что тут неясного? Что тут ещё осталось спорного для нормального человека, которым казался Зеленский? Конечно, идиоты продолжат пляски и вопли «ты туда не ходи, ты сюда ходи». Не трать на них время, делай своё, ты полновластен как никто до тебя. Миссия очевидна и выполнима.

- Так что не так с Зеленским? Переоценил свои силы? Запутался? Струсил? Ещё говорят, команда подвела…

— Всего понемногу, но есть ещё и что-то тайное. Почти мистическое. По какой-то неизвестной нам причине, великий телепродюсер прямо на политической «съёмочной площадке»… вдруг полностью сменил сценарий!

Стал неловко и суетно действовать как Порошенко. Получилось гораздо хуже.

Ну, кто убедил Зеленского сохранять и усиливать системную дискриминацию русского языка? Кто заставил его с упорством барана стучать рогами в наглухо закрытые ворота НАТО? Зачем он, ежедневно твердя о «войне с Россией», стремится втащить в Украину американские и британские ракеты — чтобы победить в войне? Или в надежде, что другая сторона даст эти ракеты развернуть, а потом их же испугается? Кто-то же ему всё это советует.

Зеленский собирался наладить диалог с гражданами Украины, живущими в неподконтрольной Киеву части Донбасса. Ну так ты сделай что-то, кроме призывов. Убери карательный законопроект о «переходном периоде». Восстанови торговлю углем для начала с двумя-тремя шахтами в ОРДЛО, которые откроют счета в согласованном украинском банке. Там же можно открыть счета пенсионерам с электронным доступом, платёжные карты выпустить, банкоматы в Донецке поставить.

И дай людям возможность мирно общаться, объясняться, разгребать завалы ненависти, заглаживать роковой раскол. Кто как не Зеленский, президент мира, слуга народа мог бы всё это и ещё много чего сделать? Увы.

В 2020-2021 годах все с ужасом увидели в исполнении Зеленского ещё один римейк той же задолбавшей фантасмагории. Человека просто подменили. Может, настоящего Зеленского где-то прячут в железной маске, а на авансцене его двойник? Ей-богу, я бы не удивился такому повороту. Кстати, это неплохая сценарная идея для нового сезона «Слуги народа». Вот вернётся вскоре Зеленский к основной профессии, будет с чего начать.

- Так что, всё совсем безнадёжно? Списываем шестого гетмана, будем ждать седьмого?

— Один год, 2022-й у Зеленского ещё есть. Бывает так, что человеку нужна критическая, почти безвыходная ситуация, чтобы он избавился от гамлетовских колебаний, перестал слушать одних идиотов и бояться других, втянул сопли, шарахнул кулаком о стол — президент я или тварь дрожащая? Только силы надо направлять не на зачистку СМИ. И не на безнадёжно тупой поиск «бескомпромиссных» решений. Их нет и не будет. Диалог национальный и международный. От диалога к пониманию. От понимания к урегулированию, которое может быть только компромиссным.

Так получилось, что наступающий 2022 год неизбежно станет и для Украины, и для России годом истины, годом принципиального выбора и неотложных, порою рискованных решений. Если у Украины появится, наконец, ответственное национальное лидерство, способное объединить страну и повести её за собой, то она справится.