Киеву для решения конфликта с Китаем вокруг «Мотор Сичи» и кредита следовало бы сесть с Пекином за стол переговоров и реструктуризировать его, частично расплатившись поставками зерна, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

Будет как с «Антоновым». Экономист Охрименко о дальнейшей судьбе «Мотор Сичи» © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве Украина.ру.

Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon — через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».

— Александр, каковы перспективы этого иска и сколько должно пройти времени, прежде чем можно будет обсуждать какие-то результаты?

— Очень много. Дело в том, что этот «китайский кредит» брали еще во времена Януковича, не рассчитались еще во времена Порошенко, а теперь у нас времена Зеленского. Международные суды длятся очень долго: куча взаимных претензий, апелляция, кассация. В лучшем случае за пять или шесть лет что-то рассмотрят.

Но то, что Украина с ними не рассчиталась — это факт. И то, что китайцы страшно недовольны — тоже. Они ведь заплатили наперед валюту в расчёте на то, что они получат зерно, а они его не получили.

Сейчас уже сложно будет доказать, кто кого обманул. Зеленский валит все на Януковича, потом на Порошенко, и так это все и будет продолжаться.

— Если Украина проиграет суд, то что она будет делать? И где она достанет деньги, если ее вынудят заплатить?

— Сложно сказать. Таких денег нет, это однозначно. С точки зрения здравого смысла, в этой ситуации следовало бы сесть за стол переговоров с китайцами и найти компромиссное решение. Например, реструктуризировать долг и поэтапно поставлять зерно. Это бы сработало. А так посмотрим. Суд будет длится очень долго, мы увидим массу пиар-заявлений. Сложно сказать, чем все закончится. Александр Охрименко: кто он © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

— А Украина вообще пошла на национализацию «Мотор Сичи» под давлением США или это особенности внутриукраинского менеджемента?

— Тут все перемешалось. Интересы Зеленского, интересы Порошенко, интересы Януковича. Ну и рекомендации США тоже. Скажем так, на сегодняшний момент это частично выгодно власти, которая прислушивается к рекомендациям из Вашингтона.

— Могла ли Украина обойтись с китайцами помягче, чтобы это не выглядело как откровенный обман?

— Нет, потому что там слишком много амбиций. Когда речь идет о больших деньгах, слишком много желающих их заполучить. Если есть возможность заработать, со стороны людей из окружения Зеленского было бы странно этим не воспользоваться. Американцы им подсказали идею, а реализовывали наши ребята.

— Какова в целом ситуация на предприятии? Есть какие-то новости о том, что там происходит после национализации?

— Сложно сказать. Время от времени появляются сообщения, что предприятие судится с другими предприятиями. Были заявления, что вроде бы в Турцию собираются поставлять оборудование. Потом были заявления о военном заказе. Но это все лишь попытка показать, что все будет хорошо.

— А вообще предприятие спасти можно?

— Думаю, уже нет. Без китайцев вряд ли. Никто не говорит, что китайцы — это лучшие друзья. Все понимают, что бизнес в белых перчатках не делают. Но если говорить о будущем предприятия, то будущее могло бы быть только с китайцами.

— Остались ли вообще на Украине технологии, которые могли бы быть интересны иностранцам?

— Остались. Не забывайте, что часть технологий осталась на «Южмаше» (крупное днепропетровское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции. — Ред.). Не забывайте, что остались авиационные технологии. После распада СССР часть патентов на АН (самолеты завода «Антонов». — Ред.) остались в Украине, а часть в России. С этой точки зрения еще не все потеряно.