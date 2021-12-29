Распад Советского Союза привел к серьёзному экономическому кризису в Финляндии, который можно назвать даже катастрофическим. Впоследствии ситуацию удалось выправить за счёт развития торговли и сотрудничества в самых разных сферах с Россией. Финляндия заинтересована в сохранении добрососедских отношений с РФ, считает финский политолог Йохан Бекман

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Йохан, как в Финляндии отреагировали на распад СССР, учитывая, эпоху советско-финских войн, с одной стороны, и конструктивное сотрудничество с другой?

— Для Финляндии это был серьезный вызов, но настрой был такой, что мы справимся с любыми проблемами, которые возникнут после распада СССР. Больше всего в Финляндии опасались, что будет большой поток беженцев из Советского Союза, чего никогда не было прежде. Финны к этому готовились, но этого не произошло, и это облегчило нам жизнь.

Во-вторых, Финляндия была ближайшим союзником СССР. У нас уже было соглашение о сотрудничестве, и сразу же в 1992 году мы подписали с Россией новый Договор об основах отношений, который до сих пор в силе. Это очень хороший документ, потому что там прописано обязательство Хельсинки защищать советские и русские монументы, поэтому у нас никаких инцидентов со сносом памятников не было. Кроме того, четвертая статья этого договора фактически запрещает Финляндии вступать в НАТО и любой враждебный для России блок. Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman

Так вот, в Финляндии были несколько удивлены, что никакого цунами беженцев не случилось, и мы продолжили конструктивные отношения с Россией. Финляндия не вступила в НАТО, Финляндия не стала проводить антироссийскую политику.

Вы упомянули о советских войнах. Была короткая Зимняя война (1939-1940 г.г.), которая длилась 105 дней, но после этого была война, когда Финляндия воевала против СССР вместе с Гитлером как агрессор. Но Финляндия вышла из войны осенью 1944 года и стала союзником СССР против нацистской Германии. Финны начали активные боевые действия с нацистами на суше, на море и в воздухе. Победу Финляндия встретила в качестве союзника Советского Союза, это очень важно. После этого мы подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, по которому Финляндия фактически продолжала быть союзником СССР.

Я хочу сказать, что финны очень серьезно относятся к юридической стороне партнерства и союзничества с Россией, продолжается статус-кво, добрососедство и развитие наших отношений после распада Советского Союза.

Кроме этого, есть очень интересный фактор — это признание финнами независимости новых (возникших в результате распада СССР) государств, например, прибалтийских. Это очень интересная история, потому что традиционно финны и, например, эстонцы являются дружественными народами. Как финны могли признать независимость Эстонии или как финны могли отказаться от такого признания в ходе распада Советского Союза? Финны придумали очень хитрый план, с помощью которого они не обижали ни Советский Союз, ни Россию, ни эстонцев.

То есть, как следует из исторических документов, финны признали независимость Эстонии уже тогда, когда она появилась в 1918 году. И когда затем Эстония стала частью Советского Союза, Финляндия не отказывалась от этого признания. Поэтому финны сказали, что раз мы уже один раз признали независимость Эстонии, тогда, когда она фактически появилась — нам повторно этого делать не нужно, это признание в силе. Поэтому и в Москве были довольны, и в Таллине.

Мы не хотели делать какие-то резкие шаги по отношению к Москве, заявлять, что мы всё признаем — потому что давно признали. Так был решен этот вопрос, и поддержка прибалтийских государств не мешала развивать отношения с Россией. Конечно, большая беда — это распад торговли с Советским Союзом (вместе с распадом СССР — Ред.), потому что это очень большая часть финской экономики. И у нас в стране начался очень серьёзный экономический кризис, который можно даже назвать крупномасштабной катастрофой. К сожалению, именно экономические последствия для нашего народа вследствие распада Советского Союза были очень серьёзные.

Потом, конечно, мы стали находить пути, стали развивать торговлю с Россией. Поэтому у нас такой подход, всеми силами мы поддерживали добрососедские отношения с Москвой. Это на самом деле политика отношений с Россией (бывшего президента Финляндии — Ред.) Урхо Кекконена, которую мы продолжаем до сих пор. Йохан Бекман: Пока мы не ликвидируем НАТО, он будет представлять угрозу для России и всего мира © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Во многом наша политика в отношении России, Путина — это политика Кекконена. Он же всё это создавал, он же всё это развивал, он же все эти принципы придумал и реализовал. Таким образом, Кекконен жив в этой политике, и действие её принципов и сегодня чувствуется во отношениях руководителей наших стран. Известно, например, что президент Финляндии Тарья Халонен создала очень конструктивные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, на государственном и на личном уровне.

Открытый диалог, доверие, добрососедство, всестороннее развитие отношений между Финляндией и Россией в самых разных сферах, — это все продолжается и сейчас. Президент Финляндии Саули Ниинистё недавно провела с президентом РФ Владимиром Путиным очередной телефонный разговор, они общаются регулярно.

