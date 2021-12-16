Как бы Украина не относилась к "Северному потоку-2", доходы от транзита давно пора вкладывать в модернизацию, потому что система изнашивается и рано или поздно станет неликвидной, считает украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Александр Лазарев: кто он © Facebook, Александр Лазарев Украина.ру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может участвовать в любом формате переговоров с Москвой, в этом могла бы помочь ситуация вокруг «Северный поток — 2». В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что готов встретиться с Зеленским по вопросам двусторонних российско-украинских отношений, но для решения донбасского конфликта Киеву нужно разговаривать с Донецком и Луганском.

- Александр, Зеленский действительно готов к переговорам, или же он намерен добиться этой встречи чтобы снова поднять вопрос Донбасса?

— Двусторонние переговоры без вопроса Донбасса не обойдутся. Это интегральный элемент желания Зеленского встретится с Путиным. Что касается «Северного потока-2», то украинское правительство на уровне действий, а не на уровне риторики, повлиять на него не может. Германия заинтересована в том, чтобы он был закончен, США не вводят против него новые санкции, этот вопрос решен, разговаривать не о чем.

Необходимо разговаривать о новом контракте по продолжению транзита. Лично я бы поднял вопрос о трёхстороннем консорциуме, который был на повестке дня до 2004 года, но, к огромному сожалению, во времена президентства Ющенко и в кооперации с некоторыми партнерами Украины отошел на обочину истории. Сейчас этот вопрос актуален, но вряд ли он будет поднят именно в таком виде, потому что многим политическим элитам это невыгодно. Это выгодно для Украины как государства, но не для них.

Также необходимо поднимать вопрос о прямых закупках газа Украины в РФ, но для этого нужно отбросить всякую идеологию, которая обрезает возможности маневра и приводит к неправильному решению. Это удешевит стоимость энергоресурсов для Украины, что автоматически сделает более дешевым газ и отопление для населения, повлияет на производство и реальный сектор и снизит стоимость продуктов ежедневного потребления.

Когда по меморандуму с МВФ правительство Украины обязалось установить рыночные европейские цены на газ, оно тем самым фактически угробило часть своей промышленности, а это для украинского государства крайне негативно. Мы понимаем, что мы платить по 1400-1500 долларов за кубометр по спотовым ценам просто не можем.

Но если гипотетически состоятся эти переговоры, вряд ли президент Зеленский поднимет этот вопрос о прямых закупках, поскольку он находится в определенной идеологической парадигме, которая исключает возможность такой кооперации. Но для Украины как государства эту идеологическую парадигму необходимо отбросить и заняться такими переговорами.

- Дело только в идеологии, или дело в том, что украинская элита в принципе не хочет конструктивного сотрудничества с Россией?

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Например, при президентстве Порошенко был запущен «реверс», но все понимали, что никакого реверса не было. Он был только декларативный и на бумаге. А по сути с каждой тысячи кубов от 50 до 100 долларов уходило фирмам-прокладкам, это в совокупности составляет от полумиллиарда до миллиарда долларов в год денег налогоплательщиков.

От этого надо уходить и заняться реальным построением государства.

- Когда Зеленский пришел к власти в 2019 году, было много прогнозов, что российско-украинские отношения будут развиваться по примеру российско-грузинских отношений, когда политические конфликты не обсуждались, и можно было спокойно ездить друг к другу к родственникам и в целях туризма. Почему этого не случилось?

— Потому что та стратегическая линия, в которой сейчас находится правительство Украины, исключает возможность такого рода отношений. Просто необходимо поменять подходы.

- Если говорить о смене подходов, то как, например, рядовые граждане относятся к прямым переговорам с Донбассом и предоставлению особого статуса? Понятно, что элиты против, но, может, общество может повлиять?

— Общество, к сожалению, разделено в этом вопросе. Часть общества хочет любым способом урегулировать ситуацию, часть общества не поддерживает предоставления особого статуса. Но есть соглашения, которые надо выполнять. Посмотрим, как это будет педаллироваться.

Даже западные партнеры, включая американцев, говорили, что надо двигаться по пути Минских соглашений, нравится это или не нравится. Если же Киеву не нравится, надо предложить такую конфигурацию действий, на которую согласятся обе стороны. Если одна из сторон не согласится, концепция работать не будет.

Вопрос Донбасса очень комплексный. Это геополитический вопрос, это вопрос взаимоотношений между государствами, это внутриполитический и внутриидеологический вопрос. Но и экономический вопрос, потому что многие бизнес-кланы тормозят этот процесс урегулирования.

Я считаю, что этот вопрос нужно рассматривать в политической плоскости. Безопасность — это то, что вытекает из политики. Понятно, что в Минских соглашениях пункты прописаны по-другому, и с точки зрения их выполнения — это правильно. Но если не будет политический консенсус будет нарушен.

- Какую внешнюю политику дальше будет проводить Зеленский, учитывая, что «Северный поток-2» не остановить, а НАТО в «войне с Россией» все равно не поможет?

— Я уже неоднократно говорил, что никакой «войны с Россией» не будет. Это только операция прикрытия, которая была необходима для проведения переговоров между Путиным и Байденом. Нужно было отвлечь внимание мирового сообщества от реальных тем, которые обсуждались в разговоре. Поэтому Зеленский не может готовиться к тому, чего нет в принципе. Это никому невыгодно.

- Вы уже упомянули тему газового консорциума, а как будет решаться вопрос, если ГТС придет в негодность, и чисто физически по ней невозможно будет прокачивать газ?

— В этом вся суть. Для того чтобы ГТС не пришла в негодность, необходимо заключить газотранспортный консорциум. Для гарантии прокачки нужна модернизация и деньги. Доходы от транзита давно пора вкладывать в модернизацию, потому что система изнашивается и рано или поздно станет неликвидной. Тут нечего анализировать, тут надо брать и делать.

- Но украинская власть консорциума тоже не хочет, потому что «труба» — это национальная идея.

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- Тогда может ли Украина своими силами избавиться от этих бизнес-кланов, от олигархов и вернуть себе субъектность?

— Дело не в олигархах. Сейчас идет борьба космоэкономического капитала и национального капитала. Нет никакой деолигархизации. Невозможна деолигархизация, когда у одних отбирают, а потом сразу же объявляют приватизацию. Это называется «отжим бизнеса».

Еще в 2011 году эта тенденция стартовала со слов директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая призвала бороться с «молодыми деньгами» и обозначила географию (постсоветское пространство). В Украине сейчас это происходит руками отдельных политиков, которые пытаются влиять на отношения внутри бизнес-сообществ. Но это не деолигархизация.

Невозможна деолигархизация при капиталистической системе. Возможна регуляция отношений и отстранение крупного бизнеса от влияния на государственные процессы. Об этом можно говорить. Но для этого необходимо, чтобы реально работал антимонопольный комитет.