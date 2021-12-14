Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что набирает политическую команду и призывает присоединиться всех желающих. Он также анонсировал тур по областям Украины.
- Алексей, опубликованные на днях результаты соцопросов говорят о том, что политсила Разумкова прошла бы в Верховную Раду, если бы сейчас состоялись парламентские выборы. Как считаете, какие у нее перспективы?
— Да, это факт, судя по социологии. Хотя, с другой стороны, действующий президент Владимир Зеленский все равно остается самым популярным в Украине политиком.
Если говорить о политической силе Разумкова, то да, она присутствует, но вопрос в другом — сейчас нет выборов. Это в значительной мере влияет на ситуацию. Если бы сейчас были выборы — это была бы одна история. Но следующие выборы у нас в 2023 году, то есть это еще почти два года. Разумков позиционирует это так, что за это время он будет выстраивать политическую силу.
Ключевое внимание к Разумкову было во время его отставки с поста спикера. А сейчас он через межфракционную группу в парламенте пытается постоянно находиться на слуху, комментировать ситуацию и показывать свою оппозиционность. Но нюанс в том, что даже те депутаты, которые в эту группу входят, они депутаты-списочники и не будут выходить из «Слуги народа».
Я проект Разумкова вижу, как попытку и дальше держать себя на информационной волне. Стоит заметить, что у него не отобрали мандат после отставки. И это было стратегическое решение «Слуги народа» — тем самым власть постаралась не дать дополнительных поводов для поддержки Разумкова по модели «обиженных любят».
Вот мы сейчас отталкиваемся от социологии, но нужно понимать такой важный момент, что предвыборная и выборная социология — это не одно и то же. За последние несколько электоральных циклов, которые были в Украине, были такие политсилы, например, партия Смешко, которым постоянно «рисовали» до выборов, что они проходят. Но как только начиналась избирательная кампания — ситуация менялась. До следующих выборов чуть меньше двух лет, за это время многое может измениться.
- Как считаете, это его самостоятельные политические амбиции или есть тот, кто за ними стоит?
— Мне кажется, у него есть явно политические амбиции. Они и были, когда создавалась «Слуга народа», когда он шел на должность спикера. Тогда уже было заметно, что рано или поздно произойдет его выход из альянса с Зеленским. И у Зеленского, мне кажется, это тоже понимали.
Мы видим, что у Зеленского увеличивается количество оппонентов. В преддверии принятия закона об олигархах, например, появилось множество недовольных. Понятно, что эти группы будут примыкать к тем, кто перешел в оппонирование Зеленскому.
Второй момент — все вот эти группы ждут и смотрят, что будет происходить с рейтингом Зеленского. Потому что от этого много чего будет зависеть.
Стоит отметить, что для политической части экономического класса использование Зеленским вот этого «вундерваффе» в виде внесудебных санкций — это тоже очень нервирующий момент.
- Как считаете, кто из крупных игроков команды Зеленского может переметнуться к Разумкову?
— Даже те, кто окружает Зеленского, в большей мере смотрят на его рейтинги и смотрят на те возможности, которые сейчас есть у президента. Я бы не сказал, что кто-то из близкого его круга проявляет готовность перейти в альянс с Разумковым сейчас.
Насколько я понимаю, у Разумкова сначала не знали, какая у власти будет по отношению него стратегия. Мы видим, что в «Слуге народа» сейчас его просто не замечают. Они есть — ну и ладно.
Возможно, у Разумкова было другое мнение, что будет какая-то более активная борьба с ним, но этого нет.
- Ходили разговоры о том, что к нему может присоединиться Евгений Комаровский, который постоянно открещивается от политики, но при этом говорит о ней регулярно. Как считаете, примкнет он к Разумкову?
— Давайте тогда шире говорить — мы видели вот эту совместную фотографию из Прибалтики, наделавшую в Украине много шума [речь идет о совместном фото Евгения Комаровского, экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, журналиста Дмитрия Гордона, экс-премьера Владимира Гройсмана, журналиста Савика Шустера и продюсера шоу «Свобода слова» Павла Елизарова].
Я думаю, что у Разумкова могут рассматривать сотрудничество с Комаровским, но не со всеми остальными. Они имеют очень двузначный имидж и достаточно высокий уровень антирейтинга. Тот факт, что Разумков объявил набор в свою команду, все-таки говорит об их понимании того, что нет смысла сейчас соединяться с экс-политиками. Ему это принесет больше минусов.
Конечно, негласные какие-то контакты могут быть, но не думаю, что это будет формализовано.
По поводу Комаровского: мы видим, что он уже несколько раз пытался ступить в воду политики, но потом отходил. У него были заигрывания со «Слугой народа», ему предлагали и депутатство, и кресло министра, но он отказался.
Сейчас видно, что у него неоднозначная позиция. Он держится близко, но открыт вопрос, насколько он готов избрать амплуа политика.
- Разумков заявлял о своих президентских амбициях. Как считаете, каким он будет президентом? Наладит ли он отношения с Россией?
— Спикером он себя позиционировал как такой вот законник, но тут есть две стороны.
Дело в том, что он был спикером Верховной Рады и за время его работы я бы не сказал, что Рада радикально меняла повестку дня. Все-таки спикер на самом деле имеет возможность влиять на повестку дня. Был закон о языке, была смена гуманитарной политики — и я не видел, чтобы эти моменты активно менялись.
А Разумкову будут вот это предъявлять, он же все-таки был во власти уже. Почему ничего не менялось? Даже в контексте взаимодействия с Россией.
Я видел его комментарий по поводу прямого диалога Зеленского и Путина, он этого не поддерживает, хотя такой диалог мог бы решить проблемы.
Как только мы окажемся в ситуации избирательной кампании, очень многие моменты будут подниматься.
У общества может сложиться впечатление, что оппозиционность Разумкова не принципиально-идейная, а персональная. И это опасно для него самого, потому что в 2019 общество четко заявило, что хочет смены политики, а не лиц.