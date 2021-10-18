Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили своим возвратом надеялся запустить масштабное неповиновение населения властям, однако в результате прошел лишь крупный митинг, считает директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.

— Александр Максович, в столице и крупных городах Грузии ожидается второй тур муниципальных выборов. Может ли появление Саакашвили поспособствовать победе его партии? Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

— Победы как таковой там быть не может, потому что выборы будут проходить в разных местах. Но то, что Саакашвили появился в Грузии, и то, что это событие активно обсуждается — оно, конечно, каким-то образом повлияет на результаты выборов. Это событие консолидирует часть оппозиции, окажет влияние. А то, что они везде победят — это нет.

— Перед официальным Тбилиси стоит дилемма: «выслать нельзя выпустить». Что властям Грузии делать с Саакашвили?

— Не тот я человек, который может советовать властям Грузии, что делать. Мне кажется, что выслать будет непросто, потому что на это нужно будет согласие властей Украины, а с другой стороны — в Грузии понятно, что много чего на нем «висит» официально. Понятно, что он будет пользоваться политической поддержкой и оппозиция будет вокруг него центрировать протесты. Это действительно сложная ситуация, выслать его на Украину будет непросто.

— Как вы думаете, к чему прибегнут власти, чтобы сохранить позиции в условиях протестов сторонников Саакашвили?

— Протесты, конечно же, будут. Судя по последнему митингу, они могут быть достаточно серьезными. Количество людей, которое сейчас было на митинге, в последний раз было, наверное, в 2012 году, то есть довольно много людей. Но с другой стороны, устроить такой размерности протесты, чтобы они реально привели к изменению властной парадигмы — это вряд ли оппозиции удастся. Поэтому будут протесты, и параллельно с тем будет продолжаться ситуация, которая есть сейчас.

— То есть власти никаких мер принимать не будут? «Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

— Если эти протесты будут очень жесткими, то могут приниматься какие-то меры полицейского характера, но протесты эти вряд ли приведут, грубо говоря, к революции в Грузии. Могу ошибаться, но пока мне трудно это увидеть.

— Известно, что Саакашвили попал в Грузию в обход официальных пунктов пропуска. Кто, по вашему мнению, мог организовать его возврат на родину и последующие протесты?

— Я не самый большой специалист по конспирологии, но мне кажется, что при таких границах, которые есть на постсоветском пространстве, представить себе, что человек может эту границу где-либо перейти, не очень сложно.

— Есть ли искренние сторонники Саакашвили, которые идут с ним не за деньги, а за идею? Сихарулидзе: Грузия использовала западные системы прослушки против Запада © Sputnik / Vladimir Umikashvili

— Да, такие есть, и их очень немало. Есть люди, которые действительно за Саакашвили, есть люди, которые против нынешней власти, и готовы голосовать против нее за любой подходящий вариант, в-третьих, есть люди, которые таким образом выражают свое недовольство, такие люди есть. Нельзя сказать, что все эти люди — купленные. Мы видели митинг, на этом митинге были десятки тысяч людей. Я не могу сказать, что все эти люди пришли туда за деньги. Конечно, некоторая подготовка со стороны оппозиции была нужна, и это имело место.

— Как вы думаете, на что надеялся Саакашвили, когда возвращался в Грузию, зная, что против него открыты уголовные дела?

— На широкие волнения общегосударственного уровня. На то, что будут митинги такого уровня, что это может повлиять на политическую ситуацию. Это и случилось, но не было того масштаба, который мог бы привести к революции.

— Что предпримет Украина для защиты своего гражданина?

— Я не думаю, что Украина сильно озаботится этой проблемой.