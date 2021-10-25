В начале октября Россия по числу летальных случаев, связанных с коронавирусом, обошла все страны мира

Владимир Жириновский: На вакцинацию, как на войну, всех мобилизовать © РИА Новости, Илья Питалев Владимир Жириновский.

— Владимир Вольфович, вы, наверное, громче всех с российской политической арены говорили и продолжаете говорить об опасности коронавируса. Вы даже президенту Путину говорили, что это стоило вам голосов на выборах. Для Думы и вообще для современного общества это одна из важнейших задач сейчас. Рекорд бьёт новый рекорд. По смертности и по заболеваемости. Как вы считаете, что может Дума сделать, что можете лично вы сделать для того, чтобы сбить эту волну?

— Вот представьте себе: первый день работы Думы, вторник, и второй день, четверг — 23 человека не вошли в Думу даже! Пять процентов оказались в больнице. Депутатов избрали защищать избирателей, а они уже сами в койках умирают! Я всегда говорил: маска и перчатки должны быть у вас постоянно.

Я сегодня выхожу на трибуну, говорю, какой должна быть форма одежды для депутата. Перчатки — черные, белые, любые, но хлопок, резиновые не надо. Маска должна быть на лице постоянно. Когда я даю интервью — я должен снять маску, конечно, и я в кабинете один. Потому что у меня условия есть — в кабинете один, в лифте один, в машине один, дома один. У меня нет никого близко, чтобы кто-то мог быть источником заразы. Поэтому депутаты все должны быть в масках, сидеть в зале должны только дежурные депутаты. Посмотрите, все парламенты мира — 20-30 человек в зале.

Вакцинация от коронавируса: работа над ошибками © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

В Туркмении глава республики ввел дистанцию между гражданами 2 метра — никто не заражается. 2 метра! А у нас ходят, локтями здороваются, кулачками. Вы что, плохо соображаете?! Не должно быть никакого контакта — полтора метра дистанция между всеми, где бы ни было! И всячески агитировать за прививки.

Тут ни возраст, ни пол не играют роли — все заражаются и некоторые, к сожалению, умирают. Я сделал шесть прививок за полтора года. Две — Спутник, начали уменьшаться антитела — третий Спутник. Через полгода уменьшаются тела — Эпи-Вак, тоже две. Уменьшаются — третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить. Мы болезнь не остановим, если мы все не будем провакцинированы. Потому что зараза остается. Если мы все с прививками — зараза ушла.

— А как быть? Многие не хотят прививаться. Вчера вот беседовала с парнем, он работает с людьми и при этом не вакцинирован. Объясняет, что от прививки иммунитет разрушается. У него свой способ борьбы с коронавирусом, он закаляется. Я прививку сделала, вы сделали, но тех, кто не хочет делать прививку, около 40 млн в России из 140 млн человек.



— Необходимо ужесточать меры. Не принимать на работу. Пришли на работу, прививки нет — извините, у нас все с прививками. В санаторий путевку таким не давать. Запретить пользоваться общественным транспортом, посещать общественные места. Некоторые говорят, что, якобы, есть противопоказания. Но вы понимаете — это абсурд.

Это новая прививка — ваш организм ее еще не знает, как вы можете говорить, что вашему организму это противопоказано, если он ее не почувствовал?! Например, есть аллергики на цвет черемухи — каждый год в мае цветет черемуха, аллергик плачет. Он уезжает из Москвы — он знает, цвет черемухи для него губителен. Но прививку ты никогда в жизни в своей организм не посылал. Это ложь, сказать, что мне противопоказано! Ничего тебе не противопоказано — у тебя мозгов нет! Всем сделать! В таком — жестком, решительном. А у нас новая партия пришла — «да пускай сами решают, да свобода»! Какая свобода? Это смерть людей! Так нельзя! У нас в календаре прививок указаны все прививки — каждый день миллионы людей делают. Вот справка моя — чтобы все видели — у меня 34 единицы, достаточно. Самая свежая, антитела — из вены кровь берется. Врачи сказали — у вас нормально, пока ничего делать не надо. Вот 34. Так что все должны сделать.

