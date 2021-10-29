Если Молдавия не продлит газовый контракт с Россией, пострадает ее население. Но Кишинёв сможет активно давить на Приднестровье и попытается выдавить из региона российскую экономику и российских миротворцев, считает директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников

Владимир Односталко об истинных причинах молдавского газового кризиса © Instagram, vladimirodnostalko

- Игорь, вы одним из первых экспертов стали говорить о том, что поведение Молдавии — это не просто какая-то некомпетентность, а намеренная игра с целью изменить энергетические потоки в регионе и оказать давление на Приднестровье. Поясните, пожалуйста, чего именно они хотят и почему они начали это именно сейчас?

— Это началось сейчас, потому что власть в Молдове поменялась. Пришла новая команда, у которой есть вполне определенная цель, просто они ее не до конца озвучивают. Этих людей при тотальной поддержке Запада вели шесть лет, непосредственно вмешивалось в политический процесс посольство США в Молдове. А у Вашингтона здесь есть один конкретный интерес — ликвидировать в регионе российское военное присутствие. Что будет с Приднестровьем или Молдовой им совершенно неинтересно. Вполне возможно, что эта команда такими усилиями была приведена во власть именно для этого, потому что, по нашему убеждению, силовым способом этот вопрос не решить. Игорь Шорников: Кто он © Sputnik Moldova

Российское военное присутствие здесь двухкомпонентное. Часть солдат охраняет склады с оружием, а часть осуществляет миротворческую операцию. У России есть жесткая позиция, что пока конфликт не урегулирован и пока не решен вопрос со статусом Приднестровья, миротворческая операция никуда не денется и формат ее не поменяется. В предыдущие годы ни Молдова, ни европейские партнеры против этого не возражали. Поэтому если США нужно, чтобы России здесь не было, значит, нужно сначала решить вопрос с Приднестровьем мирным способом без применения военной силы.

Мы видим, что Молдова за прошедшие годы накопила большой инструментарий для давления на Тирасполь. Кишинев при помощи Украины мог бы заблокировать все экспортные и импортные операции в Приднестровье, но сделать это жестким способом нельзя. Подобная попытка была в 2006 году, но это вызвало жесткую реакцию не только России, но и международного сообщества. Кроме того, в регионе есть серьезные рычаги российского влияния, к которой относится и сфера энергетики. Москва может воспользоваться этим рычагом, если ситуация выйдет из-под контроля.

До настоящего времени газ шел в Молдову и Приднестровье транзитом через Украину, и большая часть этого газа потреблялась Молдавской ГРЭС, которая снабжала Молдову электричеством по более низким ценам, чем в среднем по региону. Если этот поток каким-то образом прекратится и газ в Молдову будет поступать с Запада, то Молдова перестанет зависеть от России в сфере энергетики и Приднестровье окажется без защиты.

- Правильно ли я понимаю, что если Россия откажется поставлять Молдавии газ, то замерзнет Приднестровье, а в обмен на то чтобы Москва могла обеспечить теплом российских граждан в ПМР, то они потребуют вывести российские войска?

— Нет. Если сюда перестанет поступать газ, то больше всего пострадает Приднестровье, которое потребляет этот газ практически бесплатно (он накапливается в долг). И экономика ПМР поддерживалась наплаву из-за того, что была подпитка этим бесплатным газом. Кроме того, Приднестровье получало валютные поступления от поставок электричества в Молдову, которое вырабатывалось на российском газе.

Если молдавская ГРЭС перестанет работать на российском газе, цена электричества значительно возрастет и производство перестанет быть рентабельной. От этого сократятся валютные поступления и вообще будет непонятно, откуда брать газ. Вполне возможно, что транзит через Украину в Приднестровье сохранится. Но это только на половину решает проблему. Да, Приднестровье мерзнуть не будет, но Молдова перестанет зависеть от России и сможет более активно давить на Тирасполь дипломатическими способами, предъявлять политические требования или ультиматумы. Они нам могут перекрыть и газ, и свет, и валюту, и экономику. Мол, какой смысл сопротивляться, соглашайтесь на то, что мы вам предлагаем.

Я не могу представить, что Приднестровье пойдет на какие-то молдавские условия, но в Кишиневе думают иначе. Мне кажется, они не очень знают Приднестровье и полагают, что язык шантажа может сработать. Но в Кишиневе думают, что если обложить со всех сторон и предложить пряник, то это даст возможность хотя бы формально достичь урегулирования.

- Например…

— Например, может появиться некий документ, который пафосно назовут «Договором о всеобъемлющем урегулировании», чтобы положить его на стол России и сказать: «задача выполнена, спасибо миротворцам, можете собираться».