В завершение скажу: в России мало знают об этом, но у нас достаточно известен тот факт, что большинство финнов хотят, чтобы следующим президентом нашей страны стала супруга нынешнего президента. Её зовут Йенни Элина Хаукио, у неё есть поддержка в финском обществе и в политических партиях. Если Йенни Хаукио станет в 2024 году следующим президентом Финляндии, то она продолжит ту же линию дружественных отношений с Россией.

- Вы сказали, что в Финляндии опасались массового наплыва беженцев из распадавшегося Союза. Известно ли, сколько на деле бывших граждан СССР эмигрировали тогда в Финляндию и как они приспособились к финской жизни?

— Как я уже сказал, опасения не оправдались, никаких потоков беженцев не было, а из Советского Союза у нас крошечное количество людей. Но особенности тут были. После распада СССР у нас появилось много граждан Сомали. И они приехали к нам из Москвы, приехали через Россию. Можно говорить, что тоже косвенный результат распада Союза. В начале 90-х годов к нам приехали тысячи беженцев-сомалийцев, сегодня их в Финляндии более двадцати тысяч. Все детали этого переселения до сих пор не раскрыты, но это осталось у нас в истории, что много граждан Сомали попали к нам через Москву, через Россию.

Вторая особенность миграции, связанная с распадом Советского Союза, это массовый поток так называемых ингерманландских финнов. Как известно, они жили в СССР, и Финляндия начала их принимать в ходе распада Союза. Был по этому поводу интересный комментарий президента Мауно Койвисто, который сказал, что Финляндия должна принять всех ингерманландских финнов, которые хотят переехать. Он дал в апреле 1990 года такое разрешение, сказал, что это можно расценивать как репатриацию.

Тут возникали разные проблемы: во-первых, соответствующего законодательства не было, это фактически было мнение президента Финляндии. Во-вторых, это фактически не репатриация, потому что это очень разные люди, это не обязательно ингерманландцы, это могут быть просто советские финны. Поэтому можно сказать: мы приняли людей, которые имеют финские корни. Этот процесс продолжался до 2011 года. Считается, что в СССР к моменту развала жили до ста тысяч ингерманландских финнов. В 2007 году сообщалось, что в ходе репатриации из России в Финляндию переехали более 25 тысяч человек. По разным оценкам, всего таких репатриантов может быть около 35 тысяч. Но точных цифр нет, потому что всё это было организовано неформально. Закона не было, был просто комментарий президента Финляндии по телевизору. Финляндия не будет помогать Украине в области обороны - МИД Финляндии © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Итак, в Финляндии из-за распада СССР был страх массовой миграции, ждали, что в страну прибудут миллионы советских граждан. Но на самом деле ничего такого не было, а были сомалийцы, а потом ингерманландские финны — и это всё. С ингерманландскими финнами проблема ещё в том, что мы думали, что это всё-таки финны, но оказалось, что большинство из них не знали финского языка, говорили по-русски. И таким образом в Финляндии появилась русскоязычная община, которую составляют финны из Советского Союза, из России, у которых родной язык на самом деле — исключительно русский. Поэтому тут много проблем и с сомалийцами, и с ингерманландскими финнами.

В целом, главные аспекты для Финляндии в связи с распадом Союза — это, прежде всего, международно-юридические, затем экономические, и, наконец, аспекты миграции.

- В чем, на ваш взгляд, главная причина распада Советского Союза?

— Я думаю, это был сговор, реализация плана Великобритании и США, спецслужб этих стран, с помощью агентов влияния внутри СССР. Их план имел целю именно ликвидацию Советского Союза, которая, к сожалению, и состоялась.

То, что я сказал о последствиях, касалось только Финляндии. Мы справились. Ожидали худшего, но в итоге ничего плохого не произошло, мы продолжаем жить в добрососедстве с Россией. Но это только Финляндия. В других регионах было хуже, к сожалению, появилось много горячих точек, очень много жертв. И я бы хотел отметить: у либералов очень модно было говорить о количестве жертв Советской власти, о жертвах политических репрессий, и так далее. Но я хочу сказать следующее: жертв распада Советского Союза намного больше, чем жертв политических репрессий. Их во много раз больше. Это жертвы гражданских войн, это жертвы терроризма, это жертвы экономического распада. Думаю, их в десятки раз больше.

Действительно, распад Советского Союза, как сказал президент России Владимир Путин, это геополитическая катастрофа. Но я также считаю, что это и геноцид. Тут не только горячие точки, гражданские войны, некоторые из которых продолжаются до сих пор. Кстати, и то, что происходит сейчас в Донбассе — это тоже последствия распада СССР.

Почему сейчас есть конфликт в Донбассе? Потому, что в 1991 году появилась абсолютно придуманное, можно сказать фейковое государство — Украина. Которое не является так называемым национальным государством, а просто получило территории в результате распада (Советского Союза — Ред.), где восточные части русскоговорящие, которые хотят жить в составе России, в составе Русского мира. То есть, это абсолютно искусственное формирование, которое до сих пор является большой проблемой, а также и последствием распада СССР. И это (конфликт в Украине — Ред.) очень большая беда. Я считаю, что надо приложить все силы для исправления ситуации. Финский эксперт Йохан Бекман: Украина и Восточная Европа представляет угрозу для психики всего мира © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Напомню и о том, что существование военного блока НАТО сейчас тоже совершенно не нужно и неуместно. Это сейчас ведёт фактически к военным действиям этого агрессора. Явно агрессор против России — это блок НАТО. К сожалению, враги продолжают свою работу, и цель уже — дальнейший распад, уже распад и России.