Но еще провокация какая. В Ленинградской области в какой-то больнице врач-патологоанатом говорит: «Понимаете, процентов 80 умерших от ковида были с прививками». Я говорю — он лжет вам! Они не были с прививкой. Это фальшивая справка! Он купил справку, и когда он умер, то врач говорит, что у покойного была прививка. Не было у него прививки! С прививкой от ковида — это редчайший случай, чтобы умер! Но по документам действительно получается, что умер, будучи привитым. Только это ложь! Поэтому здесь нужно привлекать к ответственности за эти ложные справки, за эту ложную пропаганду, чтобы все знали — быстрее! Все школьники. Сейчас опять некоторые школы переходят на заочную форму обучения. Вузы. На работе то же самое. Мы сами себе все тормозим.

Вот у меня водитель. Спрашиваю его, сделал ли он прививку. Не сделал. Всё, уходи! Он ушел — на другой автобазе ему разрешили работать. Ко мне взяли другого водителя — он с прививкой. То есть без работы люди не останутся, но нужна дисциплина. Это не шутки — с какой стати мы будем заражаться и умирать?! Это преступление! У нас есть статья в УК. Заведомо ты знаешь, что ты болен, и ты пошел куда-то, заразил кого-то. Если они подтвердят, что заболели от того, что с тобой разговаривали, находились — это уголовная статья, 2-3 года заключения, тюрьма.

«Очередь катафалков в крематорий». Как в бывшем СССР убедят вакцинироваться © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк — Кажется, мир замер на пороге катастрофы, связанной с коронавирусом. Не думаете ли вы, Владимир Вольфович, что вакцинацию стоит сделать принудительной, а не добровольной?

— Слово «катастрофа» звучит уже сто лет, а страна живет, и в космос летаем, даже кино там снимаем. Если была бы катастрофа, наверное, не до кино было бы в космосе. Но есть такие силы, которым хочется, чтобы было плохо. На плохом они выезжают, а если хорошо, то они не могут развиваться. Как не учитывать пандемию — это было раз в сто лет, впервые и, может, больше никогда не будет. Да, отбросьте вы эту пандемию — да?!

Вся экономика дрогнула и остановилась! И рухнули цены на нефть и на все остальное. Потому что стоит промышленность, стоит транспорт. Да, ерунда, мол, разберемся! Именно пандемия нанесла огромный ущерб, всему миру, всему человечеству. А почему мы не хотим с этим разобраться у нас в стране? Что мы всё лето слышали с самого верха? Прививку делайте — но это не обязательно. В разных точках, самых высоких кабинетах — делайте прививку, но не обязательно.

Что скажет простой человек: если сверху говорят «не обязательно». Он скажет: «Я не буду делать ничего». В школу ходите, но не обязательно. Дети пойдут в школу? Нет. В армию можно быть призванным, но это не обязательно — можете в военкомат не ходить. Армия рассыплется. Поэтому ставить вопрос, что, мол, «пандемия — это личное дело» — это не годится. Это борьба не только за здоровье граждан — но и за их жизнь. Вот в Верхней палате сколько умерло сенаторов — вы знаете? Я сам только что узнал — уже два сенатора умерли.

Сегодня захожу в зал — стоит группа депутатов, обнимаются, целуются! Ну что это такое! Полтора года говорят, что подходить близко нельзя, полтора метра социальная дистанция! Нет, стоят впритык и по старой привычке — большевистской! Как же — с фронта вернулись ребята! Как же — в одном полку! Где вы, друзья-однополчане! Ну, совесть имейте вообще! Вы продолжаете заразу распространять здесь, в зале. И по всей Москве, и по всей стране!