Можно предположить, что условия будут весьма мягкими для Приднестровья: наверняка сохранится статус русского языка, возможен отдельный бюджет (чтобы ПМР само отдавало долг «Газпрому»), сохранится государственная символика и органы власти. Но после того, как уйдет российские войска, можно будет сделать все иначе. Пройдет 3-5 лет и все эти элементы договора можно будет пересматривать.

«Скажите, а вы нас уже сдали?» Ищенко о будущем Приднестровья без российских миротворцев © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

- Я так понимаю, переговоры по газу закончились нечем. Более того, Москва ужесточила риторику, Сергей Иванов, например, заявил о желании Молдовы «жить на халяву». Чем они в итоге завершатся?

— К сожалению, у нас очень мало фактуры чтобы понимать, что там на самом деле происходит. Россия предлагает Молдове газ по достаточно выгодной цене и по нормальным условиям (признайте свой долг и давайте постепенно расплачиваться). Предоставляется 25% скидка. Но они упорствуют и закупают газ в Польше или Голландии.

И когда ты пытаешься понять это вроде бы нелогичное поведение, начинаешь искать резоны. Резон может быть политическим. Если все-таки не будет подписан этот газовый контракт, это будет означать, что Кишинев хочет реализовать свои политические цели. Это подкрепляется заявлением бывшего председателя Конституционного суда Молдовы, о том что «придется помёрзнуть, потому что такова цена свободы». Они и психологически готовятся к этому, и выстраивают некие схемы поставок не от «Газпрома», а через посредников.

Политики Молдовы выполняют заказ Запада. Их трудно назвать самостоятельным политиками. Их опора на массы больше похожа на голосование протестного электората. Кроме того, в Молдове на протяжении последнего года зачищался правый фланг. Это примерно половина электората, там действовало множество правых и центристских партий, но в течение года посол США фактически громил одну партию за другой, заставляя их уйти из политической жизни (в том числе Андрея Нэстасе, который был в тандеме с Майей Санду) и расчищая путь партии для партии PAS и ее сподвижников.

Мало того, он общался с представителями левых сил, и тоже требовал от них не мешать приходу к власти Майи Санду. Когда у человека есть большая дубинка, а у тебя ее нет, аргументы найти очень легко. Америка — это такой парень с большой дубинкой, который легко добивается своих целей в такой маленькой стране, как Молдова.

Конечная цель газового кризиса связана с Приднестровьем и вытеснением из региона военного и экономического присутствия. Потому что газовая «труба» и Молдавская ГРЭС — это тоже элемент российского присутствия и российского влияния. Да и российские СМИ в Молдове смотрят больше, чем все остальные, несмотря на то, что их запрещают. Идет давление на российские позиции по всем направлениям.

Кстати, вообще непонятно, как Приднестровье будет вести переговоры по газу. Это непризнанное государство и у нее нет экономического агента, который должен осуществлять поставки газа в ГТС. У ПМР есть 15% акций «Молдовагаз». Видимо, надо воссоздавать предприятие, которое будет заниматься поставками газа и договариваться с Россией. Но все это находится в подвешенном состоянии, потому что «Молдовагаз» вроде как функционирует, хотя все говорят о его ликвидации. Но и молдавский, и приднестровский долг лежит на этом предприятии.

В этом плане ситуация очень сложная. Похоже, что Молдова хочет любой ценой отцепиться от «Газпрома», не считаясь с потерями населения. Но гораздо больнее все это ударит по Приднестровью экономически, а политически может поставить под угрозу нашу государственность и российское военное присутствие.

- Вы сами видели, что происходит сейчас в Донбассе с Байрактарами. Какова вероятность, что этот пример вдохновит Кишинёв на проведение силовой операции и может ли приднестровская армия и российские миротворцы (которые в основном состоят из местных) самостоятельно отбиться, не дожидаясь основной России.

— Мы следим за ситуацией в Донбассе, и это не может нас не волновать. Тем более, что происходят военные учения вблизи приднестровских границ со стороны Украины. Были случаи, когда над Приднестровьем замечают какие-то летающие объекты, в том числе беспилотники, которые летят со стороны Румынии.

Ситуация в этом плане сложная, но пока здесь находятся российские военные, паники возникать не должно и не возникает. У Приднестровья есть своя регулярная армия. Да, вооружение у нее устарелое, но помимо армии есть многочисленные подразделения милиции и органов безопасности. В плане количества вооруженных людей Приднестровье вполне способно дать отпор молдавской армии. Их потенциалы близки.

