Гипотетический конфликт России и Украины будет коротким и неприятным для Киева и президента Украины Владимира Зеленского в частности. Свержению его режима поспособствуют глубинные свойства украинского народа, считает генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

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– Она возможна в том случае, если безответственная, невменяемая украинская сторона, которая сейчас ощущает ослабление поддержки со стороны американцев и европейцев, которым Украина поднадоела, внезапно развяжет боевые действия на Донбассе. России однозначно придется отвечать, тут мне ничего не надо выдумывать.

Вы могли бы задать этот вопрос нашему президенту, он на это уже отвечал. «Если полезете — ответим. Поддержим Донбасс, не бросим». Вот тут начнется война. Война будет короткой, неприятной. Никакая война не хороша, но к счастью она будет достаточно короткой, с вполне понятными последствиями.

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- Кто будет подлинным зачинателем и бенефициаром военных действий?

– Бенефициаром не будет никто. Можно ли назвать Саакашвили бенефициаром военных действий, которые он развязал в 2008 году? Знаете, этот человек, который как побитая собака везде лазит, пытается праведными и неправедными способами куда-то пролезть и остаться на плаву, можно ли его назвать бенефициаром? Это человек, который сжевал свой галстук в прямом эфире. Зеленскому придется штаны сжевать, а не только галстук, мне кажется, если, не дай бог, что-то начнется. Бенефициаром я считать его отказываюсь. Идиотом — да, бенефициаром — нет.

Третьяков сказал, что будет делать Россия, если Украина вторгнется в ЛДНР © РИА Новости, Владимир Трефилов - Как вы оцениваете возможность участия вмешательства сил НАТО в военные действия, если они начнутся?

– Воздержатся. Американцы своими руками не воюют, а заставить европейцев будет крайне тяжело. Они все будут ужасно возмущены, они будут делать всякие заявления, но никто за Украину воевать не будет. Это мое убеждение.

- Возникнет ли на Украине в ходе военных действий протест, запрос на свержение режима Зеленского?

– Как только ослабнет страшное давление, угроза. Все, кто хотел бы изменить к лучшему отношение к России, просто запуганы и не делают этого ровно потому, что это опасно. Это может поломать жизнь и сказаться даже на детях, на их будущем. Плюс пропагандистское давление Киева. Один мой коллега сказал мне — «дайте мне два года, и там люди вернутся к здравомыслию».

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- Что должна сделать Россия, чтобы принудить Украину к миру в Донбассе?

– Проводить свою, свойственную России политику. Стоять на том, на чем мы сейчас стоим. Нужно выполнение Минских соглашений в той последовательности, в которой мы постановили. Если нужны какие-то косметические изменения — давайте подумаем об этом. Вот была Виктория Нуланд у Дмитрия Козака — я не знаю, о чем они там разговаривали, но мне кажется, что если бы американцы подтвердили последовательность, которую мы отстаиваем в выполнении Минских соглашений, ну, хорошо. Вопрос — что американцы за это потребуют, если это вопрос торга. Но вообще, было бы неплохо, если поддержат. Минские соглашения — это единственный правовой фундамент, на котором можно опираться в решении проблем Донбасса.

- Поддерживаете ли вы подход Дмитрия Медведева по Украине — договариваться с Вашингтоном в обход киевских властей?

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- А что представляют из себя 10%, которые вы не поддерживаете?

– Может быть, я бы был чуть аккуратнее в выражениях. Всегда надо оставлять зазор между безумной киевской властью, и в глубине души хорошим народом, который как-то доигрался и допустил эту власть в Раду, в правительство и в президенты. А в целом — абсолютно правильная статья.