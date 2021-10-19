Визит Виктории Нуланд в Москву, состоявшийся неделю назад, оставил довольно странный след в американской прессе. Похоже, в России этому визиту придали большее значение, чем в США

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov Нуланд в Москву, и о возможном улучшении американо-российских отношений изданию Украина.ру рассказал преподаватель Колорадского университета (США) Павел Кожевников.

— Павел, неделю назад Виктория Нуланд приехала в Москву. Я знаю, что вы активно мониторите англоязычную прессу, давайте тезисно пройдемся по тем моментам, которые лично вас заинтересовали. Как описывают визит Нуланд в Москву западные СМИ? Какую дают оценку?

— Радио Свобода* сообщило, что «Президент Байден направил Викторию Нуланд в Москву, чтобы вывести отношения между двумя странами из штопора, в котором они находятся после российской аннексии Крыма и конфликта на восточной Украине между правительственными силами и сепаратистами, поддерживаемыми Россией. Были обсуждены разные проблемы двусторонних отношений, в частности, проблема открытия дипмиссий в этих странах. Но сторонам это не удалось с первого раза. Было решено провести еще один раунд переговоров, чтобы решить проблему дипмиссий». Такое или примерно такое сообщение было растиражировано по всем западным СМИ.

Но некоторые издания пошли дальше и попиарились на излюбленную у нас тут в Америке тему — «в России все всегда плохо». К примеру, вот как подали этот материал в популярном Daily Beast, где на первой странице журналистка Джулиа Дейвис поместила такой заголовок: «Россия раздражена сумасшедшими женщинами в американском правительстве!».

В самой статье говорится о том, что «переговоры заместителя Госсекретаря Виктории Нуланд прошли со своим российским коллегой Сергеем Рябковым, который подчеркнул угрозу закрытия всех российских дипмиссий в случае, если США не отменят всех санкций против Москвы. Ответ Нуланд был кратким — «Nyet» — к неудовольствию Рябкова»…

Зеленский заявил, что знает тему переговоров Нуланд с Кремлем © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Владимира Соловьёва и Ольги Скабеевой, которые покритиковали госпожу Нуланд за «малиновый костюм и бути-туфли». Приводятся слова и Игоря Коротченко в передаче «60 минут», заявившего, что «вся цель встречи с Нуланд была поставить американцев на свое место! Пусть Нуланд вернется в Вашингтон с пустыми руками!». Пустившись далее в рассуждения на свою любимую тему, госпожа Дейвис сообщила читателям следующее: «Женоненавистники в контролируемых Кремлем СМИ, в один голос подхватили эту идею в своих изданиях…».

Особенно досталось от феминистки политологу Сергею Михееву за его слова о том, что «возросший феминизм в западной политике привнес истерию, нежелание слушать логические аргументы, невежество и упрямство…»!

Ну, а основные американские СМИ не придали большого внимания визиту госпожи Нуланд, вкратце отметив, что Нуланд встретилась в Москве с представителями Кремля для обсуждения накопившихся проблем, зашедших в тупик по вине России.

Жестче были высказывания республиканцев, особенно тех, кто предложил накануне визита Виктории Нуланд в Москву наложить санкции на 300 российских политиков и бизнесменов.

В России, кажется, Виктория Нуланд наделала больше шума, чем у нас, в США. Ей были посвящены почти все новостные выпуски и несколько телешоу, где подробно разбирался этот визит и его итоги. Весьма детально он обсуждался у Владимира Соловьёва. Жаль, что до наших, западных зрителей, такое всестороннее обсуждение не только визита Нуланд, но и всего спектра американо-российских отношений не дойдет.

Я прослушал многие российских передач, относящихся к визиту Виктории Нуланд. Особенно было интересно интервью на Sputniklife, где Сергей Судаков, политолог-американист, доктор политических наук, в разговоре с ведущим рубрики «Говорим то, о чем другие молчат», Арменом Гаспаряном, обсуждал эту тему.

Петр Акопов: Нуланд дает понять, что США не будут подталкивать Украину к войне © Facebook, Петр Толстой

Ну разве можно так примитивно давать оценку состоявшемуся визиту? Как бы в России не относились к госпоже Нуланд, но она была лишь послом президента Байдена. А вот его в России недооценивают многие, пожалуй, все, кроме президента Путина.

— Улучшатся ли российско-американские отношения после визита Виктории Нуланд?

— Я уже говорил вам в своем более раннем интервью летом этого года, что об улучшении отношений, думаю, пока при любом раскладе трудно говорить. Сначала надо хотя бы нормализовать эти отношения.

Повторю и сейчас, этот визит и был в рамках тех решений. Да, медленно Байден и Путин продвигают эту нормализацию. Слишком много противников у них. На Байдена столько сейчас грязи льется у нас в стране: республиканцы мстят демократам за их очернение политики Трампа в отношении России и за проигрыш на выборах. Поэтому Байден и осторожничает.

Да и современная обстановка в мире меняется быстро. Байдену приходится поправлять пошатнувшийся авторитет США на международной арене из-за непродуманных решений президента Трампа, да и из-за своих обещаний, данных в спешке во время президентской гонки. Он понимает, что планы на удушение России санкциями не дают должного быстрого эффекта. Россия наращивает мышцы и играет все большую независимую роль в мире. Вот это и заставляет администрацию Байдена, с одной стороны, попытаться вести рейгановскую политику жесткости в отношении России, с другой — торговаться с Путиным, как в свое время американцы сделали с Горбачёвым. Ведь Россия такая изменчивая и нестабильная! В глазах многих здесь Путин столкнулся сейчас с большими экономическими проблемами дома и с неспокойной ситуацией в бывших республиках СССР, руководители которых начинают от него отдаляться в сторону Турции либо США.

Нуланд привезла в Москву «кейс замены Зеленского» - Шарий © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

— Считаете ли вы тезис, что «украинский вопрос будет решаться без Украины», верным? Возможна ли такая ситуация?

— Нет, не считаю. Как можно выиграть матч без игроков? Неверно недооценивать современную Украину! Да, там сейчас идет «бой быков» — олигархов, пытающихся застолбить места у руля страны. Это начинает раздражать Запад. США, видя, что Европа теряет контроль над Украиной, начинают играть там по-крупному, пытаясь все крепче притянуть ее к себе. Но сможет ли Байден решать все проблемы без Украины? Нет. Он может только повлиять на то или иное решение скользкого Зеленского, который может в любой момент поменять свою роль, как он это делал не раз.

— Нуланд провела переговоры с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который занимается вопросом урегулирования ситуации в Донбассе. Назвала обсуждение продуктивным. Как вы считаете, как эти переговоры повлияют на судьбу Донбасса и на дальнейшую политику России в отношении Донбасса?

— Не думаю, что во время этой встречи были достигнуты какие-то судьбоносные для Донбасса решения. Могу предположить, что с российской стороны была заявлена та же позиция, о которой Президент Путин недавно заявил, а именно приверженность минским договоренностям. Видимо, он дал добро на участие США в этом процессе и на встречу с господином Зеленским в рамках минской группы. Но это мое скромное мнение.

* СМИ, признанное иноагентом