Игорь Коротченко: применение Украиной Байрактаров равносильно подписанию Донбассу смертного приговора © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Даже если предложить возможность силовых операций, у Приднестровья есть возможность себя защитить и сделать это достаточно успешно. Но силовая операция дает России повод вмешаться самостоятельно, а это ставит крест на любых попытках выдавить отсюда российское военное присутствие. Оно может быть выдавлено только мирным путем. Россияне должны сами уйти, а в случае провокаций они не уйдут. Может, конечно, будет провокации со стороны Украины, но это даст тот же эффект. Молдова на это точно никогда не решится. И Санду, и молдавские дипломаты говорят о том, что урегулирование должно быть мирным.

Правда, тут есть один маленький нюанс. Раньше они говорили, что урегулирование должно проходить мирным и политическим путем (то есть путем переговоров и в отсутствии какого-то давления, в том числе экономического). А разговор про просто мирные способы означает, что экономическая блокада, язык ультиматумов, препятствие перемещению людей вполне уместны, потому что это не война в буквальном смысле слова. Это Кишинев может допустить.

- А могут ли румыны направлять в молдавскую армию своих инструкторов и поставлять ей вооружение?

— Вообще говорят, что в Молдову прилетели 3 грузовых американских самолета и привезли какое-то вооружение. Якобы они заключили контракт на 5 млн. Вполне возможно, что речь идет об оружии, которого раньше не было у Молдовы. Плюс ко всему, ходят слухи о появлении там 400 американских солдат. Я думаю, что этим слухам можно верить. Потому что тот, кто знает, что такое молдавская и румынская армия, понимает, что они с русскими воевать не будут.

У них был опыт Великой Отечественной, например. Когда румыны воевали с русскими, они были крайне небоеспособные. Но когда после проведения в 1944 году Ясско-Кишинёвской операции румыны вынуждены были направить оружие против своих бывших союзников, они стали доблестными воинами. Они с удовольствием громили немцев. Может быть, это связано с личными симпатиями, потому что любой немецкий сержант мог приказывать румынскому офицеру, потому что считал их людьми второго сорта. Русские же с румынами общались на равных.

Да, сейчас Румыния — это государство НАТО. Она закупает вооружение, которым в общем-то не умеет пользоваться пока на должном уровне. Но Румыния видела, что было в Южной Осетии, в Крыму или в Сирии. С Россией даже Америка боится сталкиваться. Быть пушечным мясом они не хотят.

Плюс, вопрос дисциплины в армии — это тоже вопрос немаловажный. Организация там хромает.

Поэтому вполне возможно, что именно поэтому в Молдавии появились американцы.

- Успехи тираспольского «Шерифа» в Лиге Чемпионов вызвали у нас серьезные споры об идентичности. Приднестровцы его вроде бы считают своим, но этот клуб содержат олигархи, ориентированные на Кишинев, и везде записано, что он представляет Молдову. Какова в дальнейшем будет меняться это самоощущение у региона?

— Если судить по настроениям болельщиков в Кишиневе, то у них нет никаких иллюзий, что «Шериф» — не приднестровская команда. Но за них болеют как за своих и с большим энтузиазмом восприняли эти победы. Зато со стороны кишиневских властей эти успехи были восприняты без энтузиазма, даже с недовольством.

Понимаете, множество людей узнали о Приднестровье только благодаря победе над «Реалом». Представьте себе информационный эффект, если через пару месяцев начнется давление на Приднестровье и об этом станет известно. Мол, так это клуб, оказывается, оттуда, и это их сейчас прессуют. Эта победа оказалась очень кстати с точки зрения политики и благодаря ней появилось множество симпатизантов Приднестровья. Хотя этот клуб молдавский, он участвует в молдавском чемпионате. Когда-то он участвовал и в украинском чемпионате, правда, Украина по некоторым мотивам от этого отказалась.

«Вспомним генерала Лебедя». Военный эксперт о том, может ли Черноморский флот защитить Приднестровье © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

- А хотят ли приднестровцы войти в состав России и готовы ли они к тому, что они могут понести потери в плане быта или в плане заработка?

— Конечно, хотят. Если бы сейчас провести референдум как в 2006 году (тогда 97% приднестровцев поддержали курс на независимость ПМР и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации — ред.), результат был бы примерно тот же самый. Здесь больше половины населения — граждане РФ. Они уже Россия, по паспорту так точно.

Что касается заработков, то тут такая экономическая ситуация, что вряд ли может быть хуже. Люди многого натерпелись. Но все понимают, что если завтра Россия вдруг объявит Приднестровье своим регионом, то сложностей у людей будет гораздо больше, а приобретений не будет. С одной стороны, Украина, с другой стороны Молдова. Они просто заблокируют все возможности, которые есть сейчас.

Поэтому люди ждут признания, люди хотят в Россию, но понимают, что сейчас это невозможно и нецелесообразно.