Недавно вышел документальный фильм, с Путиным и с другими экспертами-очевидцами, в котором показано, как Запад хотел и распада России в 90-х годах. И это распад был достаточно близок, даже так можно сказать. И те, кто этого хотели, они до сих пор этого хотят. Понятно, они уже видят, что не могут реализовать свои цели внутри страны, путём вмешательства во внутриполитические дела России. Поэтому у них сейчас другие способы — угрожать России войной, агрессией с помощью НАТО. Постоянно это происходит. Но, в любом случае, Финляндия видит приоритетом в своей политике добрососедские отношения с РФ.

- Вы сказали о заговоре спецслужб США и Великобритании с целью ликвидации СССР. Почему, на ваш взгляд, советские спецслужбы, условно говоря, КГБ, не развалили США? И могли ли вообще существовать такие планы?

— Я не думаю, что существовали. У меня нет такой информации. Думаю, это не политика КГБ — разваливать другие страны. Их задачей была защита Советского Союза. Но, к сожалению, агентов влияния было очень много, спецслужбы Великобритании и США действовали очень агрессивно против СССР, создавая нужную им ситуацию. Здесь, конечно, сыграла свою роль экономическая война, они всеми силами пытались развалить экономику Советского Союза. Я считаю, что это исключительно работа иностранных спецслужб. Кстати, об этом тоже говорилось в документальном фильме, о котором я упоминал. Там рассказывали о многочисленных американских инструкторах (в России уже после распада СССР — Ред.). Но Ельцин тоже что-то понял, он оставил сильные полномочия президента РФ, которые и до сих пор действуют.

Ситуация в мире меняется. Вы говорили о гипотетическом развале США. Сейчас можно говорить о развале Европейского союза. Это актуальный вопрос. Вполне реально говорить о распаде военного Блока НАТО. Это тоже актуальный вопрос, потому что НАТО — это организация, которая фактически не имеет причины для своего существования. Единственная причина — это угрожать России. Зачем? Я этого не понимаю. Потому что Россия никому не угрожает, политика Москвы — оборонительная, это политика защиты. К сожалению, западная пресса пишет всё время, что Россия якобы агрессор, Россия якобы хочет то, якобы хочет сё… Нам в Финляндии это очень сильно надоело, потому что мы хотим только добрососедские отношения с Россией поддерживать, хотим развивать торговлю, сотрудничать в самых разных сферах. А в прессе постоянная русофобская пропаганда, ну кому это нужно?

Но и самораспад США, это тоже, в принципе… У них сейчас происходят такие процессы, политический раскол очень серьёзный, очень глубокий. Страна сейчас совсем в иной ситуации, нежели была тогда (в период распада СССР — Ред.). Не исключено, что возможен даже и распад США. Не исключено. Но вероятность распада блока НАТО намного больше. Думаю, такая вероятность где-то 65-70% сейчас. То есть, как вам сказать — это вероятность парализации НАТО, организация может существовать, но будет полностью парализована. Кто-то (из стран-членов НАТО — Ред.) уходит, кто-то чего-то не хочет, постоянные внутренние конфликты, и т.д. Провокации НАТО у российских границ могут перерасти в вооруженный конфликт - Минобороны РФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Есть вероятность распада Европейского союза, тоже в виде парализации. Она, конечно, другая будет в данном случае, это же экономический союз. Там очень много людей, интересов, сильных государств — но, тем не менее, возможно ослабление. Да, парализация вряд ли, но вероятность сильного ослабления я бы оценил в 40%. Вероятность распада внутри США, конечно, меньше, я бы сказал — 20%.

- Последний вопрос такой: в России Финляндия считается многими чуть ли не идеальной страной, с точки зрения уровня жизни, социально-экономического положения граждан. Что посоветуете россиянам сделать, чтобы, условно говоря, стать такими же, как вы?

— Но такое представление — это преувеличение. Что касается уровня жизни, то он ведь зависит не только от денег, есть и другие факторы. И какой здесь на самом деле уровень жизни, это другой вопрос. Официальная пропаганда Финского государства говорит, что финны самый счастливый народ в мире, но я думаю — стоит ли этому полностью доверять? Постоянно счастливые люди — это же не совсем нормально. Наверное, только в кайфе можно быть счастливым всё время. Это же понятно, что в Финляндии тоже много внутренних проблем.

Есть и политические проблемы. Но я напомню, что Россия никогда не вмешивалась в наши внутриполитические проблемы и процессы. Никогда такого не было. Даже сейчас, когда было принято решение купить новые американские истребители, по моим наблюдениям, даже по российской прессе — никто не собирался вмешиваться, сочли, что это исключительно внутреннее решение Финляндии. Конечно, тут есть проблема, но это проблема для финнов, это наша проблема. Может быть, это не до конца продуманное решение.