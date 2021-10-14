Европейские власти не хотят возвращаться к долгосрочным контрактам с «Газпромом» по политическим соображениям, хотя сами загнали себя в ловушку высоких цен, рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник в интервью Украина.ру

- Александр, глава европейской дипломатии Хосеп Боррель заявил 8 октября, что в случае, если Евросоюз создаст большой пул по закупкам газа и будет вести переговоры о закупках газа, то России придется договариваться с ЕС. Есть ли какие-то данные о том, как это будет работать?

— Я не думаю, что там что-то есть, это сырая инициатива, но она существует на фоне газового кризиса, который складывается и развивается в Европе. Это одна из опций его упреждения.

Понятно, что «Газпром» не против будет создать возможности и оптимальные условия. С точки зрения инициатив — пожалуйста, предлагайте, а мы будем рассматривать. Российский холдинг так будет подходить к ситуации.

- А как вы думаете, чем европейским бюрократам не нравится нынешняя схема работы с «Газпромом», которую они в общем-то сами и создали?

Дорогой газ и действия России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Хотя такого нет — у «Газпрома» доля на европейском рынке абсолютно всех устраивающая и никак не монопольная. Он играет в рамках европейского законодательства и регулирования. Тем более у «Газпрома» есть колоссальная возможность диверсификации. Я имею в виду восточное направление.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что, если европейцы не захотят российского газа, будут строить препятствия — мы уйдем на другие рынки. Такая возможность становится все более очевидной.

- Вы сказали, что европейцы не хотят возвращаться к долгосрочным контрактам с «Газпромом», так как это будет воспринято как политическое поражение. А как тогда они собираются приобретать российский газ через этого своего единого покупателя? По спотовым ценам?

— Я не знаю, какой они подход тут собираются выстраивать. Может быть, они будут какой-то пул формировать. Каждая страна будет направлять средства в общие фонды. Еще надо будет определить, где будет это хранилище, что это за стратегический резерв для нивелирования конъюнктурных рисков.

Пока только озвучена инициатива, но там какого-то конкретного алгоритма не проработано. Пусть думают, это полностью их инициатива. А уж как ее реализовать — при участии «Газпрома» и прочих поставщиков, это уже другой вопрос. Может, они в этом стратегическом резерве хотят иметь американский сжиженный природный газ (СПГ).

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Между тем газ идет в Азию, и об этом вчера говорилось на российской энергетической неделе. Представители крупных нефтегазовых концернов, например, глава Total, объяснил, что весь американский газ контрактуют китайцы. Европа на «сухом пайке». То есть проблема не в недостаточности в Европе газа «Газпрома», который поступает в полном соответствии с контрактом. Можете себе представить, что бы произошло, если бы нарушалась контрактная планка?

Здесь вопрос к американцам в первую очередь. То есть, европейцы должны с ними решить вопрос.

«Газпром» ведь в торгах на спотовом рынке не участвует. Спот — это исключительно сжиженный природный газ. Дефицит объемов сжиженного природного газа и приводит к ситуации, когда цены кратно превышают уровни, которые сейчас идут по долгосрочным контрактам.