Электроэнергия, произведённая Молдавской ГРЭС, в последние годы не поставляется на территорию Украины — электростанция обслуживает в основном потребности Молдавии и Приднестровья. При этом украинские энергетики неоднократно пытались закрепиться на рынке Молдавии, поясняет политолог, эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко

- Игорь, накануне политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале сообщил, что Молдавская ГРЭС, которая работает на российском газе и обеспечивает электроэнергией всю Молдавию, Приднестровье, Одесскую и частично Николаевскую области, может остановится, если не будет урегулирован молдавский долг перед «Газпромом». Если произойдет остановка, проблемы будут не только у Молдавии, но и у Украины. Соответствует ли эта информация действительности? Если да, то как из этой ситуации будут выходить Молдавия и Украина?

Политолог Иваненко прокомментировал громкие высказывания президента Молдавии по Приднестровью © 2000.ua / 2000.ua / Перейти в фотобанк Ринату Ахметову.

Благодаря тем сделкам Молдавия являлась единственным иностранным рынком, куда поставлялась электроэнергия украинского производства. Подконтрольная российскому холдингу «ИНТЕР РАО ЕЭС» Днестровская ГРЭС была вынуждена тогда существенно снизить объёмы производства, что негативно сказалось как на её хозяйственном положении, так и на государственном бюджете самоопределившейся Приднестровской Республики. Ведь ГРЭС является вторым по величине налогоплательщиком в Приднестровье.

В начале текущего года президенты Зеленский и Санду договорились о возобновлении поставок электричества с Украины в Молдавию. Вполне возможно, что нынешний энергетический кризис предоставит возможность воплотить эту договорённость. Вопрос лишь в том, хватит ли украинских мощностей для покрытия молдавских потребностей.

— Есть ли для этих стран альтернатива российскому газу?

Игорь Иваненко: кто он © Facebook, Игорь Иваненко

Так что, если мы и увидим поставки газа на территорию Молдавии с запада, то это будет ресурс российского происхождения, реэкспортируемый Румынией.

— Каким образом у Молдавии накопился огромный долг? Страна способна его погасить?

— Основная часть громадного по молдавским меркам долга за потребление российского газа была накоплена Кишинёвом в 2011 — 2015 годах. Она образовалась из-за низкой платежеспособности населения, невозможности покрыть соответствующие расходы государственных учреждений из республиканского бюджета.

Российский поставщик газа, видимо закрывал глаза на нараставший долг в силу политических соображений. Затем, с 2016 года Молдавия повысила дисциплину платежей, и больших провалов в платежах не допускала, но накопленный «исторический долг» сохранился.

О нём можно было бы не вспоминать, если бы Кишинёв продолжил проводить лояльный политический курс в отношении Москвы. Но в условиях последних резких высказываний в адрес России президента Санду (в том числе в рамках «Крымской платформы» Зеленского) данный рычаг давления на молдавскую сторону был задействован.

700 миллионов долларов, которую задолжал Кишинёв Газпрому — это очень существенная долговая нагрузка. Для понимания её масштабов скажу, что на данный момент весь государственный и гарантированный государством внешний долг Молдовы составляет 2,36 млрд. долларов.

Он сопоставим по величине годовым бюджетом этого государства. Таким образом российский Газпром по сути становится одним из крупнейших кредиторов Молдавии.

— Приведет ли эта ситуация к политическому и экономическому кризису в Молдавии? Например, досрочным выборам или отставке правительства?

— Об этом говорить сложно, поскольку политические силы, которые могли бы использовать эту тему для борьбы с режимом Санду, ослаблены.

Игорь Иваненко: Воинственными заявлениями Кишинев хочет добиться скидки от Газпрома © Facebook, Игорь Иваненко

— Можно ли говорить, что Молдавия попала в энергетический капкан?

— Об энергетическом капкане для Молдовы пока говорить не приходится, поскольку существуют пути поставок электроэнергии из соседних государств. Однако при неизбежном росте стоимости данного ресурса перспективы развития молдавской экономики становятся более туманными.

— Способна ли Молдавия платить новую цену за российский газ, которая, естественно, увеличится, памятуя о том, как сейчас возросли цены на него в Европе?



— Повышение стоимости «голубого топлива» для населения выльется в новые кризисы неплатежей. Нужно понимать, что на газ приходится около трети основных энергоресурсов, потребляемых Молдовой (наряду с нефтепродуктами и биотопливом). За счёт газа покрывается основная часть (55%) потребностей на отопление домов. Почти 40% потребляемого газа молдаване тратят на приготовление пищи.

Таким образом подорожание газа больно ударит по молдавским домохозяйствам. Ведь средства для компенсации их энергетических расходов даже по украинскому сценарию для молдавского правительства будет изыскать крайне сложно.