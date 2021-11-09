Для президента Украины Владимира Зеленского сложился идеальный шторм: сферу энергетики захлестнул кризис, в стране не хватает угля и газа для отопительного сезона. В этих условиях конфронтация олигархов с Банковой становится ещё более опасной для власти, считает украинский политолог Андрей Золотарёв

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

- Андрей Владимирович, Дмитрий Разумков недавно опроверг информацию о том, что он связан с партией «Разумная политика», которая получила такое название еще осенью 2020 года. Как вы считаете, действительно ли он не готовил ничего заранее? Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

– Разумков лукавит. Совершенно очевидно, что это название довольно давно муссируется и ассоциируется с экс-спикером, и можно только гадать, является ли это многоходовым сценарием, с тем, чтобы диверсифицировать риски команде Зеленского. Есть версия, что размолвка с Разумковым — это договорняк.

Формирование этой недокоалиции, созданной на обнуление Зеленского, выражает вопрос олигархического кооператива: «кто в стране хозяин»? Цель — показать Зеленскому, что реальным хозяином ситуации на Украине является пресловутый глубинный хуторок, отнюдь не «соросята», отнюдь не Вашингтон, а именно украинские олигархи.

Как это ни парадоксально, но в нынешней ситуации против Зеленского оказываются все — от махровых националистов, сгруппировавшихся вокруг Порошенко, зацикленных на «армии, мове, вире», вплоть до птенцов гнезда соросова, зацикленных на идее равенства, легалайза и обслуживающих интересы транснационалов.

Не говоря уже про экс-премьера Гройсмана, про Смешко, про Юлию Тимошенко, про обиженного Авакова, и, естественно, Ахметова. Ахметов, на минуточку, — это треть экономики страны. Когда говорят о том, что Ахметов порвал с Зеленским, мне как-то в это не верится. Он никогда ни с кем не ругается. Зная Рината Леонидовича, он не станет выяснять отношения на повышенных тонах. Но то, что отношение к Зеленскому изменилось, видно по информационной политике его канала. И для Зеленского ситуация выглядит крайне неблагополучно. Комаровский рассказал, как Зеленский записал его во враги © Facebook, Евгений Комаровский

А тут еще Разумков. Да, Разумков сейчас создал межфракционное депутатское объединение. Это обеспечит красивые титры на телевидении, мы сейчас об этом с Костем Бондаренко спорили. Это тусовки по интересам, которые не имеют никаких прав, у них нет никакой политической ответственности, собрались — разошлись, то есть они не обязаны голосовать дисциплинированно, у них нет идеологии, у них есть какая-то цель; допустим, лоббирование региональных интересов, депутатское объединение за большое строительство, за конституционную реформу.

Вот, впервые создано межфракционное депутатское объединение для лоббирования интересов конкретной политической персоналии. Это ноу-хау в украинской политике. Я впервые сталкиваюсь с таким явлением. Но для Дмитрия Александровича [Разумкова] это может породить проблему. Это демонстрация синдрома дефицита политического веса. Это в переговорах с содержателями украинской политики приведет к тому, что он не сможет зайти с козырей, и, соответственно, с ним будут говорить немножко по-иному, чем если бы он создал целую депутатскую группу. А все увидели, что он не способен сходу создать депутатскую группу. Это один вариант. Ахметов планирует купить еще один украинский банк - СМИ © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Другой вариант — допускаю, что создание межфракционки — это провокация «Слуг народа» на жесткие действия. У нас и в России, и на Украине гонимых властью любят, если считают, что эти гонения несправедливы. Он сделал так, чтобы источником конфликта, источником ссоры, размолвки выступала власть, потому что переход в межфракционное объединение не является предательством, отступничеством, нарушением дисциплины, поскольку он не влечет выход из фракции. Но их уже начали клеймить как изменников, а это говорит о том, что это такой вариант провоцирования — чтобы власть собственными руками сгоняла людей к Разумкову, клеймя их как изменников. Такой вариант тоже может быть.

