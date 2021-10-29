Сегодняшние действия ВСУ в так называемой «серой зоне», когда в ряде населенных пунктов они торжественно устанавливали жовто-блакитные флаги — это показатель безответственной позиции и провокация официального Киева, считает депутат Государственной Думы из фракции «Единая Россия» Артем Туров

— Артем Викторович, что вы, как депутат Государственной Думы, считаете необходимым сделать для граждан ЛДНР, особенно в условиях нынешней украинской агрессии?

— Мы сейчас видим, что украинские власти опять перешли черту, опять пробили новое дно, не выполняя Минские соглашения, в части использования «Байрактаров» на линии разграничения в Донбассе.

Сегодняшние действия ВСУ в так называемой «серой зоне», когда в ряде населенных пунктов они торжественно устанавливали жовто-блакитные флаги — это показатель безответственной позиции и провокация официального Киева.

Еще в феврале этого года наш президент сказал, что Донбасс мы не оставим несмотря ни на что.

А я, как депутат, еще в предыдущем созыве Государственной Думы вместе с коллегами принял уже более десяти федеральных законов, направленных на поддержку наших соотечественников. В том числе это касается граждан Украины, которые проживают на этих территориях, в плане упрощенного получения ими российского гражданства, возможности регистрации на сайте госуслуг и получения ими медицинских страховок, СНИЛС.

Это и указы Президента, связанные с признанием документов народных республик. С предоставлением возможности для голосования гражданам ЛДНР, имеющим российское гражданство. Еще с 2014 года действуют разного рода гуманитарные программы поддержки дончан и луганчан.

Все это делается для того, чтобы люди Донбасса чувствовали себя, во-первых, защищенными, во-вторых, могли пользоваться своими гражданскими правами. Этого всего Украина не делает.

Мы всегда очень внимательно относимся и к личным обращениям граждан, которые проживают в Донбассе. Мы будет эту работу продолжать. Для нас это является одним из важнейших направлений.



— Если бы вам задали вопрос: надо ли принять такой закон, по которому все граждане Украины признаются русскими, и поэтому они имеют право получить российский паспорт, как любой еврей мира может получить израильские документы?



— У нас сейчас созданы условия, когда каждый украинец может получить российское гражданство. У нас упрощена возможность для граждан получения российского паспорта.



— Для этого нужно выехать на территорию России и жить тут. А речь в данном случае идет о том, что житель Киева или Одессы, продолжая жить в своем городе, все равно может получить российское гражданство.

— Мы вообще считаем, что это не только касается украинцев, это касается многих проживающих за рубежом, — в Приднестровье, например, — которые бы хотели быть гражданами России, и мы этот вопрос с коллегами-депутатами обсуждаем. Необходимо искать новые подходы для реализации этих проблем.

Мы с коллегами планируем этим вопросом заниматься в этом созыве.

— Недавно стало известно, что Россия амнистировала, по-моему, 150 тысяч граждан Узбекистана, которые, работая в России, нарушили закон. Они могут вернуться.

А вы помните случаи с русскими ополченцами, которых за непорядок с документами высылали на Украину, и в последний момент их высылку останавливал «Союз добровольцев Донбасса»? Почему их не амнистировали тогда, как узбеков? Такой странный подход вызывает справедливые вопросы и нарекания.

— У нас в парламентском комитете работает Александр Бородай, который возглавляет «Союз добровольцев Донбасса». Я уверен, что он, как человек, непосредственно знающий эту проблематику настолько близко, как мало кто знает, будет проводником решения этих вопросов. Мы все также не отказываемся от помощи в их решении.

Мы будем делать все возможное, чтобы оказывать политическую и гуманитарную поддержку нашим соотечественникам.

— Стало известно, что скифское золото из музеев Крыма будет передано голландцами не обратно в Крым, а на Украину. Как здесь быть России? Как реагировать на такую ситуацию?

— Я другого результата и не ожидал, потому что любое принятое решение, в любой стране, и, наверное, Европейского Союза, никогда бы не было на стороне Российской Федерации. Это дело рассматривается как политическое, как и любое другое взаимодействие с Россией, во всем есть политический подтекст.

Это касается и газовых вопросов, когда чисто экономические процессы и обсуждения переходят определенные политические границы. Для меня это ожидаемый результат, и по-другому не поступила бы европейская страна, потому что это чисто предвзятое отношение, политизированное, которое принимают в угоду определенным лицам и в угоду конъюнктуре. Это русофобская конъюнктура, санкционная конъюнктура.

