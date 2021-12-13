Суверенитет - одно из главных достижений Азербайджанской Республики, однако центробежные настроения, связанные с распадом СССР начались не в ней. По нынешний момент в стране берегут советское наследие и уважают русский язык, рассказала в интервью Украина.ру эксперт Валдайского клуба, эксперт аналитического центра BakuNetwork Гюльнара Мамедзаде

- Гюльнара, бытует мнение, что развал СССР начался не с Прибалтики, а с этнических конфликтов в Баку и Карабахского движения в Армении. Придерживаетесь ли вы этого мнения, какую роль играли эти события в развале СССР? Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

— Не было никаких этнических конфликтов в многонациональном Баку, где проживали представители практически всех этносов, представленных в СССР. Баку был одним из самых интернациональных городов СССР, где совместно с азербайджанцами, русскими, евреями, украинцами и другими, также проживали более 200 тысяч армян, очень успешно реализованных в общественно-политической и экономической жизни страны.

В Баку был очень высокий процент интернациональных браков и смешанных семей, в том числе армяно-азербайджанских, очень сильны были, да и остаются сейчас позиции русского языка. И самый высокий уровень жизни среди регионов Азербайджана наблюдался в НКАО, где до карабахской войны достаточно мирно сосуществовали представители азербайджанского и армянского этносов, а также представители других национальностей. Все это подтверждается конкретными данными по тому периоду.

Сепаратистские настроения, целенаправленно сформированные армянскими националистами и их внешними кураторами в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, послужили одним и катализаторов развала СССР. Армянская диаспора, как хорошо структурированная этнополитическая сеть с крупными рычагами финансового влияния, используется во многих странах мира, в том числе в США со всеми их проектами глобального управления и манипулирования. Дело не в пантюркизме. Турецкий эксперт о том, почему Эрдоган поддержал Азербайджан в Карабахе © Пресс-служба президента Азербайджана / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

Одни имели цель развалить СССР, другие — на этой волне заполучить часть чужих территорий, что и произошло. Армянский сепаратизм в Нагорном Карабахе в свое время был использован как политический проект и ударил в первую очередь по целостности СССР и политике межнациональных отношений союзного государства, открыв серию «горячих точек», этнических конфликтов и центробежных процессов в Советском государстве.

Генсек СССР Михаил Горбачев, юбилеи которого впоследствии неоднократно торжественно отмечал весь западный мир, в силу ряда причин поддержал армянский сепаратизм в Нагорном Карабахе. В феврале 1988 года армянским националистическим кругам в жестких контролирующих условиях СССР странным образом позволили провести внеочередную сессию Совета народных депутатов Нагорного Карабаха, позволили принять решение о выходе области из состава Азербайджанской республики и вхождении ее в состав Армянской республики.

Этнические чистки азербайджанского населения тоже начались в Армении: в ноябре 1988 года произошли кровавые события в армянском городе Гукарке, армянские националисты показательно осуществили убийство 33 азербайджанца, и далее в Азербайджан хлынули потоки изгоняемых из Армении азербайджанцев. Так что, события начались в армянском Гукарке, а не в азербайджанском Сумгаите. В результате первой карабахской войны армянские элиты получили в 30-летнее пользование не только Нагорный Карабах, но и семь других регионов Азербайджана, однако армянский народ от этого ничего не выиграл, как показало время.

- Как Азербайджан отреагировал на перестройку и распад СССР?

— На перестройку наверное все в СССР реагировали практически одинаково: на начальном этапе — надежды на позитивные изменения и предотвращение деградации системы, а далее — разочарование, осознание горбачевских идей-фикс и зависание в неопределенности. Тогда же начинается процесс брожения в обществах всех постсоветских стран. «Империалисты попросили»: турецкая активистка объяснила, почему Эрдоган поддержал Азербайджан в карабахской войне © REUTERS, Aziz Karimov

В Азербайджанской республике центробежные настроения не доминировали, но в конце 80-х уже формировалось недовольство в адрес союзного руководства, поддерживавшего армянские поползновения на азербайджанские территории. Распад СССР воспринимали неоднозначно — кто-то как надежду на лучшее будущее, а кто-то как трагедию и крах своей фундаментальной основы.

- Можно ли было предотвратить карабахский конфликт в рамках СССР?

— Распад СССР наверное был предопределен, как в силу объективных исторических и внутренних причин, так и в силу внешних факторов. Карабахский конфликт можно было бы предотвратить, если бы в руководстве страны не утвердились ангажированные извне элиты. Поощрение сепаратизма в условиях СССР, состоявшего из 15 республик и десятков этносов, было самоубийственным для этого государства, и правящие политики не могли этого не понимать. Точно так же и сейчас заметны опасны провокационные попытки ударить по межнациональным отношениям в Российской Федерации.