- Я как раз задавал вопрос Костю Бондаренко — насчет выступления Авакова на телеканале Ахметова, он сказал, что дальше вежливых переговоров речь не зашла. А вы как думаете, действительно ли Аваков готов к каким-либо действиям?

– Нет, он предлагает свои услуги теневого игрока. Он прекрасно понимает, что его публичность скорее сработает в минус. У него колоссальный антирейтинг, ибо Аваков себя показал как эффективный менеджер, хозяин МВД, но от того, что он хозяин МВД, простому украинцу жить лучше не стало. Наоборот, жить стало намного небезопаснее. Порошенко продал свои телеканалы работающим на них журналистам © Facebook, Петро Порошенко

Зачем далеко ходить — одна полицейская реформа чего стоит — продажа муляжей американской полиции задорого украинцам. Не говоря уже о таких вещах, как дело Шеремета, которое позорно провалено МВД, история с рюкзаками, покупка вертолетов Airbus: вспоминать и вспоминать.

На Авакове клейма негде ставить, он прекрасно это понимает. Но он предлагал свои услуги как теневой коммуникатор-организатор. Очевидно, помимо того, что он выступает застрельщиком формирования коалиции под лозунгом «Вместе и батьку легче бить», с другой стороны он показывает, что готов выступить организатором, своего рода точкой сборки коалиции. Он предлагает свои услуги — то есть я готов, я снова в игре.

- Закон об олигархах вступает в силу через полгода. Насколько сильно он олигархов раздражает и успеют ли они за это время принять меры?

– Второй раз за год изменились собственники телеканала "Прямой", первый раз, когда поползли слухи, что против [номинального владельца канала] Макеенко могут быть введены санкции СНБО, тут же Порошенко переоформил канал на себя, теперь на журналистский коллектив, но, очевидно, Петр Алексеевич побаивается, что одной из первых жертв этого закона окажется он. Мне кажется, эти несколько месяцев станут определяющими. Если олигархи решат показать Зеленскому, кто в доме хозяин, ему будет очень непросто. Манифест Авакова: Я вам покажу кузькину мать! Если Ахметов позволит © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Учитывая, что для Зеленского складывается идеальный шторм: энергетика, уголь, газ, все это может привести к тому, что в феврале газ закончится, начнутся веерные отключения, придется останавливать металлургические предприятия — они потребляют порядка 12% газа, с соответствующими потерями для бюджета и с перспективой марша пустых кастрюль на Киев. Тут уже будет не до законов об олигархах.

Если Зеленский проскочит эту зиму, то, вполне возможно, ему придется обязательно устроить публичную порку. Другой момент — понятно, что в общественном мнении есть две персоны, которые отождествляются с понятием "олигарх" — это Ахметов и Коломойский. Реже звучит Пинчук, Фирташ и все остальные. Порошенко не воспринимается как олигарх, хотя он отвечает всем критериям.

То есть вопрос — с кого начнут. Если начать с Порошенко — это сразу же девальвирует, превратит закон об олигархах в инструмент сведения политических счетов в глазах людей. Ахметов способен асимметрично ответить, и последствия для власти могут оказаться плачевными. Закон начнет работать только в мае, но мы уже видим, что Порошенко он заставил подстраиваться под новые правила. Игра в «Монополию»: Ахметов купил новую виллу рядом с Женевой © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

- Что предпримет Зеленский, чтобы "проскочить" эту зиму?

– Судя по всему, свободы маневра у него нет. Либо тратить золотовалютные резервы, втридорога покупая топливо за рубежом, но и там нет избытков ни угля, ни газа, ни электроэнергии. Возможны какие-то аварийные ситуации. Зеленскому придется смириться с веерными отключениями и полным политическим обнулением за эту зиму, либо надо будет договариваться с Россией. Вариантов нет.