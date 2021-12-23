Режиссер из США Игорь Лопатёнок: Я — продукт Советского Союза

Американский режиссёр Игорь Лопатёнок считает, что Советский Союз был основан на утопических идеях, но гордится его достижениями и хотел бы снять фильм о драме его распада

Тридцать лет назад произошло крушение Советского Союза, осколки от которого долетают до нас и поныне. Издание Украина.ру решило собрать мнения и воспоминания разных людей — от никому неизвестных русских мигрантов, до политиков и артистов, чьи имена и творчество — на слуху не только в на территории бывшего СССР, но и в мире. Один из наших собеседников — американский режиссер украинского происхождения, ученик и коллега Оливера Стоуна Игорь Лопатёнок с большой теплотоцй вспоминает свое советское прошлое.

— Игорь, ровно 30 лет назад развалился СССР. 25 декабря 1991 года о своей отставке заявил Михаил Горбачёв, и это стало последней точкой в истории СССР. Чем для вас СССР был тогда и чем является сейчас?

— Прежде всего, это страна, где я родился. Это произошло в 1968 году в Украинской ССР, в маленьком шахтёрском городке Марганец. В этой стране я вырос, я — её продукт, и я воспользовался всеми социальными привилегиями, которые давал СССР своим гражданам. Имею в виду бесплатное образование и здравоохранение. Там были и другие позитивные моменты, например, разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными не был так велик, как сейчас. Были в этой стране и минусы. Отсутствие некоторых свобод казалось мне тогда важным и существенным.

Намовир: распад СССР начался с Казахстана, но об этом не говорят © Sputnik Казахстан

Вообще-то я считаю коммунизм опасной утопией, но я отношусь к нему с некоторой ностальгией и с некоторой гордостью за те достижения и великие главы истории СССР. Соответственно, у меня есть сожаление по поводу её тёмных сторон. Так, я считаю, что нельзя гордиться победой в Великой Отечественной войне и при этом не сожалеть о понесённых при этом огромных жертвах или о ГУЛАГе.

Также сейчас для меня СССР — страна, о которой я с удовольствием бы сделал фильм. Сейчас на экраны выходит мой фильм «Казах. История золотого человека», главный герой которого — Нурсултан Назарбаев — принимал непосредственное участие в процессе демонтажа Советского Союза. Кстати, если бы СССР пережил тот кризисный 1991 год, у него были все шансы стать главой правительства нового Союзного государства. Ведь до сих пор не вышло ни одной серьёзной работы, посвящённой драме распада СССР.

— Вы имеете в виду документальные фильмы?

— Да. Нет большого многосерийного документального фильма на эту тему. А ведь ещё живы те люди, которые, как и мы с вами, были свидетелями этой драмы. Необходимо, чтобы будущие поколения понимали, что представляла собой эта страна. Например, мои дети сегодня уже не понимают, что такое Советский Союз, для них было бы интересно узнать, как мы жили. У современной молодёжи «сказочные», сомнительные, исторически недостоверные представления о жизни в СССР.

Казахстанский эксперт сказал, почему в лихие 90е «коллективный Назарбаев» был евразийцем, а стал «патриотом» © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Михаила Горбачёва. Его многие обвиняют в развале страны, у меня на этот счёт несколько другое мнение, уж если кого-то и обвинять, так это Бориса Ельцина. Для меня, как режиссёра и продюсера, это очень интересная тема.

Если есть какие-то люди, инвесторы, заинтересованные в съёмках такого фильма, то я бы с удовольствием его снял.



— Какие политические взгляды вы исповедовали в 1991 году? Были ли за или против развала СССР?

— В то время мои взгляды были либерально-демократическими и очень радикальными.



— То есть вы относились к тем, кого в конце восьмидесятых и начале девяностых называли «демократами».

— Совершенно верно, я относился к тем, кто участвовал в демонстрациях на улицах, кто был настроен на радикальнейшие реформы. Я был «восторженным либералом». Сейчас я понимаю, что был не прав, что любые радикальные перемены — это плохо. За 30 лет из либерала я стал консерватором. Что касается отношения к СССР, то тут у меня заблуждений не было. Я никогда не хотел его краха, не считал, что отдельное существование его республик пойдёт кому-то на пользу.



В то время я закончил физико-технический факультет Днепропетровского университета, я был инженером, человеком с научным мировоззрением. А наука говорит, что мощность цивилизации определяется энергетическим потенциалом, который она использует. Любой распад приводит к уменьшению такого потенциала. Об этом говорится в нашем последнем фильме, посвящённом Украине. Он называется The Everlasting Present — Ukraine 30 years of InDependence (Вечное настоящее — Украина, 30 лет неЗависимости). Этот фильм исследует историю украинской независимости, которая напрямую связана с развалом Советского Союза. Я помню листовки, которые у нас всюду расклеивал «Рух», в которых они говорили: «мы производим столько-то стали (шестая страна в мире), столько-то пшеницы и так далее, а никаких благ от этого у нас нет. И как только мы отделимся, то станем второй, а то и первой страной в Европе». Ну и мы знаем, что из этого вышло, на каком месте теперь находится Украина в Европе — это самая бедная страна, даже Молдавия по ВВП на душу населения теперь превосходит Украину. Конечно, украинский случай — совершенно особый, есть страны, ситуация в которых гораздо лучше, это и РФ, и Казахстан. Но в целом, очень многие люди проиграли от развала СССР, особенно потому, что разница между богатыми и бедными стала похожа на непреодолимую пропасть.

