По мнению украинского политолога Алексея Якубина, вероятность восхождения политической карьеры Разумкова не высока, поскольку он ответственен за работу парламента в прошлом. Кроме того, нынешние рейтинги не могут быть основанием для уверенности прохождения его политсилы в Раду в случае выборов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что набирает политическую команду и призывает присоединиться всех желающих. Он также анонсировал тур по областям Украины.

- Алексей, опубликованные на днях результаты соцопросов говорят о том, что политсила Разумкова прошла бы в Верховную Раду, если бы сейчас состоялись парламентские выборы. Как считаете, какие у нее перспективы?

— Да, это факт, судя по социологии. Хотя, с другой стороны, действующий президент Владимир Зеленский все равно остается самым популярным в Украине политиком.

Если говорить о политической силе Разумкова, то да, она присутствует, но вопрос в другом — сейчас нет выборов. Это в значительной мере влияет на ситуацию. Если бы сейчас были выборы — это была бы одна история. Но следующие выборы у нас в 2023 году, то есть это еще почти два года. Разумков позиционирует это так, что за это время он будет выстраивать политическую силу.

Ключевое внимание к Разумкову было во время его отставки с поста спикера. А сейчас он через межфракционную группу в парламенте пытается постоянно находиться на слуху, комментировать ситуацию и показывать свою оппозиционность. Но нюанс в том, что даже те депутаты, которые в эту группу входят, они депутаты-списочники и не будут выходить из «Слуги народа».

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Вот мы сейчас отталкиваемся от социологии, но нужно понимать такой важный момент, что предвыборная и выборная социология — это не одно и то же. За последние несколько электоральных циклов, которые были в Украине, были такие политсилы, например, партия Смешко, которым постоянно «рисовали» до выборов, что они проходят. Но как только начиналась избирательная кампания — ситуация менялась. До следующих выборов чуть меньше двух лет, за это время многое может измениться.

- Как считаете, это его самостоятельные политические амбиции или есть тот, кто за ними стоит?

— Мне кажется, у него есть явно политические амбиции. Они и были, когда создавалась «Слуга народа», когда он шел на должность спикера. Тогда уже было заметно, что рано или поздно произойдет его выход из альянса с Зеленским. И у Зеленского, мне кажется, это тоже понимали.

Мы видим, что у Зеленского увеличивается количество оппонентов. В преддверии принятия закона об олигархах, например, появилось множество недовольных. Понятно, что эти группы будут примыкать к тем, кто перешел в оппонирование Зеленскому.

Новое лицо. Заменит ли Разумков Зеленского на посту президента © Facebook, Дмитро Разумков

Стоит отметить, что для политической части экономического класса использование Зеленским вот этого «вундерваффе» в виде внесудебных санкций — это тоже очень нервирующий момент.

- Как считаете, кто из крупных игроков команды Зеленского может переметнуться к Разумкову?

— Даже те, кто окружает Зеленского, в большей мере смотрят на его рейтинги и смотрят на те возможности, которые сейчас есть у президента. Я бы не сказал, что кто-то из близкого его круга проявляет готовность перейти в альянс с Разумковым сейчас.

Насколько я понимаю, у Разумкова сначала не знали, какая у власти будет по отношению него стратегия. Мы видим, что в «Слуге народа» сейчас его просто не замечают. Они есть — ну и ладно.

Возможно, у Разумкова было другое мнение, что будет какая-то более активная борьба с ним, но этого нет.

- Ходили разговоры о том, что к нему может присоединиться Евгений Комаровский, который постоянно открещивается от политики, но при этом говорит о ней регулярно. Как считаете, примкнет он к Разумкову?

— Давайте тогда шире говорить — мы видели вот эту совместную фотографию из Прибалтики, наделавшую в Украине много шума [речь идет о совместном фото Евгения Комаровского, экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, журналиста Дмитрия Гордона, экс-премьера Владимира Гройсмана, журналиста Савика Шустера и продюсера шоу «Свобода слова» Павла Елизарова].

Сила против Зеленского. Разумков идет в партийные «фюреры» © коллаж Украина.Ру

Конечно, негласные какие-то контакты могут быть, но не думаю, что это будет формализовано.

По поводу Комаровского: мы видим, что он уже несколько раз пытался ступить в воду политики, но потом отходил. У него были заигрывания со «Слугой народа», ему предлагали и депутатство, и кресло министра, но он отказался.

Сейчас видно, что у него неоднозначная позиция. Он держится близко, но открыт вопрос, насколько он готов избрать амплуа политика.

- Разумков заявлял о своих президентских амбициях. Как считаете, каким он будет президентом? Наладит ли он отношения с Россией?

— Спикером он себя позиционировал как такой вот законник, но тут есть две стороны.

Дело в том, что он был спикером Верховной Рады и за время его работы я бы не сказал, что Рада радикально меняла повестку дня. Все-таки спикер на самом деле имеет возможность влиять на повестку дня. Был закон о языке, была смена гуманитарной политики — и я не видел, чтобы эти моменты активно менялись.

«Реально бороться с Зеленским». Что еще предлагает Разумков разочарованным украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Я видел его комментарий по поводу прямого диалога Зеленского и Путина, он этого не поддерживает, хотя такой диалог мог бы решить проблемы.

Как только мы окажемся в ситуации избирательной кампании, очень многие моменты будут подниматься.

У общества может сложиться впечатление, что оппозиционность Разумкова не принципиально-идейная, а персональная. И это опасно для него самого, потому что в 2019 общество четко заявило, что хочет смены политики, а не лиц.