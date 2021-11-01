На Украине издаются книги на русском языке, но получить господдержку на издание таких книг практически невозможно, если только это не политически ангажированный проект. Об этом рассказал в интервью Украине.ру член Союза писателей Украины и книгоиздатель Дмитрий Бураго

- Дмитрий Сергеевич, cейчас на Украине многие издатели огорчаются падением продаж книг. Причем огорчаются те, кто успешно продают книги в России, кто успешно издавал до этого книги Россотрудничества, а сейчас стал ультрапатриотом. Что происходит в издательским деле, насколько мало — или насколько много — там осталось русского?

— Украина не исключение, она находится, к большому сожалению, в общем тренде. Поэтому те процессы, которые происходят и в мире, а мы знаем, что сокращается книгоиздание по всему миру, они, конечно же, происходят и в Украине, и это объективно.

Если не ошибаюсь, точную цифру не назову, но за последние два года закрылось больше двух сотен издательств в Украине. Это весьма существенно. Соответственно, и типографский бизнес тоже терпит очень серьезные убытки, потому что уменьшаются тиражи книг. Это объективная ситуация, это касается всего мира.

Однако у нас есть и свои особенности, связанные с текущим политическим моментом, и ваш вопрос, несомненно, очень справедлив. Но вы же понимаете, что большинство издателей, во всяком случае, многие издатели, относятся к этой своей деятельности как к бизнесу, а не как к той деятельности, которая несет нечто высокое, светлое, и т.д. Мендель решилась на провокацию ради рекламы книги про Зеленского © Юлия Мендель/Фейсбук

Это совсем другая ситуация. Одно дело — Федор Михайлович Достоевский издает свой журнал, и для него это дело жизни. Другое дело — сегодня будущий издатель понимает, что у него есть возможность вложить какие-то средства и получить дивиденды. И обвинять издателей в том, что они соответствуют политической конъюнктуре, совершенно невозможно, потому что крупные издательства без государственной поддержки существовать не могут.

Соответственно, то, что они издают, они издают, в том числе, и для библиотек Украины. А этот заказ формирует, конечно же, государство. И принимая те или иные решения по книгоизданию, современные украинские издательства, которые намерены все же извлекать прибыль, ориентируются на политику партии. Они держат нос по ветру. И это вполне естественно для них как для бизнесменов. Когда мы пытаемся поднять вопрос морали, честности, — мол, вы же сотрудничали с теми, с другими, с третьими… Но — например, покупали раньше детали для агрегатов у Китая, теперь покупают у Индонезии. Ну какая разница им?

Вы понимаете, с этой точки зрения у них (издателей — Ред.) нет никаких проблем. Проблема есть у читателя. Потому что вдруг читатель (на Украине — Ред.) оказывается отрезан от огромного массива русской книги. Не полностью отрезан, нет, конечно, в Украине издаются книги на русском языке. Но получить поддержку на издание книг на русском языке практически невозможно, если это, опять-таки, не политически ангажированная книга, попадающая в определенный тренд (…).

Поэтому русская книга, с одной стороны присутствует, но ее все меньше. Книжные магазины не могут ее не брать, но — все-таки, предпочитают уменьшать ассортимент русских книг, опять-таки, потому что таков сегодня момент.

Таким образом, сегодня в Украине издавать русскую классику практически бессмысленно, потому что из библиотек она вычищается. И это правда. К большому сожалению, книги, изданные до распада Советского Союза, вычищаются из всех библиотек. Есть определенная программа. Дмитрий Лобанов: «Наши книги на Украину все-таки проникают» © Facebook, Владимир Чижевский

Умные библиотекари пытаются продавать эти книги через рынок на Петровке, который вы хорошо знаете. Те, кому недосуг, и кто понимает, что это не прибыльное совсем дело, потому что книги продаются там за копейки — они сдают в макулатуру. И вот представить себе эти сотни тонн книг, которые вычищаются из нашего библиотечного пространства — страшно. Это трагедия, потому что это совершенно невосполнимо.

