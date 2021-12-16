Сложность урегулирования донбасского конфликта в двух особенностях Украины, которые нигде больше немыслимы: безволие центральной власти и безнаказанная наглость уличной ватаги, назвавшей себя «суспильством», считает политэксперт Сергей Станкевич

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк - Сергей, что сулит Украине наступающий год? Неужели мы с содроганием увидим ещё один год нелепой бойни на Донбассе под аккомпанемент бессмысленной политической болтовни в Киеве о «мире только на наших условиях»? Поймут ли они там, в Киеве, что «мир на наших условиях» означает только одно — бесконечную войну с катастрофой в финале?

— Для Украины нет ни одной проблемы не то что «более важной», а хотя бы отдалённо сопоставимой по важности с проблемой прекращения войны в Донбассе. Причём надёжного прекращения, а не очередного перемирия до первой перестрелки.

Иными словами, нужен окончательный мир в стиле профессора Преображенского. Чтобы никакой «патриотический» Швондер не мог бы этот мир нарушить. Фактический мир. Настоящий. Броня!

Конечно, самым доступным и очевидным выходом из войны было бы просто исполнить пакетное соглашение «Минск-2» так, как оно написано и утверждено СовБезом ООН.

У Владимира Зеленского, получившего в распоряжение должность президента и парламентское монобольшинство вместе с правительством (только под задачу перехода от войны к миру), был уникальный шанс совершить миротворческий подвиг Геракла. Чтобы дети слагали о том самом Владимире легенды и мифы, а внуки следом снимали сериалы «на основе реальных событий».

— Что за подвиг мог совершить Владимир Зеленский? По-моему, он больше похож не на Геракла, а на барона Мюнхгаузена. Тот знал толк в подвигах…

— Нет, шанс у Зеленского был реальный. Обратился бы сразу напрямую к нации. Хоть прямо во время инаугурации. Или на следующий день. Дескать, не я послал армию усмирять Донбасс, не я подписал в Минске в 2015 году компромиссный пакет «мир в обмен на автономию». Но именно я, президент мира, покончу с войной здесь и сейчас. Я обещал — я сделаю, а вы увидите. Смотрите, как творится история. Война — стоп! А дальше мы будем формировать гражданскую нацию, строить государство, объединять страну, поднимать экономику, соревнуясь с надменной Европой. Ну. Кто любит меня — за мной!

— Красиво, можно заслушаться. А дальше-то что, на деле?

Станкевич озвучил формулу мира на Украине © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Штайнмайера. Не осилят депутаты — сразу вынести вопрос мира на референдум в 2019 году. И пригласить Германию-Францию-США прислать наблюдателей на возможно более высоком уровне. Пусть помогут, даже поагитируют. Президент неизбежно получил бы мандат на мир на референдуме. Уж мне поверьте. Дальше — ковать железо. Поправить конституцию. Реинтегрировать и демилитаризовать Донбасс (особый статус — амнистия — выборы). Восстановить границу.

Да, по пути было бы немало осложнений и трудностей. Но все они — рабочие. Главное — не давать «партии вечной войны» опомниться, перехватить национальную повестку и политическую инициативу. Не робеть перед всеми этими оскаленными мордами. И не терять, не терять, не терять времени. Особенно на бессмысленные дебаты с идиотами.

— Так ведь теледебаты в формате ток-шоу, в том числе с заведомыми идиотами — это главное содержание украинской жизни. Эти зрелища идут круглосуточно. Народ их потребляет как наркотик лошадиными дозами. Феи и маги ток-шоу непрерывно мнут и пудрят национальные мозги. Народ без этого массажа и допинга уже не может жить.

— Все украинские дебаты по поводу мира для Донбасса проходят по одной заведомо тупиковой схеме. Это бесконечный монолог невинной Жертвы, которая всегда и во всём права. Жертву просто из-за врождённого патологического садизма терзает Россия, у которой это любимое занятие. Жертву не ценят дальние союзники и ей плохо помогают ближние. Кругом одни эгоисты неблагодарные и барыги проклятые.

Заканчивается монолог Жертвы горестным выводом: за нас никто не будет воевать. Мы будем сами накапливать силы и вооружаться до корней зубов — чтобы драться, пока не победим. На слове «драться» у Жертвы проскакивает предательская дрожь.