- Из всех закавказских республик только Азербайджан провел референдум о сохранении СССР. За проголосовало 93% населения. Люди действительно не были готовы к независимости?

— Этот факт еще раз подчеркивает, что центробежные настроения формировались не в Азербайджане. Однако это не значит, что причина в неготовности к независимости. Независимость — одно из главных достижений и стремлений в истории любого государства и общества. Азербайджан на практике подтвердил состоятельность своей государственности. На данном этапе Азербайджан положил конец тридцатилетнему постсоветскому конфликту и работает совместно с Россией над созданием региональной платформы безопасности и экономического сотрудничества, в том числе по формуле «3» + «3».

- Что, в двух словах, в Азербайджане осталось от советского прошлого?

- Еще остались люди — носители советской ментальности, осталось и поддерживается на всех уровнях уважение к культуре межнациональных отношений, уважение к традиционным ценностям, которые сейчас целенаправленно размываются проектировщиками нового миропорядка. Остались общие связи, в том числе исторические, экономические, культурные, гуманитарные, межличностные. Сохраняется пространство русского языка. Осталось восприятие народов бывшего СССР как братских, близких, понятных. Сейчас, когда весь мир вступил в сложный трансформационный период, нам как никогда важно поддерживать друг друга. Ищенко объяснил, почему только Азербайджан и Казахстан хорошо живут в своих регионах © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

- Русский язык в Азербайджане: есть ли в республике русские школы, в которых могли бы учиться дети-азербайджанцы, граждане Азербайджана?

- В Азербайджане более трехсот школ с русским сектором, где обучаются дети разных национальностей, в том числе азербайджанцы. В Азербайджане повсеместно звучит русская речь, установлены памятники русским поэтам, функционируют русские культурные центры, публика любит русский театр, до пандемии росли потоки туристов из России и других стран СНГ.

- Как Ваша личная жизнь соотносится с теми событиями, перестройкой, девяностыми годами?

— Я выросла в интернациональной семье. Мои родители очень сложно воспринимали распад страны. Но самым страшным испытанием, связанным с 90-ми годами, была война, оккупация части страны, геноцид, многотысячные жертвы войны. Война 2020 года, надеемся, стала последней трагической страницей в истории армянского и азербайджанского народов. Эту войну начинали не мы, но мы положили ей конец и нацелены на нормализацию отношений с армянским народом.

- Сейчас к обретению независимости азербайджанцы относятся как к благу, или как к данности?

— И то, и другое.

- Историю независимого Азербайджана многие называют историей успеха. Какой вклад в это сделало советское наследие?

— В азербайджанском обществе вы практически не найдете примеров грубой и необъективной критики в адрес советского прошлого, за редким исключением. Нет примеров осквернения советских памятников, советского прошлого. Очень важно с пониманием относиться к истории. История успеха азербайджанской государственности имеет не одну составляющую, это комплекс вопросов, в том числе связанных с традициями государственности, политической культурой общества, качеством элиты, выбором лидера и многими другими факторами. Наверное, мы смогли взять лучшее и из советского наследия, а это прежде всего кадры, образование, культура межнациональных отношений. Наверное, я не все учла, так как это вопрос для более обстоятельного анализа. Армения и Азербайджан обменялись пленными © Benjamin Hahn / flickr

- Видят ли азербайджанцы будущее исключительно как независимая суверенная страна, или склоняются к объединению с Турцией?

— Азербайджан — независимая, суверенная страна, и никаких изменений в подходах к этому вопросу нет и быть не может. Другое дело, что сейчас страны объединяются в те или иные региональные и межрегиональные альянсы с учетом новых вызовов и необходимости укрепления собственной безопасности и выживаемости. Отношения Азербайджана и с Турцией, и с Россией носят прагматичный характер, и никоим образом не затрагивают вопросы суверенитета Азербайджана. Азербайджан выполняет ключевую роль медиатора в во внешнеполитических коммуникациях многих стран мира.

Фактор Турции сознательно демонизируется в информационном пространстве. Попытки исказить формат отношений Азербайджана с Турцией, преувеличить амбиции Анкары, направлены на осложнение российско-азербайджанских и российско-турецких отношений, так как формат Москва-Баку-Анкара становится ключевой основой большой региональной платформы со всеми связанными с ней глобальными и региональными проектами. Азербайджан и Турция со временем могу внести важный вклад в нормализацию отношений России с Грузией и Украиной. Лидеры трех стран принимают усилия в этом направлении, но конечный результат пока не виден и не понятен большинству, потому информационные провокации на эту тему получают продолжение.