Речь идет не только о русскоязычной книге, речь идет и об украиноязычной книге, об украинской книге, потому что она тоже, кстати, оказывается, с советским душком. Соответственно, и эти книги теперь тоже «не ко времени», у нас сейчас другое. И если бы мы заметили, что действительно сейчас все переводится на украинский язык, и читатель обращается с радостью к украинской книге, а не к русскому ее первоисточнику, это было бы можно понять. Мы можем понять, почему Булгаков в Польше издается на польском языке. Но… киевлянин Булгаков или Николай Васильевич Гоголь на Украине, на украинском языке не читаются. То есть, те, кто не читали Гоголя и Булгакова на русском языке, они не будут его читать и на украинском языке… Это самообман.

Ну такой сейчас мир. Мы живем в очень странной измененной реальности, у нас и время измененное, у каждого свое, можем находиться друг от друга в полуметре, а жить… в разных временах, в разных эпохах и в разных пространствах. И это касается не только Украины, это касается и России, и Белоруссии, и т.д., можно идти дальше по всей Европе. Почему? Потому что мы все вовлечены в удивительную игру. Мы сами создаем себе мир.

Это не игра какая-то компьютерная, «Цивилизация» или что-то другое. Нет. Это наша жизнь, все поле нашей жизни является игровым полем. И вот мы выбираем себе историю, мы выбираем себе круг общения, мы выбираем себе средства массовой информации, и т.д. Поэтому совершенно реальна ситуация, когда два человека, общаясь друг с другом, и говоря даже на одном языке, не понимают друг друга в принципе, потому что у них нет общих не просто точек соприкосновения в мыслительном плане — у них нет общего пространства и общего времени. Это такой вот глобализм.

И что характерно, от меня вы вряд ли могли предположить это услышать, что именно как защита от этого глобального разобщения, разъединения, уничтожение исторической памяти, как защитная реакция и начинают проявляться национализмы всех мастей. Это естественная реакция обществ, которые стремятся каким-то образом сохранить свое. Я болельщик такой-то команды. А в этой команде уже нет ни одного парня из моего района, из моего города, из моей области. Почему так? Почему я должен это смотреть? Я хочу болеть за своих. Дайте мне своих! На Украине библиотекарь стала читать людям книги по телефону © РИА Новости, Константин Родиков / Перейти в фотобанк

И вот это «свой-чужой» — радикализируется и используется в грязных политических целях, и если бы только в Украине! К сожалению, не только в Украине, потому что это один из самых дешевых инструментов для поднятия политического рейтинга.

- Немного про эту парадигму «свой-чужой». Я не просто так в начале сказал, что тема книгоиздания актуальна именно в контексте Украины. В прошлый год был ковид, все сидели по домам, и был читательский бум по всему миру. Но не на Украине. Продажи книг сократились на 50%, и это катастрофа. Многим книжным магазинам пришлось закрыться. Я так понимаю, что импорт книг из России последовательно падает. Ограничений русской книги все больше и больше становится, вплоть до того, что угрожают полностью запретить импорт книг из России.

— Вы плохо информированы. Импорт книг из России не падает. Он не существует практически. За очень редким исключением, очень немногим большим, крупным игрокам на этом рынке удается привезти что-то из России. Потому что это очень тяжелая, сложная система согласования и получение разрешений.

Вы знаете, не только книги перестали приходить из России, бумажная продукция тоже. Книги перестали выходить на русской бумаге. Смешно, но не до смеха. Сейчас в Киеве начинается дефицит бумаги в связи с тем, что в Европе цены на газ пошли наверх, соответственно, производство бумаги стало дороже. Как следствие этого, оказалось, что целого ряда наименований бумажной продукции пока нет и неизвестно, когда будет (…).

По поводу уменьшения количества продаваемых книг, бум (во время локдауна — Ред.), все-таки, был. Я это почувствовал. Но это не бум, это… маленький бумчик. Действительно, люди начали заказывать книги через интернет. А книжные магазины, у них рейтинг читательского интереса действительно упал. Люди пытаются найти книги теперь у издателя, купить их дешевле, без наценки книжных магазинов, которая, как мы знаем, доходит до ста процентов, а то и больше иногда. И в этом смысле издательства не сильно проиграли, мне так кажется.