— То есть вы были скорее против развала СССР, вас в то время удовлетворила бы единая страна, но с порядками, как в США или Европе?

— Абсолютно верно. Я хотел либеральных свобод. А с сохранением СССР в какой-то федеративной форме я был согласен. И я считаю, что шанс сохранить страну был! Но у центробежных сил, стремившихся развалить страну, были свои цели. И я уверен, что не обошлось без внешнего влияния.

Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

— Соединённые Штаты?

— После того, что мы видели на Украине и в Белоруссии, становится понятным, что спровоцировать власти на применение силы — это часть политтехнологий, направленных на их свержение. И впечатление такое, что в 1991 году точечными акциями неизвестных игроков создавались именно такие результаты. Стрельба в Вильнюсе, провокаторы во время протестных акций, заводящие толпу на насилие… А говоря про внешние силы — надо помнить, кому именно позвонил Ельцин из Беловежской пущи сразу после подписания соглашения о развале СССР — Джорджу Бушу.

— О чём вы сожалеете или что считаете для себя не сделанным в то время в те дни?

— Советский Союз был сверхдержавой. Без нашего участия не обходилось ни одно значительное геополитическое событие в мире. Мы осознавали какие-то свои цели. Главная объявленная цель — построение нового общества, и этого у нас не получилось. Основное сожаление для меня — в том, что эксперимент, на который было потрачено 70 лет, огромное количество жизней людей и материальных ценностей, всё-таки закончился провалом.

«Весь трясся»: Руцкой описал реакцию Горбачева на предложение арестовать Ельцина, Кравчука и Шушкевича © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк Владимира Путина, который, обращаясь к украинцам, говорил, что у нас есть это преимущество в конкурентной борьбе, почему бы его не использовать?

— Как сложилась ваша жизнь после развала СССР? Как вы оцениваете достигнутое вами к настоящему времени?

— Конечно, как успех. Сначала я из дипломированного инженера, специализировавшегося на ракетных двигателях, превратился в бизнесмена, достиг в своём бизнесе больших успехов, потом у меня пошли провалы. Это было обычным делом для девяностых годов, потому что не было стабильности, не было понимания ситуации, не было одинаковых для всех правил игры. Я сделал себе состояние, потом его потерял, снова сделал и снова потерял. Затем я понял, что делать большие деньги — означает становиться их рабом, поэтому я ограничил себя в том количестве денег, которые я хочу зарабатывать. Уже в зрелом возрасте, в 2005 году, я занялся кино, потом уехал в Голливуд и там добился уже известных результатов. Я снял около 30 фильмов, в настоящее время я снимаю по 1-2 фильму в год. Мои фильмы смотрят миллионы людей, и это говорит о том, что я чего-то добился.

— Как это связано с крахом СССР?

— Можно сказать, что благодаря гибкости мышления и изучению различных духовных практик мне удалось «оседлать» эту волну. Для меня развал СССР привёл к тому, что я состоялся как предприниматель и как человек. То есть лично для меня этот развал не был негативным, я от него получил какие-то позитивные движения в моей карьере. Я думаю, что такого успеха я бы не достиг, если бы Советский Союз сохранился. То есть в это время открывались, как сейчас модно это говорить, социальные лифты; вот в один такой лифт я заскочил, и он меня вывез наверх.

— Хорошо, скажите, что сегодня для вас важно: семья, успех, достаток, политическая стабильность?

— Вы знаете, для меня, как для рассказчика, важнее всего (я называю это своей миссией) попытка сделать мир лучше, сделать людей лучше. Конечно, да, у меня есть семья — трое детей, они все взрослые уже. Вот я думаю, что в ближайшее время появятся внуки, в этом плане всё хорошо. Я дважды был женат, сейчас женат в третий раз, я счастлив в браке, я люблю свою жену, здесь цели мои достигнуты. Материальное благосостояние никогда, начиная с 20-23 лет, не было для меня проблемой, я знаю, как делать деньги, у меня есть предпринимательская жилка. Но с тех пор, как я стал человеком, который рассказывает истории, самое большое удовольствие я получаю тогда, когда те идеи, те мысли и те знания, которыми обладаю я, становятся достоянием людей.

— Что вы считаете главным вашим достижением за эти 30 лет? Оливер Стоун: «Украинский кризис является угрозой для всего мира» © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

— То, что я стал учеником Оливера Стоуна и учусь у этого великого режиссёра, у этого титана всему, чему он меня только может научить. И мои фильмы, те истории, которые мы доносим до наших зрителей, меняют жизнь людей к лучшему. Я считаю, что не деньги, не дети, не моя новая страна, где я хорошо себя чувствую, а именно то, что мой голос каким-то образом меняет судьбы мира к лучшему, и является главным моим достижением. Не думаю, что найду для себя в жизни что-то более интересное, чем рассказывать истории людям.