И ведь это они несут день за днём — уже годами. Сотнями говорящих голов. Что поразительно: никому это занятие вроде пока не надоедает.

— Сергей, что совсем не бывает светлых идей?

— В этой вечной мрачной музыке бывают сольные партии. Например, мелодия для флейты: а давайте, мы просто заморозим этот противный конфликт в Донбассе — есть же Молдавия и Приднестровье, есть разделённый надвое Кипр. Мы же любим отдыхать на Кипре — там солнце, море и вино. Никто не стреляет. Правда, на это есть убойный встречный вопрос: а что суровое существо по имени ОРДЛО, оно захочет ли и станет ли замораживаться на десятилетия? Вдруг «чудовище» не захочет? Эта бестактность сбивает изящного флейтиста с высокой ноты.

Тогда вместо флейты похоронно вступает бас-геликон. Он ухает коротко, категорично и погребально. Мир только на наших условиях! Компромисс — это капитуляция. Переговоры с ОРДЛО — это зрада. Амнистия — зло (бух); выборы в Донбассе — зрада (бух); особый статус Донбасса — зрадная зрада зрадников. Бух-бух…

— Жуть какая-то. Действительно, блуждание по кругу в тупике под похоронный марш. Босх с Хичкоком в одном флаконе. А есть ли всё-таки выход? Ну, сделайте украинским братьям новогодний презент. Подарите им мирный план. Только реальный, работоспособный. И бесплатно. Там ведь никто ничего путного не придумает. А вы, я знаю, сможете.

— Уговорили — дарю мирный план по-братски. Давно над этим думаю. Президент Зеленский почти утопил «нормандский формат» и многократно похоронил «минские соглашения». Реанимацию ему просто не позволят осуществить собственные радикалы, которых он бездумно расплодил, обозвал «суспильством» и безобразно распустил.

Теперь почти сдувшемуся «президенту мира», действительно, нужен «план Б». И вот он.

Есть замечательный прецедент: Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это правовой акт, позволивший международному сообществу мирно решить проблему с ядерной программой Ирана.

Смотрите, всё очень похоже. Есть крайне опасный конфликт, чреватый большой войной. Великие державы хотят предотвратить пожар. Создаётся международная группа посредников (МГП, это классика миротворчества). Вырабатывается план выхода из кризиса. Выстраивается баланс интересов. Уточняются механизмы проверки. Предусматриваются стимулы и гарантии. За нарушения — санкции. Всё на месте. СВПД утверждается СовБезом ООН и реализуется под его эгидой. С участием ооновских организаций.

Станкевич призвал Путина и Зеленского к взаимным заявлениям и сотрудничеству © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины Трампа — он в 2018 году заявил о выходе США из сделки. Но СВПД — внимание — не рухнул. Европа заявила: всё равно будем удерживать СВПД на плаву. А при Байдене Америка также вернулась к плану. И он вполне может быть реализован до конца, ничего фатального не случилось. Устойчивость даже к воздействию условного «дурака» оказалась феноменальной.

— А как это можно приложить к Украине и Донбассу?

— Представьте себе Совместный всеобъемлющий план действий — по Донбассу. Участвуют Украина и группа международных посредников — США, Россия, Китай, Британия, Франция и Германия. Совбез ООН в полном постоянном составе плюс немцы. Все включаются сразу, все изначально в курсе всего. ГМП не просто убеждает Украину принять сбалансированный план. Группа помогает утвердить план внутри Украины, защитить СВПД и президента от атаки «партии вечной войны» и довести дело до победного результата. «Разом» — как любит говорить Зеленский. Кто или что будет в состоянии противостоять этому миротворческому бульдозеру?

Ответ очевиден: никто и ничто.

Переговоры ГМП с Ираном шли очень трудно в течение 10 лет (2005-2015 гг.). Все обстоятельства иранской ядерной сделки, поверьте мне, были неизмеримо сложнее, чем обстоятельства конфликта в Донбассе, он достаточно типовой. Вся сложность урегулирования донбасского конфликта только в двух национальных особенностях Украины, которые нигде больше в таком масштабе немыслимы: безволие центральной власти и безнаказанная наглость уличной ватаги, назвавшей себя «суспильством».

У Зеленского есть год, чтобы сформировать и запустить в дело СВПД по Донбассу. Если сможет, получит в качестве бонуса второй срок на завершение благого дела.