Конституционный суд Украины не будет в оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому, просто он не будет выходить за рамки юридической плоскости при рассмотрении деликатных и острых вопросов, таких как санкции СНБО, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Украина.ру.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский расстроен отказом Конституционного cуда (КСУ) принять присягу двух судей по президентской квоте.

«Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени с надеждой на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ», — отметил Никифоров.

По его словам, президент надеется, что в Верховном суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития страны.

В целом конфликт между президентом Украины и тогдашним главой КСУ Александром Тупицким начался еще осенью 2020 года после того, как Конституционный суд признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества.

Впоследствии Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ, однако Офис президента обжаловал это решение. 2 ноября Верховный суд приостановил рассмотрение дела до получения решения Конституционного суда по заявлению 49 депутатов Верховной Рады, касающегося конституционности указа Зеленского об отстранении Тупицкого.

Комментарий Руслана Бизяева:

— Есть юридическая составляющая. Для того, чтобы принять присягу этих двух судей, нужно, чтобы две вакансии освободилось — этого нет, а судьи не будут сейчас принимать политически мотивированных решений. Ситуация другая.

Вопрос в юридической плоскости и политической целесообразности. Это никоим образом не связано с теми событиями, которые мы будем наблюдать сегодня в Киеве, а если и будет, то очень-очень косвенно. Не надо натягивать сову на глобус.

Зеленский воспринял это болезненно, потому что Конституционный суд сейчас принимает иски относительно указов президента и решений СНБО. Да, это показатель устойчивости президентской вертикали, но это не свидетельство ее крушения.

Сейчас она будет расшатана, в том числе по этому параметру, но пока я не вижу предпосылок к тому, чтобы КС встал резко в оппозицию к Зеленскому. Просто суд не будут выходить за рамки юридической плоскости при рассмотрении деликатных и острых вопросов, таких как санкции СНБО.