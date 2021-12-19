МИД Турции и Армении высказали желание начать диалог между странами. Ранее попытки сближения Анкары и Еревана встречали критику с обеих сторон. Турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан в комментарии Украине.ру - о возможных последствиях нормализации отношений в регионе

Означают ли недавние действия правительства Армении, что Ереван хочет установить нормальные отношения с Анкарой?

Правительство Армении пыталось противостоять Турции и Азербайджану, сотрудничая с игроками, расположенными за пределами региона. Результатом такой политики стало то, что в Ереване воспринимается как поражение. Сегодня там, должно быть, осознали свои ошибки, потому что проявляют волю к нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. Мы знаем, что существует договоренность между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном об открытии Зангезурского коридора. Принятие Арменией [идеи] этого коридора является одним из самых больших сигналов потепления.

С другой стороны, армянская сторона дает понять, что пограничные споры с Азербайджаном должны быть урегулированы дипломатическими средствами. Это также шаг, направленный на снижение напряженности. Сама потребность в прямом диалоге уже является чем-то замечательным.

Можете ли Вы сказать, что нормальные интересы и торговля между Ереваном и Анкарой отвечают интересам Москвы?

Турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан: Наше сотрудничество с Россией может изменить историю Земли © Украина.ру

Можете ли Вы сказать, что и Москва, и Анкара заинтересованы в мирном Кавказе?

Если Анкара и Москва совместными усилиями добьются политической стабильности на Кавказе, провокации западных стран будут пресечены. Точка зрения, которая рассматривает Кавказ как арену борьбы между Турцией и Россией до сегодняшнего дня, привела к тому, что и Анкара, и Москва проиграли. Но, как показывает последняя карабахская война, когда Анкара и Москва объединяются на общей почве, решение региональных проблем становится проще. Кризис идет на пользу нерегиональным игрокам. Сейчас у нас идет процесс, в ходе которого расширились возможности сотрудничества. Совместная работа Анкары и Москвы может обеспечить стабильность и улучшение экономической обстановки не только на Кавказе, но и в значительной части Центральной Азии.