- Возникает вопрос, а что остается русскоязычному читателю? Понятно, интернет, но что делать читателю, который любит бумажные книги?

— Это вымирающий вид, к большому сожалению. Молодежь не понимает, зачем это нужно, зачем нужна (бумажная — Ред.) книга. Очень редко встретишь молодого человека, который покупает не учебник, не книгу, которая ему здесь и сейчас нужна, и которой нет в интернете, а покупает текст, который выложен в интернете, но вот он хотел бы это прочесть в бумажном варианте… Но это редкость.

Мне кажется, что точно так же тут складывается ситуация, как и с музыкой. Какое-то время назад кто-то проводил исследование — количество скачиваний музыкальных фрагментов. И оказалось, что на первом месте в Украине, конечно же, русскоязычный контент из России. Он опережает в десятки раз все остальное. Точно так же, я абсолютно уверен, и с русской книгой. Беда всех запретов заключается в том, что чаще всего они приводят к прямо противоположным результатам. Запрещают русскую книгу, ограничивают русский язык, полностью ликвидировав русское школьное образование, институты… У нас русских кафедр нет (…). Но ведь и украинский язык страдает. Ведь место русского языка займет другой язык — английский. Потому что на украинском языке ты нигде в мире не поговоришь. На русском языке ты можешь общаться, можешь ехать во Францию, в Германию… В Германии даже ты в метро ты можешь спросить в Берлине, как проехать, тебе ответят. Обязательно кто-то русскоязычный будет, там очень большая диаспора. Экс-депутат Рады признался, что начал читать книги в 40 лет © Михаил Гаврилюк/Фейсбук

Россия… (мы — Ред.) действительно самый разделенный народ. У нас самая большая диаспора в мире. Нет второго народа, который был так за один век рассеян, как наш народ. И там (в диаспоре — Ред.) народ не делится по национальности, на русских, украинцев, белорусов и т.д. Они выживают общинами. Хотя сейчас и эта националистическая зараза пришла в нашу диаспору…

Поэтому владение, кроме родного украинского, еще и большим (русским — Ред.) языком, который является языком ООН, естественно, дает конкурентные преимущества. Сейчас мы от них отказываемся. Соответственно, вместо украинского языка, проявится, конечно же, английский…

- Здесь у меня еще один интересный вопрос появляется. Ведь читатель — это одно дело, а как политическая цензура сказывается на русскоязычных писателях? Ведь их было довольно много. Вы член Союза писателей Украины, скажите, как обстоят дела сейчас, насколько задавлены этой политической конъюнктурой русскоязычные авторы?

— Слава богу, место писателя (…) приобретает ту роль, которую писатель изначально и должен был иметь. Потому что Советский Союз — это уникальная совершенно ситуация была, когда поэт действительно был "больше, чем поэт". И, если ты поэт, или писатель, ты получаешь (во времена СССР — Ред.) достаточно много реальных материальных благ. Хотя бы потому, что твоя строка стоит, каждая строчка стоит каких-то денег. И поэтому ты пытаешься писать много, потому что благодаря этому ты в общем-то обретаешь дачу, автомобиль, или еще что-то. Я это время очень хорошо помню, советское. К сожалению, я в это время не был членом Союза писателей. С радостью получал бы те же гонорары, что и мои старшие коллеги, которые общественным транспортом не ездили, у них была такая возможность.

Теперь ситуация изменилась. Писатель и поэт — не только в России (…) без государственных дотаций заниматься только писательством не может. Ему нужно где-то работать, каким-то образом обеспечивать себя и свою семью, а в свободное от этого время, он может предаваться писательскому труду. Исключения единичны. Но и они живут не от продажи своих книг, не от гонораров, а на гранты, чаще всего. И эта ситуация, опять-таки, всемирная.

