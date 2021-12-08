Сообщения о готовящемся нападении России на Украину были просто спектаклем, чтобы скрыть настоящую цель переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает политолог Константин Бондаренко

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели переговоры по видеосвязи во вторник, 7 декабря. Беседа продлилась два часа. Стороны обсудили вопросы, связанные с напряженностью вокруг Украины, продвижением НАТО к границам России, а также обстановкой в Афганистане, Ливии и Сирии.

- Константин, украинское руководство уже, похоже, убедилось, что переговоры не были сенсационными, ничего особо не изменилось. На что им теперь рассчитывать?

— Нет, ну на что им рассчитывать… В данной ситуации Украина сыграла роль такой разменной монеты.

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Понятное дело, что сейчас Байден с чистой совестью может сказать, что США согласились на «Северный поток-2», но зато Украину спасли. И дальше Украина будет играть вот такую роль такой вот фишки в американских политических играх.

- Как считаете, как все это скажется на позициях Зеленского?

— Все будет зависеть от информационного направления, от того, как кампанию сможет оседлать Зеленский. Он может выступить как в роли лузера, который попросту оказался манипулируемым политиком, а может оказаться в роли победителя, который победил огромную российскую армию, не дав ей возможности вторгнуться на территорию Украины — мол, Путин испугался и отвел войска.

Уроки рисования: как западные СМИ планируют «российскую агрессию» © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

- А почему Байден все-таки ослабил хватку вокруг «Северного потока-2»?

— Потому, что это не в интересах его лоббистских групп. Энергетическое лобби в США сосредоточено в основном вокруг республиканцев, и, понятное дело, зачем Байдену усиливать своих оппонентов?

- Ранее СМИ сообщали, что перед переговорами с Путиным, Байден созвонился с представителями некоторых европейских стран, но не с Украиной, теперь же известно, что он позвонит Зеленскому только в четверг — через два дня после переговоров с Путиным. Почему так?

— Думаю, это вопрос к протоколу, ко внешнеполитическому ведомству Украины, которое позволяет своим сюзеренам из Соединенных Штатов такое поведение.

В данной ситуации, я думаю, что это такая горькая пилюля, которую приходится употреблять иногда вассалам, чтобы не злить своих хозяев.

- Как думаете, при каких условиях Штаты могут уйти из Украины и отказаться поддерживать ее?

«Все карты и рычаги в руках у Путина». СМИ США о переговорах президентов России и США © REUTERS, The White House/Handout

Плюс ко всему, Украина — это еще и площадка для того, чтобы каким-то образом влиять и на политику Европейского союза. Поэтому я думаю, что уходить с такой площадки США вряд ли будут, тем более что Украина им обходится значительно дешевле, чем Афганистан.