К сожалению, мы понимаем, что то достояние, которое было крымским достоянием еще советского периода, когда были найдены эти артефакты, к сожалению, будут переданы украинским властям.

Что мы можем сказать и сделать? Дать только официальную оценку этим действиям, которые, к сожалению, являются политизированными и надуманными. Наверное, так.

— Украина ведет откровенно русофобскую политику и внутри страны, и в отношении Донбасса, и России. В то же время она по многим позициям — например, в энергетической сфере, — критически зависима от России. Может, пора ей перекрыть вентиль? Может, это внесет серьезные коррективы в ее антироссийскую политику?

— Во-первых, тут надо походить с точки зрения экономических процессов. Понимаю, что украинская сторона исходит из совсем другого. Там, где ей выгодно, она делает так, где ей не выгодно — по-другому. Тот же пример газа. Покупает газ в несколько раз дороже через реверсы у европейских стран, а не покупают напрямую у России, как они говорят, «самый грязный газ в мире».

Что в итоге благодаря такой непродуманной политике украинских властей мы видим в украинских регионах? Видим, что не отапливаются учреждения культуры, образования, дошкольные учреждения. Страдают от этой антироссийской политики в первую очередь люди.

Мы видели, что происходило с Украиной в начале года, когда страна чуть было не окунулась в блэкаут, и только благодаря перетокам нашего российского электричества через территорию Белоруссии Украина была спасена. И в первую очередь спасена ее промышленность.

Мы в отношении Украины исходим, конечно, из гуманитарных соображений. Хотя даем энергоресурсы не бесплатно, так как думаем о наполнении своего бюджета, средства из которого идут на обеспечение благосостояния наших граждан.

Мы исходим из того, что мы с Украиной — один народ, но, к сожалению, Украина сейчас находится под внешним управлением, где люди, которые являются руководителями этой страны, не принимают своих собственных решений и не заботятся о своих гражданах.

Возвращаясь к вопросу газа, с которого я начал, понятно, что политика реверса — это возможность для людей, находящихся в так называемой украинской владе, зарабатывать для себя деньги.

Сейчас выяснилось, что на Украине не хватает угля для работы электростанций, притом что уголь, который Виктор Медведчук, получив разрешение, закупал у республик Донбасса, в несколько раз дешевле, чем тот, что везут из ЮАР и из Америки.

И вот сейчас за это против Медведчука возбуждено уголовное дело, хотя эти закупки были санкционированы властями. А что было раньше? Тот же самый уголь с Донбасса через какие-то оффшорные компании, и еще ряд стран продавали как уголь из ЮАР. Это все коррупционные схемы. Очень хорошая по этому поводу фраза есть: «Кому война, а кому мать родна».

К сожалению, мы видим, что украинская влада и люди в ней зарабатывают на обычных украинцах, на тех людях, которые сейчас находятся в кризисной ситуации. Здесь не только не только речь идет об отопительном сезоне, но и о жилищно-коммунальных вопросах, и многих других.

Поэтому все эти последние заявления о запрете продажи русских конфет, книг, и еще чего-то — это все на самом деле отвлекающие маневры для решения глобальных задач в интересах определенного круга лиц, которые просто зарабатывают на коррупционных схемах.

— Украина не поставляет воду в Крым, перекрыв канал, бойкотирует экономически Донбасс. Почему бы России в ответ не перекрыть поставку энергоресурсов?

— Во-первых, мы ответственная сторона, которая всегда, на протяжении всей истории, выполняет свои договора, особенно это касается поставки энергоресурсов, начиная еще с советского периода. Россия является надежным поставщиком.

Несмотря ни на какие экономические, политически кризисы, не была нарушена ни одна поставка энергоресурсов, будь то газ или нефть.

Мы ответственная сторона, мы понимаем, что на Украине живут люди с той же ментальностью, что и у нас, с такой же культурой, воспитанные на тех же во многом ценностях, что и мы. Как говорит наш президент, мы являемся одним разделенным народом. Мы просто не можем себя так вести, потому что мы несем ответственность за граждан Русского мира.

Поступать так, как это делают сейчас те люди, которые находятся в руководстве Украины, которые не забоятся о своем народе, а решают свои сиюминутные вопросы и проблемы, либо являются просто инструментом в руках Запада в давлении на Россию, в создании конфликтной ситуации с помощью Украины.

Украинские власти действительно находятся под внешним управлением, и никто из ее представителей не думает о том, что будет через год, через полгода. Наглядный пример тому: «просто забыли закупить уголь для электростанции перед отопительным сезоном». Это показатель того, какая сегодня происходит деградация в управленческой сфере. Это видно и в сфере международных отношений.