Никакой цензуры у нас нет. Я вас огорчу — нет! Или обрадую: вообще никакой! У нас самоцензура. Это хуже, чем цензура. Как говорил один украинский классик, дай бог ему здоровья, «я чужие письма подписывать не буду, я сам напишу», — когда речь шла об определенных ситуациях в семидесятые годы. Он сам шел и писал. Не хотел он подписывать чужие письма. «Швондеризаторы». Почему в Украине запрещают книги и социальные сети © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вот то же самое и сейчас. Русскоязычные писатели пытаются найти себя в пространстве украинской речи. У некоторых это получается изящно, у некоторых менее изящно. И это не плохо, это хорошо. Это хорошо для украинского языка в первую очередь (…). Мне кажется, что до недавнего времени Украина и украинская культура были частью большой русской культуры. Называйте ее «имперская культура», так или иначе… Потому что где Тараса Григорьевича Шевченко читали? Здесь, в Москве! На каком языке он писал? Семьдесят процентов (написанного — Ред.) — на русском языке!

Но это не значит, что украинский язык менее важен. Наоборот, именно в паре, в связке с русским языком, он и получил это совершенно ошеломительное развитие во второй половине XIX века, и в XX веке, когда отнюдь не этнические украинцы занимались развитием украинского литературного языка. (…) Если посмотреть на поэтов двадцатых-тридцатых годов — действительно, очень многие погибли. Зачастую и потому, что друг на друга сами доносили, но не важно. Это было и в Москве, то же самое. Это была одна ситуация.

Многие перешли (тогда — Ред.) в украинский язык из русскоязычной среды. Я их могу понять, потому что после эпохи символизма, после Маяковского, Есенина, Клюева, и т.д. — по-русски писать каково было? И метафорический ряд этот же! Стиль переходил в родной украинский язык, и находил там совершенно новые глубины. И в украинском языке свершилось, действительно, воссияло! Это замечательнейшие поэты — «расстрелянное возрождение». Удивительные! На русском языке их не заметили бы, может быть, а там — состоялось. Потому что поэт говорит не на языке — он является сам языком.

- Как бы вы оценили перспективы возвращения украинской культуры, украинского культурного пространства в общерусское? Я не про писателей, не про поэтов, а — в общем плане? Насколько это реалистично сейчас выглядит, и что бы для этого надо было делать?

— Я скажу так, если речь идет о том, что (…) Украина возвращается куда-то — такого не будет. Иное дело, что, скорее всего, речь о формировании этого пространства совместно. И при этом точкой отчета должен быть не великий город Москва. Я шел сегодня по Москве — я потрясен! Ни одна европейская столица не выдерживает конкуренции. Но… это не Москва (должна быть точкой отсчета — Ред.) — это должен быть Киев. Мы возвращаемся к нашим корням, и говорим, что это для нас важно. Для нас важно крещение Руси, наш цивилизационный выбор. Для нас важна наша история, и мы вместе ее строим дальше. Российские книги не попали на Украину из-за обложек © flickr.com, Abhi Sharma

Но, конечно же, центром должен быть Киев. Этимологическим, духовным центром. Тем центром, каким Киев задумывался при Александре Втором. Когда в Киев пошли инвестиции, когда в Киев приехали художники, стали восстанавливать церкви. Но это отдельная история, об этом очень интересно поговорить. Вот той самой третьей столицей (делали Киев — Ред.).

Киев должен быть первой столицей. И тогда все будет. Потому что, какого бы размера ни стоял в Москве Князь Владимир, сколько бы почестей не было бы Крестителю нашему — в Москве, в Нижнем Новгороде, в котором он тоже был — а исток все равно идет на Днепровских Кручах.

- Будем надеяться, что мы увидим возвращение Киева в родное пространство. Мне, как киевлянину, очень бы этого хотелось.

— Я не о возвращении Киева в родное пространство — это мы должны все вместе вернуться в Киев. Мы должны вернуться в тот самый Киев. И тогда все станет на свои места.